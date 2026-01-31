Укр
Самый страшный день для Путина: историк назвал дату, которую в РФ боятся вспоминать

Юрий Берендий
31 января 2026, 14:27
Событие, которое десятилетиями пытались вытеснить из коллективной памяти, сегодня вновь становится ключом к пониманию истинных истоков российской агрессии.
Парад в Бресте - историк назвал самый страшный день для Путина

В истории России есть события, о которых там предпочитают молчать, ведь они разрушают привычный пропагандистский нарратив о "освободительной миссии" и "борьбе с нацизмом". Украинский историк, глава Института национальной памяти Александр Алферов в видео на YouTube назвал дату, которая является одной из самых опасных для современной российской власти и лично Владимира Путина.

Главред выяснил , о какой дате в Москве предпочитают не вспоминать.

Какую дату в Кремле предпочитают не вспоминать

"Какая самая страшная дата для Путина и России? 22 сентября, друзья", — сказал Александр Алферов.

По словам историка, именно эта дата напрямую связана с сотрудничеством сталинского СССР и нацистской Германии в начале Второй мировой войны.

Совместный парад СССР и нацистов в Бресте

Александр Алферов напомнил, что в сентябре 1939 года Советский Союз вместе с гитлеровской Германией приняли участие в оккупации Польши.

Кульминацией этого союза стал совместный военный парад в Бресте.

"И 22 сентября 1939 года в городе Брест советские и немецкие войска провели совместный парад", — отметил Алферов.

Как выглядел союз Сталина и Гитлера

Историк подчеркивает, что в тот день обе армии вели себя не как враги, а как союзники, открыто демонстрируя сотрудничество.

"На котором они рукопожатиями, объятиями, приветствиями. Союзницы", – рассказал он.

По его словам, военные обоих режимов вместе праздновали разгром Польши и планировали дальнейшие действия.

"Читали совместную прессу о победе Германии и СССР над Польшей. Планировали, на кого они еще нападут", – подчеркнул историк.

Кто первым поднял флаг в Бресте – СССР или Германия

Отдельное внимание Алферов обратил на символические моменты парада, которые сегодня в России стараются не вспоминать.

"Решали, чей флаг поднимут первым. И все-таки подняли вместе немецкий первым флагом", – сказал он.

Кроме того, генералы обеих армий открыто обсуждали дальнейшее разделение Европы.

По словам Александра Алферова, события 22 сентября 1939 года наглядно демонстрируют, кто на самом деле был соучастником начала Второй мировой войны.

"Поэтому, скоро время, друзья, в очередной раз напомнить – кто начал Вторую мировую войну и кто агрессор", – подытожил Алферов.

О персоне: Александр Алферов

Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) — украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

СССР Александр Алферов
