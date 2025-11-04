Укр
От эксперимента стынет кровь: ученые ужаснули мрачным прогнозом конца света

Алексей Тесля
4 ноября 2025, 03:30
Моделирование проводилось в рамках закрытого бета-теста, в котором участники узнали, что мир скоро исчезнет.
Новое моделирование ученых показало пугающую картину того, как люди могут действовать в момент, когда мир рушится. Результаты намекают: в последние часы существования цивилизации могут пробудиться самые мрачные стороны человеческой натуры.

Согласно исследованию, приближение конца света разрушает саму идею наказания — если будущего больше нет, зачем бояться последствий? Именно это, считают авторы, может подтолкнуть некоторых к жестоким поступкам, пишет Daily Mail.

Моделирование проводилось в рамках закрытого бета-теста онлайн-игры ArcheAge, в которой участники узнали, что виртуальный мир скоро исчезнет. Исследователи проанализировали более 270 миллионов игровых записей, чтобы проследить, как изменится поведение игроков, когда они осознают, что "конец близок".

Оказалось, что большинство продолжали играть как обычно — выполняли задания, торговали, взаимодействовали. Но часть участников резко изменила стиль игры: те, кто ранее отличался спокойствием, вдруг начали вести себя агрессивно и даже совершать "убийства" в виртуальном мире.

Доктор Хэвун Квак из Университета Индианы, один из авторов исследования, рассказал, что подобные изменения, вероятно, объясняются утратой чувства ответственности. Когда наказание теряет значение, а мир всё равно обречён, люди становятся менее склонны придерживаться моральных норм и могут возвращаться к своим первобытным импульсам.

Тем не менее, исследователи подчёркивают: результаты эксперимента не означают, что при реальном апокалипсисе люди непременно станут убийцами. Наоборот, в условиях настоящего кризиса общество может сплотиться — взаимная поддержка и сохранение социальных связей способны сдерживать разрушительные порывы.

Таким образом, хотя моделирование и показало тревожную сторону человеческой психики, оно также напомнило о другой — о способности людей объединяться и выживать, даже когда весь мир вокруг рушится.

Прогноз конца света: что говорят ученые

Билл Гейтс выразил мнение, что климатические изменения не станут причиной вымирания человечества, хотя и представят серьёзное испытание, особенно для наименее развитых стран.

В то же время многие учёные настроены куда пессимистичнее. Специалисты, изучающие экзистенциальные риски, подчёркивают, что главная угроза цивилизации исходит не от природы, а от самого человека — его технологических достижений и вооружений.

Ранее сообщалось о "предвестнике" конца света. В Бразилии в Рио-де-Жанейро молния ударила прямо в статую Христа-Спасителя.

Ранее Главред писал о пророчестве насчет конца света после смерти Папы. Есть свидетельства, которые считают Франциска последним Папой.

Об источнике: Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

