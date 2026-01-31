Силы обороны нанесли сокрушительный удар по ряду ценных объектов РФ: детали

Силы обороны уничтожили российский ЗРК "Тор-М1" и еще ряд важных целей на ТОТ и в РФ

https://glavred.info/war/sily-oborony-nanesli-sokrushitelnyy-udar-po-ryadu-cennyh-obektov-rf-detali-10736855.html Ссылка скопирована

Силы обороны уничтожили ЗРК "Тор-М1" и еще ряд важных объектов РФ/ Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Кратко:

Силы обороны уничтожили российский ЗРК "Тор-М1"

Поражены военные подразделения и пункты управления на ТОТ Украины

Также сообщается об ударах по целям в Брянской области РФ

Силы обороны Украины ночью 31 января нанесли ряд ударов по военным объектам врага на временно оккупированных территориях Украины и на территории РФ.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

видео дня

"В рамках мероприятий по снижению наступательных возможностей российского агрессора вчера и в ночь на 31 января подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по ряду объектов на временно оккупированных территориях Украины и на территории государства-агрессора", - говорится в сообщении.

Что известно о последствиях ударов

На временно оккупированной территории Луганской области, в районе Каменки, украинские воины уничтожили зенитный ракетный комплекс "Тор-М1". Последствия удара уточняются.

Кроме того, на ВОТ Запорожья поражен пункт управления БПЛА противника в районе Ровнополья, склад материально-технических средств подразделения отдельной мотострелковой бригады ВС РФ в районе Воскресенки, а также скопление живой силы врага в районах Ровнополья, Приволья и Успеновки.

Дополнительно украинские бойцы нанесли удар по сосредоточению живой силы противника в районе города Часов Яр.

Также подразделения Сил обороны Украины поразили вражеский пункт управления БПЛА в районе населенного пункта Случевск Брянской области РФ.

Потери противника и результаты поражения в настоящее время уточняются.

Какова цель ударов Сил обороны по объектам в РФ - мнение эксперта

Главред писал, что по словам председателя Комитета экономистов Украины Андрея Новака, основная цель ВСУ на ближайшие месяцы заключается в том, чтобы обеспечить блэкаут европейской части России, особенно Москвы.

Он отметил, что относительно способности Украины устроить такой блэкаут звучат разные мнения. Но если смотреть на последствия обстрелов Украиной российских объектов электроэнергетики, то становится понятно, что Силы обороны целятся именно по системам энергетики и распределения вокруг Москвы и Московской области.

Удары вглубь России - последние новости

Напомним, Главред писал, что в результате атаки ударными дронами на нефтебазу "Осколнефтеснаб" в Белгородской области РФ, один резервуар полностью уничтожен, еще шесть резервуаров типа РВС-1000 получили повреждения.

Ранее под удар попала нефтебаза "Жутовская" в Октябрьском районе Волгоградской области РФ. Объект задействован в обеспечении топливом подразделений оккупационных войск, а степень нанесенного ущерба в настоящее время уточняется.

Недавно также ВМС ВСУ нанесли удар по заводу "Атлант Аэро" в российском Таганроге. На этом предприятии производили беспилотники "Молния", а также компоненты для БПЛА "Орион".

ЗРК Тор / Инфографика: Главред

Читайте также:

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины Генштаб ВСУ - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими созданными в соответствии с законами Украины военными формированиями. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред