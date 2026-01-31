Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Украину накрывает сильная волна похолодания: какие регионы замерзнут сильнее всего

Ангелина Подвысоцкая
31 января 2026, 19:36обновлено 31 января, 20:06
344
Погода в Чернигове будет самой холодной. Там температура воздуха опустится до -23 градусов.
погода, зима
Прогноз погоды в Украине на 1 февраля / фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какая будет погода ночью 1 февраля
  • Когда температура воздуха опустится до -25 градусов

Погода в Украине 1 февраля будет очень морозной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что февраль начнется с сильных морозов. Ближайшей ночью температура воздуха опустится до 18-25 градусов мороза. Днем температура воздуха будет на уровне 12-17 градусов мороза.

видео дня

Такие морозы продержатся несколько дней. Со второй половины следующей недели морозы начнут ослабевать.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталья Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 1 февраля
Прогноз погоди в Україні на 1 февраля / фото: ventusky

Погода 1 февраля

В Украине 1 февраля будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют снег в юго-восточных областях. В то же время на дорогах будет гололедица. Ветер будет северный со скоростью 5-10 м/с.

"Холодная погода с температурой ночью 20-25°, днем 12-17° мороза; на Прикарпатье, Днепропетровщине, Донецкой и Луганской областях ночью 15-20°, днем 9-14° мороза; в южных областях ночью 9-14°, днем 4-9° мороза; в Крыму и Закарпатье ночью и днем 1-6° мороза (днем в Закарпатье местами около 0°)", - говорится в сообщении.

В Украине будет -23

По данным meteoprog, 1 февраля в Украине будет очень холодно. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до -3...+2 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до -23...-13 градусов.

погода 1 февраля
Прогноз погоди в Україні на 1 февраля / фото: meteoprog

Погода 1 февраля в Киеве

В Киеве 1 февраля будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. На дорогах будет гололедица. Ветер в этот день будет северный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 20-25°, днем 14-19° мороза; в Киеве ночью 21-23°, днем 14-16° мороза", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 1 февраля
Прогноз погоди в Україні на 1 февраля / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, погодные условия в Одесской области и вдоль морского побережья в ближайшие дни и в дальнейшем будет определять гребень большого холодного антициклона под названием Christian. Ожидается постепенное повышение температурного фона.

Небольшое повышение температуры после периода сильных морозов в Днепре не принесет ощутимого облегчения для горожан. В течение среды, четверга и пятницы в городе сохранится холодная погода с минусовыми температурами и преимущественно облачным небом. В конце рабочей недели синоптики не исключают снег.

Кроме того, до 23 января Житомирская область будет под влиянием мощного антициклона. Именно этот атмосферный фронт перекрыл доступ теплого воздуха из Атлантики и открыл путь полярному холоду.

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Укргидрометцентр Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украину накрывает сильная волна похолодания: какие регионы замерзнут сильнее всего

Украину накрывает сильная волна похолодания: какие регионы замерзнут сильнее всего

19:36Синоптик
Зеленский сделал громкое заявление о встрече с Путиным: что могут обсудить

Зеленский сделал громкое заявление о встрече с Путиным: что могут обсудить

18:30Украина
Есть ли угроза эвакуации: киевлянам объяснили, к чему готовиться из-за блэкаута

Есть ли угроза эвакуации: киевлянам объяснили, к чему готовиться из-за блэкаута

16:27Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Самый страшный день для Путина: историк назвал дату, которую в РФ боятся вспоминать

Самый страшный день для Путина: историк назвал дату, которую в РФ боятся вспоминать

Два знака зодиака окажутся в эпицентре событий уже в эти выходные - кто в списке

Два знака зодиака окажутся в эпицентре событий уже в эти выходные - кто в списке

Полнолуние во Льве 1 февраля 2026: кого накроет волной перемен - Таро прогноз

Полнолуние во Льве 1 февраля 2026: кого накроет волной перемен - Таро прогноз

Гороскоп на завтра 1 февраля: Девам - приятные сюрпризы, Львам - обман

Гороскоп на завтра 1 февраля: Девам - приятные сюрпризы, Львам - обман

Китайский гороскоп на сегодня 31 января: Драконам - ответственность, Змеям - отказ

Китайский гороскоп на сегодня 31 января: Драконам - ответственность, Змеям - отказ

Последние новости

20:42

"Продукты будут дорожать": украинцев предупредили о неминуемом росте цен

19:41

Один простой трюк с радиатором: комната прогревается в разы быстрееВидео

19:36

Украину накрывает сильная волна похолодания: какие регионы замерзнут сильнее всего

19:11

"Породило подозрения": Кейт Миддлтон разгневана из-за шпионажа в королевском дворце

19:10

"При Байдене такого не было": что задумал Трампмнение

Полный отказ от горячего водоснабжения неэффективен, это вынужденный шаг - ЛитвинПолный отказ от горячего водоснабжения неэффективен, это вынужденный шаг - Литвин
18:30

Зеленский сделал громкое заявление о встрече с Путиным: что могут обсудить

18:12

Познаю себя: Шэрон Стоун после инсульта ощущает связь с потусторонним миром

17:34

Бойцов ТрО "насильно" перевели в штурмовики: реакция Сил обороны на скандал

17:25

Три знака зодиака получат уникальный шанс изменить судьбу: "черная полоса" позади

Реклама
17:07

"Кто это?" Анна Кошмал поделилась фото времен "Сватов" и не сдержала эмоций

17:07

Переломный год, который изменит все: назван лучший период в истории УкраиныВидео

16:27

Есть ли угроза эвакуации: киевлянам объяснили, к чему готовиться из-за блэкаута

16:22

Стала известна победительница Australian Open-2026Видео

16:12

Архитектурная загадка хрущевок: почему в СССР не было балконов на первом этаже

15:27

Белый хлеб опасен для уровня сахара в крови: диетологи назвали полезную альтернативу

15:22

"Хочу зарабатывать больше": известный украинский актер рассказал о своих доходах

15:11

Нация, которую невозможно сломить: откуда берется украинская свобода

14:59

Блэкаут и отключение метро: кому и где возвращают электроэнергию в Украине

14:48

Диетолог объяснил, почему нельзя чистить киви и картофель: об этом знают единицы

14:35

В мирных переговорах есть луч надежды, но прорыва до марта не будет - The Economist

Реклама
14:33

Новый паспорт: предательница Елка разорвала связь с Украиной

14:27

Самый страшный день для Путина: историк назвал дату, которую в РФ боятся вспоминатьВидео

13:49

Не в Москве: историк назвал регион, где Русь существовала дольше всегоВидео

13:46

Тина Кароль сообщила, что ее "заказали": "Начали появляться материалы в России"

13:44

Самая дорогая еда в мире: за что на самом деле платят миллионеры

13:33

Будут необыкновенно вкусными: раскрыт главный секрет приготовления пышных оладий

13:13

Кремль не видит реальных шансов на прорыв в мирных переговорах - Bloomberg

12:45

Как отмыть мутные стаканы до блеска: простой лайфхак с уксусом

12:41

Шмыгаль раскрыл причину блэкаута и сроки возвращения света

12:40

"Были родными, стали чужими": Ольга Сумская поделилась своей болью

12:36

Слово "гололід" - это калька с русского: как правильно называть это явление на украинском

12:33

Пауза российских ударов по Украине сыграет на руку Путину - Fox News

11:53

Силы обороны нанесли сокрушительный удар по ряду ценных объектов РФ: детали

11:40

Каким был первый мультфильм независимой Украины: его мало кто видел

11:38

Почему 1 февраля нельзя жаловаться на жизнь: какой церковный праздник

11:31

"Что же я за мать": Тодоренко бросила ребенка в опасной ситуации

11:26

В Киеве внезапно потух свет, метро остановилось, в Молдове - блэкаут: что случилось

11:04

Февраль покажет характер: Житомирскую область сковывают экстремальные морозы

11:00

Сами себе враги: три знака зодиака, которые мешают своему счастью

10:27

"Увидимся" Кевин из "Один Дома" простился с умершей Кэтрин О'Хара

Реклама
09:59

Есть нюанс: дипломат обратил внимание на важный сигнал США в теме переговоров с РФ

09:51

Топ-10 маленьких пород собак для квартиры: не шумят, не линяют и легко уживаются

08:59

Отчаянный ход Кремля: The Telegraph объяснил истинную суть энергетического перемирия

08:54

Морозы до -30 скуют Ровенщину: когда ждать экстремальный холод "красного уровня"

08:14

Почему мужчины избегают серьезных отношений: объяснение психолога

08:10

Против России введено наибольшее в мире количество санкций, но есть нюансмнение

07:59

Двухдневная пауза в ударах по энергетике была имитацией: Чернев о настоящих планах РФ

06:40

Полнолуние во Льве 1 февраля 2026: кого накроет волной перемен - Таро прогноз

06:10

Может ли Путин нарушить энергетическое перемирие?мнение

06:07

Ребенок между мамой и папой: самая болезненная сторона развода

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять