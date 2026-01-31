Зеленский сделал громкое заявление о встрече с Путиным: что могут обсудить

Главное:
- Зеленский заявил, что Украина остается открытой для переговоров
- Президент объяснил необходимость прямого контакта на уровне лидеров
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина остается открытой для переговоров с участием России и США.
В интервью радио Prague International он подчеркнул, что территориальные вопросы не могут быть решены только техническими командами.
"Без прямого контакта на уровне лидеров невозможно будет договориться о территориальных вопросах", – сказал глава государства.
Зеленский добавил, что Украина рассчитывает на гарантии безопасности как Соединенных Штатов, так и Европы, а также на прогресс в направлении членства в ЕС.
Президент уточнил, что эти элементы являются частью более широкой 20-пунктной программы прекращения войны, которая также включает в себя масштабный пакет мер по восстановлению.
Встреча Зеленского с Путиным: мнение эксперта
По мнению публициста и писателя Виталия Портникова, у президента России сейчас рассматривается несколько сценариев дальнейшего развития войны. Если Владимир Путин осознает, что ресурсная база и состояние экономики не позволяют затягивать конфликт на годы, а усиление санкционного давления станет критичным для страны, он может пойти как на прямые переговоры с Владимиром Зеленским, так и на остановку боевых действий.
Встреча Путина и Зеленского - новости по теме
Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сказал, что президент Владимир Зеленский готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным для решения двух ключевых вопросов: территорий и ЗАЭС.
В то же время Сибига добавил, что в Кремле не демонстрируют заинтересованности в такой встрече.
Позже в России заявили о готовности организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского и диктатора и военного преступника Путина в Москве. При этом в Кремле заявили о якобы готовности гарантировать безопасность украинскому лидеру.
О персоне: Виталий Портников
Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.
