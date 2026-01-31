Белый хлеб опасен для уровня сахара в крови: диетологи назвали полезную альтернативу

Эксперты предупреждают, что регулярное употребление белого хлеба со временем может повысить риск развития инсулинорезистентности.

Несмотря на популярность и приятный вкус, белый хлеб все чаще попадает под прицел диетологов. Специалисты отмечают, что регулярное его употребление может стать причиной резких колебаний уровня глюкозы в крови и повысить риск развития инсулинорезистентности, пишет издание Verywellhealth.

Почему он вреден

Диетолог Мэтью Дж. Лэндри объясняет, что белый хлеб изготавливается из очищенного эндосперма зерна, лишенного отрубей и зародыша. Такая обработка делает продукт богатым быстрыми углеводами и наделяет его высоким гликемическим индексом - около 70-75. Это означает, что уже через 15-30 минут после потребления уровень сахара резко возрастает, а затем так же стремительно падает под действием инсулина.

Регулярная нагрузка на организм в виде таких "глюкозных качелей" может увеличить потребность в инсулине и со временем привести к нарушениям метаболизма.

Клетчатка - главная потеря

Диетолог Минди Хаар добавляет, что при производстве белой муки отруби, богатые клетчаткой, удаляются. Именно поэтому белый хлеб усваивается слишком быстро, провоцируя более сильные скачки глюкозы, чем цельнозерновые продукты.

"Чем сложнее состав углеводов, тем медленнее они расщепляются и тем равномернее глюкоза поступает в кровь", — отмечает эксперт.

Как уменьшить вред

Влияние белого хлеба зависит от метаболического здоровья человека, размера порции и сочетания с другими продуктами. Если есть его вместе с белком, полезными жирами или клетчаткой, негативный эффект можно частично нейтрализовать.

Что выбрать вместо

Специалисты советуют внимательно читать этикетки: в составе должно быть слово "цельный", например, "цельнозерновая пшеничная мука". Один кусочек полезного хлеба должен содержать не менее 3 граммов клетчатки, тогда как в белом — обычно не более 0,5 грамма.

Вывод

Белый хлеб может оставаться частью рациона, но только изредка и в сочетании с более питательными продуктами. Для ежедневного потребления диетологи рекомендуют цельнозерновые альтернативы, которые поддерживают стабильный уровень сахара и здоровье в целом.

Об источнике: Verywellhealth Verywell Health — это популярный американский онлайн-ресурс, специализирующийся на медицинской информации. Платформа публикует материалы о здоровье, уходе за собой, заболеваниях, лечении и профилактике. Контент создается медицинскими журналистами и проходит проверку сертифицированными врачами и специалистами. Сайт принадлежит медиакомпании Dotdash Meredith и считается одним из самых надежных потребительских ресурсов в сфере здравоохранения.

