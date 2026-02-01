Это действительно работало: зачем в СССР массово клали газеты в холодильник

Чтобы понять, зачем было нужно это причудливое действие, стоит вспомнить, насколько примитивными были советские холодильники.

Зачем в СССР клали газеты в холодильник / Коллаж: Главред, фото: freepik

Главное из новости:

Советские холодильники портили продукты из-за влажности

Газеты служили упаковкой и регулятором микроклимата

Это был вынужденный лайфхак во времена дефицита

В советском быту было немало странных привычек, которые сегодня выглядят почти абсурдными. Одной из них стало использование газет в холодильниках. На первый взгляд, это кажется бессмысленным, но на самом деле такая практика имела вполне прагматичное объяснение.

Холодильники советского производства были примитивными и ненадежными. Они не могли стабильно поддерживать температуру и влажность, поэтому продукты внутри быстро портились, пишет Oboz.ua.

Хлеб пересыхал и становился каменным, овощи вялили, зелень превращалась в гербарий, а при избытке влаги еда покрывалась плесенью. Лед намерзал толстыми глыбами, а микроклимат постоянно менялся. В таких условиях даже дефицитные продукты, которые достать было непросто, портились буквально за несколько дней.

Газеты становились своеобразным регулятором этой хаотичной среды. Бумага впитывала лишнюю влагу, а когда воздух становился слишком сухим – отдавала ее обратно. Это позволяло хоть немного продлить жизнь продуктам. Хозяйки регулярно меняли листы, чтобы они сами не покрывались плесенью.

Кроме того, газеты использовали как универсальную упаковку: в них заворачивали хлеб, чтобы спасти его от плесени, колбасу и сыр – чтобы они не пересыхали, овощи – чтобы не гнили. Листами застилали полки, чтобы не отмывать грязь от испорченной еды, ведь проще было просто выбросить бумагу и положить новую.

Почему использовали именно газеты

Причина выбора газет была довольно проста. В СССР почти не существовало нормальной упаковки. Полиэтиленовые пакеты считались роскошью: их стирали после каждого использования, сушили, заклеивали и берегли до последнего.

Газеты же были доступны всем – стоили копейки и всегда лежали дома. Единственное, чего старались избегать, – чтобы печатный текст не касался продуктов, ведь краска содержала свинец и была опасной для здоровья.

Таким образом, газеты в холодильнике были не изысканной привычкой, а вынужденным способом выживания в условиях тотального дефицита и обнищания. Это был своеобразный символ советской изобретательности, когда люди вынуждены были компенсировать недостатки техники и отсутствие нормальных материалов подручными средствами.

Сегодня этот ритуал остался только в воспоминаниях — как напоминание о временах, когда даже бытовая мелочь требовала креативности и постоянной борьбы за сохранение самых простых продуктов.

