Украину накрывает сильная волна похолодания: какие регионы замерзнут сильнее всего

Погода в Чернигове будет самой холодной. Там температура воздуха опустится до -23 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 1 февраля / фото: pixabay

Погода в Украине 1 февраля будет очень морозной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что февраль начнется с сильных морозов. Ближайшей ночью температура воздуха опустится до 18-25 градусов мороза. Днем температура воздуха будет на уровне 12-17 градусов мороза.

Такие морозы продержатся несколько дней. Со второй половины следующей недели морозы начнут ослабевать.

Кто такая Наталья Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоди в Україні на 1 февраля / фото: ventusky

Погода 1 февраля

В Украине 1 февраля будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют снег в юго-восточных областях. В то же время на дорогах будет гололедица. Ветер будет северный со скоростью 5-10 м/с.

"Холодная погода с температурой ночью 20-25°, днем 12-17° мороза; на Прикарпатье, Днепропетровщине, Донецкой и Луганской областях ночью 15-20°, днем 9-14° мороза; в южных областях ночью 9-14°, днем 4-9° мороза; в Крыму и Закарпатье ночью и днем 1-6° мороза (днем в Закарпатье местами около 0°)", - говорится в сообщении.

В Украине будет -23

По данным meteoprog, 1 февраля в Украине будет очень холодно. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до -3...+2 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до -23...-13 градусов.

Прогноз погоди в Україні на 1 февраля / фото: meteoprog

Погода 1 февраля в Киеве

В Киеве 1 февраля будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. На дорогах будет гололедица. Ветер в этот день будет северный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 20-25°, днем 14-19° мороза; в Киеве ночью 21-23°, днем 14-16° мороза", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 1 февраля / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, погодные условия в Одесской области и вдоль морского побережья в ближайшие дни и в дальнейшем будет определять гребень большого холодного антициклона под названием Christian. Ожидается постепенное повышение температурного фона.

Небольшое повышение температуры после периода сильных морозов в Днепре не принесет ощутимого облегчения для горожан. В течение среды, четверга и пятницы в городе сохранится холодная погода с минусовыми температурами и преимущественно облачным небом. В конце рабочей недели синоптики не исключают снег.

Кроме того, до 23 января Житомирская область будет под влиянием мощного антициклона. Именно этот атмосферный фронт перекрыл доступ теплого воздуха из Атлантики и открыл путь полярному холоду.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

