Путь к путешествиям во времени: сенсационные детали открытия ученых

Изучается взаимодействие космических струн с экстремальным искривлением пространства-времени.

Ученые сделали невероятное открытие / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Обсуждается возможность существования космических струн

Они могут приводить к появлению замкнутых временных траекторий

Физики вновь обсуждают возможность существования космических струн — гипотетических сверхплотных структур, которые могли появиться в первые мгновения после Большого взрыва.

Интерес к этой идее возродился после анализа новых данных о гравитационных волнах, указывающих на источник, не связанный с чёрными дырами, сообщает Daily Galaxy.

Поводом стали наблюдения проекта NANOGrav, зафиксировавшего необычные колебания в сигналах десятков пульсаров. Эти отклонения свидетельствуют о наличии фоновых гравитационных волн, происхождение которых не удаётся объяснить стандартными астрофизическими моделями.

Исследователи предполагают, что такие сигналы могли быть порождены космическими струнами — тончайшими, но чрезвычайно энергоёмкими объектами, способными искажать пространство-время. Ряд расчётов показывает, что параметры обнаруженного фона совпадают с теоретическими предсказаниями для этих структур.

Дополнительный интерес вызывают модели, в которых взаимодействие космических струн приводит к экстремальному искривлению пространства-времени, вплоть до появления замкнутых временных траекторий. Однако учёные подчёркивают, что подобные эффекты остаются чисто теоретическими и не имеют практической реализации.

Несмотря на активные обсуждения, прямых доказательств существования космических струн пока нет. Современные детекторы не чувствительны к нужному диапазону частот. Ожидается, что пролить свет на эту гипотезу сможет будущая космическая миссия LISA, запуск которой запланирован на 2034 год.

