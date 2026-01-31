Каскадные отключения в семи областях: новые детали крупного блэкаута в Украине

Удалось стабилизировать ситуацию с энергообеспечением, которая возникла в субботу утром после технологической аварии на сети.

В Украине восстанавливают поставки электроэнергии / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

Наиболее тяжелая ситуация была на севере, в центре страны и в Одесской области

В Украине удалось стабилизировать ситуацию с энергообеспечением

Энергетики восстановили электроснабжение во всех областях Украины после системной аварии, которая произошла в субботу утром, сообщил первый вице-премьер-министр энергетики Денис Шмыгаль.

"Все регионы возвращаются к плановым графикам, высоковольтные линии и подстанции работают в обычном режиме... Разбирали причины утренней ситуации. Утром произошли две аварии на высоковольтных линиях с минутным интервалом. Это привело к каскадным отключениям в семи областях страны. Версии о кибератаке или внешнем вмешательстве не подтвердились. По предварительным оценкам, это произошло из-за обледенения линий и оборудования", - написал он в Telegram.

По словам министра, наиболее тяжелая ситуация была на севере, в центре страны и в Одесской области.

"В Киеве над восстановлением электроснабжения работают 64 бригады. Над восстановлением отопления уже работают 220 бригад. Работы не будут прекращаться и в темное время суток, чтобы как можно быстрее вернуть тепло и свет", - добавил он.

Зеленский о стабилизации ситуации в сфере энергетики

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время удалось стабилизировать ситуацию с энергообеспечением, которая возникла в субботу утром после технологической аварии на сети.

"Утром произошла технологическая авария на сети: две линии между Румынией и Молдовой и на территории Украины перестали работать. Причины подробно выясняются. На данный момент нет подтверждений внешнего вмешательства или кибератаки. Больше данных, что из-за погодных условий произошло обледенение линий, автоматические отключения. Наиболее сложные последствия для Киева и Центральной Украины, Винницкой области, а также для Чернигова, Харькова, нашей Сумщины. Необходимые силы были сразу привлечены. За день сегодня удалось выйти в целом на ситуацию, которая была до этой технологической аварии, сейчас продолжается стабилизация и восстановление обеспечения наших людей", - заявил он во время вечернего телеобращения.

/ Инфографика: Главред

Эксперт о вероятности перебоев с электроэнергией

Александр Голиздра, глава Лиги энергетического развития Украины, отметил, что кратковременное похолодание, которое длится не более нескольких дней, не окажет значительного воздействия на работу энергосистемы. По его словам, в текущих условиях нет оснований ожидать длительных или масштабных отключений электроэнергии.

Блэкаут в Украине: новости по теме

Ранее сообщалось, что 31 января произошло технологическое нарушение в электроэнергетической системе Украины, что привело к одновременному отключению линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между Западной и Центральной частями Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве введены экстренные отключения. Столичное метро остановилось. Перед этим в Киеве напряжение упало ниже 100 В, местами по городу пропал свет. Позже стало известно официально об аварийных отключениях света.

Как писал ранее Главред, несмотря на локальные трудности, энергосистема Украины в целом остаётся управляемой, заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. В отдельных областях восстановление может занять несколько дней, но ремонтные работы продолжаются, и электроснабжение постепенно возвращается к норме.

Что такое блэкаут Блэкаут – это тогда, когда есть критическая перегрузка и критическое несовпадение спроса электроэнергии на ее предложение, которое обеспечивается путем передачи ее от объектов генерации к точкам потребления. Считается, что слово вошло в языковой обиход после аварии в США, которая в 1965 году обесточила Нью-Йорк.

