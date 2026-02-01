Полтавщину атакует 28-градусный мороз: синоптики назвали дату похолодания

Погодные условия в Полтаве и области в ближайшие дни будут неблагоприятными.

Прогноз погоды в Полтаве и области 1-3 февраля / фото: ua.depositphotos.com

В Полтаве и области сегодня, 1 февраля, зафиксированы опасные метеорологические явления. Об этом сообщил Полтавский областной центр по гидрометеорологии в Facebook.

Объявлен первый уровень опасности из-за гололеда и обледенения на дорогах. В течение дня ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура в течение суток будет колебаться в пределах 14-19 градусов мороза.

Погода в Полтаве 1 февраля / фото: скриншот с meteoprog

Погода 2-3 февраля

Уже с начала новой недели, в понедельник, температура воздуха в Полтаве и области снизится до 18-23 градусов мороза ночью (в северных районах области до 28 градусов мороза) и до 14-19 градусов мороза днем.

Погода в Полтаве 2 февраля / фото: скриншот с meteoprog

Во вторник, 3 февраля, температура пойдет на спад разве что днем - ожидается до 11-16 градусов мороза, а ночью будет держаться на уровне 18-23 градусов мороза. При этом в области 2 и 3 февраля не прогнозируют осадков.

Погода в Полтаве 3 февраля / фото: скриншот с meteoprog

Когда в Украине усилятся морозы - прогноз синоптика

Главред писал, что по словам синоптика Натальи Диденко, в первые несколько дней февраля по всей Украине ожидаются сильные морозы: ночью температура упадет до -20...-28 °C.

"Утепляемся дополнительно... Организуем частные очаги тепла, звоним друг другу, делаем совместную жизнь теплее всеми возможными и разумными способами", - добавила Диденко.

Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Напомним, Главред писал, что в ближайшие дни в Ровенской области ожидается значительное понижение температуры и сильный мороз, местами отметка термометра достигнет рекордных -30 градусов.

Ранее сообщалось, что погода в Киеве 1 февраля также будет морозной. Днем ожидается -15 градусов. Ближе к позднему вечеру температура воздуха опустится до -25 градусов.

Накануне стало известно, что до 2 февраля температура воздуха в Житомирской области резко снизится: ночью ожидается от -12 до -28, а днем — от -9 до -17.

Об источнике: Полтавский областной центр по гидрометеорологии Полтавский областной центр по гидрометеорологии — региональный филиал Украинского гидрометеорологического центра, отвечающий за метеорологические и гидрологические наблюдения в Полтавской области, предоставляя информацию о погоде и гидрологическом состоянии региона.

