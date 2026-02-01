Укр
Путь к путешествиям во времени: сенсационные детали открытия ученых

Алексей Тесля
1 февраля 2026, 02:35
Изучается взаимодействие космических струн с экстремальным искривлением пространства-времени.
Ученые сделали невероятное открытие / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Обсуждается возможность существования космических струн
  • Они могут приводить к появлению замкнутых временных траекторий

Физики вновь обсуждают возможность существования космических струн — гипотетических сверхплотных структур, которые могли появиться в первые мгновения после Большого взрыва.

Интерес к этой идее возродился после анализа новых данных о гравитационных волнах, указывающих на источник, не связанный с чёрными дырами, сообщает Daily Galaxy.

Поводом стали наблюдения проекта NANOGrav, зафиксировавшего необычные колебания в сигналах десятков пульсаров. Эти отклонения свидетельствуют о наличии фоновых гравитационных волн, происхождение которых не удаётся объяснить стандартными астрофизическими моделями.

Исследователи предполагают, что такие сигналы могли быть порождены космическими струнами — тончайшими, но чрезвычайно энергоёмкими объектами, способными искажать пространство-время. Ряд расчётов показывает, что параметры обнаруженного фона совпадают с теоретическими предсказаниями для этих структур.

Дополнительный интерес вызывают модели, в которых взаимодействие космических струн приводит к экстремальному искривлению пространства-времени, вплоть до появления замкнутых временных траекторий. Однако учёные подчёркивают, что подобные эффекты остаются чисто теоретическими и не имеют практической реализации.

Несмотря на активные обсуждения, прямых доказательств существования космических струн пока нет. Современные детекторы не чувствительны к нужному диапазону частот. Ожидается, что пролить свет на эту гипотезу сможет будущая космическая миссия LISA, запуск которой запланирован на 2034 год.

Тревожный сценарий будущего: выводы ученых

Разработанные исследователями компьютерные симуляции показывают мрачную картину поведения людей в условиях тотального краха цивилизации. Согласно полученным данным, в последние этапы существования человеческого общества могут проявиться наиболее разрушительные стороны человеческой природы. Авторы исследования отмечают, что понимание неизбежности конца подрывает само понятие ответственности: когда перспективы будущего исчезают, вместе с ними пропадает и сдерживающий фактор в виде страха наказания.

Ранее сообщалось о "предвестнике" конца света. В Бразилии в Рио-де-Жанейро молния ударила прямо в статую Христа-Спасителя.

Ранее Главред писал о пророчестве насчет конца света после смерти Папы. Есть свидетельства, которые считают Франциска последним Папой.

Об источнике: Daily Galaxy

Daily Galaxy (dailygalaxy.com) - это научно-популярный новостной вебсайт, публикующий статьи и новости о последних открытиях в астрономии, космосе, биологии, физике и других научных областях. Он является агрегатором научных новостей, часто ссылается на исследования и выводы ученых, и служит источником информации для широкой аудитории, интересующейся наукой.

