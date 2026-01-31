Укр
Февраль покажет характер: Житомирскую область сковывают экстремальные морозы

Дарья Пшеничник
31 января 2026, 11:04
На дорогах будет гололедица, существенных осадков не прогнозируют.
Какая погода ожидается в Житомирской области в начале февраля / Коллаж: Главред, фото: Реальный Житомир/Telegram

Главное:

  • В Житомирской области с 31 января по 2 февраля ожидаются морозы до -30
  • Днем температура будет держаться на уровне -9…-17, на дорогах гололедица
  • Начало февраля может стать самым холодным за десятилетие

Последний месяц зимы в Житомирской области начнется с резкого похолодания. По данным Житомирского областного центра по гидрометеорологии, в период с 31 января по 2 февраля температура воздуха в области резко снизится: ночью ожидается от -12 до -28, а днем — от -9 до -17. Укргидрометцентр уточняет, что местами столбики термометров могут опуститься даже до -30.

На дорогах прогнозируют гололед, что значительно затруднит движение транспорта, однако существенных осадков не ожидается, пишет сайт Житомир.info.

Подробный прогноз

  • 31 января (суббота): переменная облачность, без существенных осадков. В Житомире ночью -12...-14, днем -10...-12. По области — до -17 ночью и -14 днем. Ветер северный, 7–12 м/с.
  • 1 февраля (воскресенье): ясная погода, местами гололедица. Ночью -20…-25, днем -12…-17. Ветер северо-западный, 5–10 м/с.
  • 2 февраля (понедельник): ясно, гололедица на дорогах. Ночью -23…-28, днем -12…-17. Ветер западный, 3–8 м/с.

По наблюдениям метеостанции Житомир, самые суровые морозы в этот период фиксировались в 1987 году — тогда температура достигла -29,6°C. Самыми теплыми эти дни были в 2002 году, когда синоптики зафиксировали +9,4°C. Среднесуточная температура по многолетним данным (1991–2020 годы) составляет -2,9°C.

Таким образом, начало февраля может стать одним из самых холодных за последние десятилетия. Метеорологи призывают жителей области быть особенно внимательными на дорогах и позаботиться о тепле в домах, ведь сильные морозы продержатся несколько дней подряд.

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал , что в Украине январь 2026 года завершится морозной погодой, только в Луганской, Донецкой, Запорожской областях и в Крыму температура воздуха составит +1...+5 °С.

Метеоролог Игорь Кибальчич сообщил, что в субботу и воскресенье, 31 января - 1 февраля, по всей территории Украины ожидается резкое понижение температуры. В части регионов также возможны осадки в виде дождя с переходом в снег.

В Украине ожидается резкое ухудшение погодных условий. В ГСЧС предупреждают, что в большинстве областей прогнозируют сильные морозы, которые могут стать опасными. В связи с этим спасатели объявили красный уровень угрозы.

Об источнике: Zhitomir.info

Zhitomir.info — это региональный новостной портал, освещающий события в Житомире и Житомирской области. Сайт публикует последние новости региона и Украины, аналитику, интервью, материалы о культуре, спорте, экономике и общественной жизни. Кроме текстовых материалов, портал предлагает фото- и видеорепортажи. Ресурс принадлежит ООО "Информационное агентство Житомир Инфо" и является одним из популярных источников локальной информации для жителей области.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

17:46

Холодильник будет держать холод в два раза дольше: как спасти продукты без света

17:35

Стоимость резко изменилась: в Украине переписали цены на популярный продукт

17:30

РФ собралась неожиданно захватить один населенный пункт вдали от фронта - аналитик

