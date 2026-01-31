Украину накрывает сильная волна похолодания: какие регионы замерзнут сильнее всего

Вы узнаете:
Погода в Украине 1 февраля будет очень морозной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптик Наталья Диденко отметила, что февраль начнется с сильных морозов. Ближайшей ночью температура воздуха опустится до 18-25 градусов мороза. Днем температура воздуха будет на уровне 12-17 градусов мороза.
Такие морозы продержатся несколько дней. Со второй половины следующей недели морозы начнут ослабевать.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 1 февраля
В Украине 1 февраля будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют снег в юго-восточных областях. В то же время на дорогах будет гололедица. Ветер будет северный со скоростью 5-10 м/с.
"Холодная погода с температурой ночью 20-25°, днем 12-17° мороза; на Прикарпатье, Днепропетровщине, Донецкой и Луганской областях ночью 15-20°, днем 9-14° мороза; в южных областях ночью 9-14°, днем 4-9° мороза; в Крыму и Закарпатье ночью и днем 1-6° мороза (днем в Закарпатье местами около 0°)", - говорится в сообщении.
В Украине будет -23
По данным meteoprog, 1 февраля в Украине будет очень холодно. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до -3...+2 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до -23...-13 градусов.
Погода 1 февраля в Киеве
В Киеве 1 февраля будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. На дорогах будет гололедица. Ветер в этот день будет северный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура по области ночью 20-25°, днем 14-19° мороза; в Киеве ночью 21-23°, днем 14-16° мороза", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, погодные условия в Одесской области и вдоль морского побережья в ближайшие дни и в дальнейшем будет определять гребень большого холодного антициклона под названием Christian. Ожидается постепенное повышение температурного фона.
Небольшое повышение температуры после периода сильных морозов в Днепре не принесет ощутимого облегчения для горожан. В течение среды, четверга и пятницы в городе сохранится холодная погода с минусовыми температурами и преимущественно облачным небом. В конце рабочей недели синоптики не исключают снег.
Кроме того, до 23 января Житомирская область будет под влиянием мощного антициклона. Именно этот атмосферный фронт перекрыл доступ теплого воздуха из Атлантики и открыл путь полярному холоду.
Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
