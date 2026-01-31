Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Полный отказ от горячей воды: украинцев предупредили о риске отключения ГВС

Алексей Тесля
31 января 2026, 21:51
49
В нормальных условиях примерно 70% мощности идет на отопление и около 30% – на горячее водоснабжение.
отопление
Эксперт объяснил вопрос вероятности отказа крупных городов от централизованного отопление / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Важное из заявлений Литвина:

  • 70% мощности идет на отопление и около 30% – на горячее водоснабжение
  • Где такого дефицита, горячее водоснабжение не отключают

Глава правления Ассоциации энергоаудиторов Украины Вадим Литвин прокомментировал вопрос по поводу вероятности отказа крупных городов, в том числе Киева, от горячего водоснабжения для поддержания отопления.

"В нормальных условиях примерно 70% мощности идет на отопление и около 30% – на горячее водоснабжение. Сейчас доступно только около 40% от потребности, поэтому отключение горячего водоснабжения позволяет направить эту энергию на отопление", - пояснил он в интервью Главреду.

видео дня

Эксперт говорит, что это позволяет повысить температуру теплоносителя и батарей, тем самым обеспечивая работу системы отопления по крайней мере частично.

"Не так, как это было в мирное время, но чтобы не допустить размораживания труб и поддерживать температуру в помещениях выше условного нуля внутри помещений", - уточнил он.

По словам эксперта, это вынужденная мера и важно, что такая практика применяется только в отдельных районах, где есть дефицит мощности источников тепла.

"Там, где такого дефицита нет, горячее водоснабжение не отключают – и это правильно. Ведь массовое отключение горячей воды может привести к росту потребления электроэнергии из-за электрических бойлеров, что создает дополнительную нагрузку на электросети. Поэтому это именно временная мера, призванная помочь пройти период сильных морозов, сохранить систему отопления и дома, с последующим восстановлением", - добавил Литвин.

Ситуация с теплоснабжением Киева: мнение специалиста

Глава аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко прокомментировал перспективы восстановления отопления и функционирования коммунальной инфраструктуры столицы после масштабных ударов со стороны РФ. По его словам, перевод жилых домов на мобильные мини-котельные возможен только после выполнения сложных технических мероприятий, которые требуют времени и предварительной подготовки.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве ввели ограничение горячего водоснабжения жилого фонда города, в связи с работами по восстановлению поставок населению. Ограничение ГВС в Киеве касается только тех домов, где это технически необходимо для восстановления теплоснабжения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Киев получит новые ресурсы для восстановления. В Киев уже направлены больше сотни ремонтных бригад и привлекаются дополнительные из регионов для восстановления.

Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.

Другие новости:

О личности: Вадим Литвин

Вадим Литвин — украинский эксперт в сфере энергоэффективности, энергоаудита и энергоменеджмента. Председатель правления Ассоциации энергоаудиторов Украины. Работал над внедрением систем мониторинга энергии и аудита, а также является автором публикаций и вебинаров по энергоэффективности, включая темы настройки индивидуальных тепловых пунктов и подготовки зданий к холодному периоду.

Является автором материалов для украинских СМИ на тему подготовки домов к отключениям энергоснабжения, в частности в условиях действия ограничительных мер или аварийных ситуаций.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

отопление Вадим Литвин
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ постоянно стягивает силы: оккупанты готовятся к наступлению на Сумщине

РФ постоянно стягивает силы: оккупанты готовятся к наступлению на Сумщине

21:41Фронт
Украину накрывает сильная волна похолодания: какие регионы замерзнут сильнее всего

Украину накрывает сильная волна похолодания: какие регионы замерзнут сильнее всего

19:36Синоптик
Зеленский сделал громкое заявление о встрече с Путиным: что могут обсудить

Зеленский сделал громкое заявление о встрече с Путиным: что могут обсудить

18:30Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Самый страшный день для Путина: историк назвал дату, которую в РФ боятся вспоминать

Самый страшный день для Путина: историк назвал дату, которую в РФ боятся вспоминать

Полнолуние во Льве 1 февраля 2026: кого накроет волной перемен - Таро прогноз

Полнолуние во Льве 1 февраля 2026: кого накроет волной перемен - Таро прогноз

Два знака зодиака окажутся в эпицентре событий уже в эти выходные - кто в списке

Два знака зодиака окажутся в эпицентре событий уже в эти выходные - кто в списке

Гороскоп на завтра 1 февраля: Девам - приятные сюрпризы, Львам - обман

Гороскоп на завтра 1 февраля: Девам - приятные сюрпризы, Львам - обман

"Были родными, стали чужими": Ольга Сумская поделилась своей болью

"Были родными, стали чужими": Ольга Сумская поделилась своей болью

Последние новости

21:51

Полный отказ от горячей воды: украинцев предупредили о риске отключения ГВС

21:41

РФ постоянно стягивает силы: оккупанты готовятся к наступлению на Сумщине

21:27

Что нельзя делать с деньгами в этот день: запреты в праздник 1 февраля

21:11

Идеальная пара для Тельца: с кем этот знак зодиака будет по-настоящему счастлив

20:42

"Продукты будут дорожать": украинцев предупредили о неминуемом росте цен

Полный отказ от горячего водоснабжения неэффективен, это вынужденный шаг - ЛитвинПолный отказ от горячего водоснабжения неэффективен, это вынужденный шаг - Литвин
19:41

Один простой трюк с радиатором: комната прогревается в разы быстрееВидео

19:36

Украину накрывает сильная волна похолодания: какие регионы замерзнут сильнее всего

19:11

"Породило подозрения": Кейт Миддлтон разгневана из-за шпионажа в королевском дворце

19:10

"При Байдене такого не было": что задумал Трампмнение

Реклама
18:30

Зеленский сделал громкое заявление о встрече с Путиным: что могут обсудить

18:12

Познаю себя: Шэрон Стоун после инсульта ощущает связь с потусторонним миром

17:34

Бойцов ТрО "насильно" перевели в штурмовики: реакция Сил обороны на скандал

17:25

Три знака зодиака получат уникальный шанс изменить судьбу: "черная полоса" позади

17:07

"Кто это?" Анна Кошмал поделилась фото времен "Сватов" и не сдержала эмоций

17:07

Переломный год, который изменит все: назван лучший период в истории УкраиныВидео

16:27

Есть ли угроза эвакуации: киевлянам объяснили, к чему готовиться из-за блэкаута

16:22

Стала известна победительница Australian Open-2026Видео

16:12

Архитектурная загадка хрущевок: почему в СССР не было балконов на первом этаже

15:27

Белый хлеб опасен для уровня сахара в крови: диетологи назвали полезную альтернативу

15:22

"Хочу зарабатывать больше": известный украинский актер рассказал о своих доходах

Реклама
15:11

Нация, которую невозможно сломить: откуда берется украинская свобода

14:59

Блэкаут и отключение метро: кому и где возвращают электроэнергию в Украине

14:48

Диетолог объяснил, почему нельзя чистить киви и картофель: об этом знают единицы

14:35

В мирных переговорах есть луч надежды, но прорыва до марта не будет - The Economist

14:33

Новый паспорт: предательница Елка разорвала связь с Украиной

14:27

Самый страшный день для Путина: историк назвал дату, которую в РФ боятся вспоминатьВидео

13:49

Не в Москве: историк назвал регион, где Русь существовала дольше всегоВидео

13:46

Тина Кароль сообщила, что ее "заказали": "Начали появляться материалы в России"

13:44

Самая дорогая еда в мире: за что на самом деле платят миллионеры

13:33

Будут необыкновенно вкусными: раскрыт главный секрет приготовления пышных оладий

13:13

Кремль не видит реальных шансов на прорыв в мирных переговорах - Bloomberg

12:45

Как отмыть мутные стаканы до блеска: простой лайфхак с уксусом

12:41

Шмыгаль раскрыл причину блэкаута и сроки возвращения света

12:40

"Были родными, стали чужими": Ольга Сумская поделилась своей болью

12:36

Слово "гололід" - это калька с русского: как правильно называть это явление на украинском

12:33

Пауза российских ударов по Украине сыграет на руку Путину - Fox News

11:53

Силы обороны нанесли сокрушительный удар по ряду ценных объектов РФ: детали

11:40

Каким был первый мультфильм независимой Украины: его мало кто видел

11:38

Почему 1 февраля нельзя жаловаться на жизнь: какой церковный праздник

11:31

"Что же я за мать": Тодоренко бросила ребенка в опасной ситуации

Реклама
11:26

В Киеве внезапно потух свет, метро остановилось, в Молдове - блэкаут: что случилось

11:04

Февраль покажет характер: Житомирскую область сковывают экстремальные морозы

11:00

Сами себе враги: три знака зодиака, которые мешают своему счастью

10:27

"Увидимся" Кевин из "Один Дома" простился с умершей Кэтрин О'Хара

09:59

Есть нюанс: дипломат обратил внимание на важный сигнал США в теме переговоров с РФ

09:51

Топ-10 маленьких пород собак для квартиры: не шумят, не линяют и легко уживаются

08:59

Отчаянный ход Кремля: The Telegraph объяснил истинную суть энергетического перемирия

08:54

Морозы до -30 скуют Ровенщину: когда ждать экстремальный холод "красного уровня"

08:14

Почему мужчины избегают серьезных отношений: объяснение психолога

08:10

Против России введено наибольшее в мире количество санкций, но есть нюансмнение

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт Миддлтон
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять