Полный отказ от горячей воды: украинцев предупредили о риске отключения ГВС

В нормальных условиях примерно 70% мощности идет на отопление и около 30% – на горячее водоснабжение.

Важное из заявлений Литвина:

Где такого дефицита, горячее водоснабжение не отключают

Глава правления Ассоциации энергоаудиторов Украины Вадим Литвин прокомментировал вопрос по поводу вероятности отказа крупных городов, в том числе Киева, от горячего водоснабжения для поддержания отопления.

"В нормальных условиях примерно 70% мощности идет на отопление и около 30% – на горячее водоснабжение. Сейчас доступно только около 40% от потребности, поэтому отключение горячего водоснабжения позволяет направить эту энергию на отопление", - пояснил он в интервью Главреду.

Эксперт говорит, что это позволяет повысить температуру теплоносителя и батарей, тем самым обеспечивая работу системы отопления по крайней мере частично.

"Не так, как это было в мирное время, но чтобы не допустить размораживания труб и поддерживать температуру в помещениях выше условного нуля внутри помещений", - уточнил он.

По словам эксперта, это вынужденная мера и важно, что такая практика применяется только в отдельных районах, где есть дефицит мощности источников тепла.

"Там, где такого дефицита нет, горячее водоснабжение не отключают – и это правильно. Ведь массовое отключение горячей воды может привести к росту потребления электроэнергии из-за электрических бойлеров, что создает дополнительную нагрузку на электросети. Поэтому это именно временная мера, призванная помочь пройти период сильных морозов, сохранить систему отопления и дома, с последующим восстановлением", - добавил Литвин.

Ситуация с теплоснабжением Киева: мнение специалиста

Глава аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко прокомментировал перспективы восстановления отопления и функционирования коммунальной инфраструктуры столицы после масштабных ударов со стороны РФ. По его словам, перевод жилых домов на мобильные мини-котельные возможен только после выполнения сложных технических мероприятий, которые требуют времени и предварительной подготовки.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве ввели ограничение горячего водоснабжения жилого фонда города, в связи с работами по восстановлению поставок населению. Ограничение ГВС в Киеве касается только тех домов, где это технически необходимо для восстановления теплоснабжения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Киев получит новые ресурсы для восстановления. В Киев уже направлены больше сотни ремонтных бригад и привлекаются дополнительные из регионов для восстановления.

Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.

О личности: Вадим Литвин Вадим Литвин — украинский эксперт в сфере энергоэффективности, энергоаудита и энергоменеджмента. Председатель правления Ассоциации энергоаудиторов Украины. Работал над внедрением систем мониторинга энергии и аудита, а также является автором публикаций и вебинаров по энергоэффективности, включая темы настройки индивидуальных тепловых пунктов и подготовки зданий к холодному периоду. Является автором материалов для украинских СМИ на тему подготовки домов к отключениям энергоснабжения, в частности в условиях действия ограничительных мер или аварийных ситуаций.

