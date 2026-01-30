Укр
Тайная переписка с Путиным: Мелания Трамп раскрыла детали общения с Кремлем

Анна Ярославская
30 января 2026, 09:17
117
Первая леди США добивается возвращения украинских детей.
Мелания Трамп, Путин
Мелания Трамп рассказала о переписке с Путиным / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Кратко:

  • Мелания Трамп подтвердила получение письма от Путина
  • Переписка касалась возвращения похищенных Россией украинских детей

Первая леди США Мелания Трамп рассказала о своей переписке с главой Кремля Владимиром Путиным, которая касалась возвращения домой похищенных Россией во время войны украинских детей. Об этом супруга Дональда Трампа рассказала во время своего интервью для Fox Business.

Речь идет о письме, которое она передала для Путина через президента Трампа в ходе их встречи на Аляске в 2025 году. До сих пор было неизвестно, ответил ли Путин на это письмо.

видео дня

Первая леди призналась, что ответ все же получила.

"Да, он [Путин] ответил. Я получила от него письмо", — сказала Мелания Трамп.

Она добавила, что ее представитель находится на связи с россиянами. Стороны продолжают работать над тем, чтобы воссоединить украинских детей с их семьями.

Мелания Трамп объяснила также, почему именно этот вопрос для нее играет столь важную роль.

"Каждый хочет быть вместе со своим ребенком", — добавила жена Трампа.

Она также выразила надежду на "новый большой успех" в скором времени.

Мелания Трамп написала письмо Путину - что известно

В августе 2025 года первая леди США Мелания Трамп написала президенту России Владимиру Путину личное письмо, которое передала через Дональда Трампа во время саммита на Аляске. Президент США лично вручил послание в руки главе Кремля, сообщает Reuters.

В письме Путину супруга Дональда Трампа подняла вопрос тяжелого положения детей в Украине и России на фоне продолжающейся войны.

"У каждого ребёнка в сердце одни и те же тихие мечты… Они мечтают о любви, возможностях и безопасности. Господин Путин, вы можете в одиночку вернуть их мелодичный смех. Защищая невинность этих детей, вы сделаете больше, чем просто послужите России — вы послужите всему человечеству", - цитирует The Washington Post письмо Мелании Трамп.

Издание The Washington Post отмечало, что 15 августа первая леди США написала пронзительное письмо Путину, в котором призвала его к миру ради детей. В то же время глава РФ ответил на письмо бомбардировкой Киева, в результате которой погибло 23 человека, включая четырех детей.

Возвращение похищенных украинских детей из РФ

В 2023 году по инициативе президента Украины Владимира Зеленского была создана гуманитарная программа Bring Kids Back UA. Её главная цель — вернуть домой всех украинских детей, незаконно депортированных или принудительно перемещенных Россией. Программа объединяет усилия властей Украины, международных партнеров и правозащитных организаций.

Как писал Главред, летом 2025 года Украина вернула 11 детей с временно оккупированных территорий и РФ. Самому маленькому ребенку всего 10 лет, самому старшему - 17 лет.

13-летняя девочка жила с бабушкой на временно оккупированной территории в Донецкой области. Ее мама попала в российский плен и вернулась оттуда в апреле 2023 года. К счастью, ребенок впервые смог обнять свою маму с начала полномасштабного вторжения.

Весной 2025 года Украина вернула родным 5 детей, которые находились на оккупированных территориях. Детей в возрасте от 11 до 16 лет вывезли из оккупированного Крыма, Донецкой, Луганской и Запорожской областей.

