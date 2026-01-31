Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Силы обороны нанесли сокрушительный удар по ряду ценных объектов РФ: детали

Инна Ковенько
31 января 2026, 11:53
209
Силы обороны уничтожили российский ЗРК "Тор-М1" и еще ряд важных целей на ТОТ и в РФ
Силы обороны нанесли сокрушительный удар по ряду ценных объектов РФ: детали
Силы обороны уничтожили ЗРК "Тор-М1" и еще ряд важных объектов РФ/ Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Кратко:

  • Силы обороны уничтожили российский ЗРК "Тор-М1"
  • Поражены военные подразделения и пункты управления на ТОТ Украины
  • Также сообщается об ударах по целям в Брянской области РФ

Силы обороны Украины ночью 31 января нанесли ряд ударов по военным объектам врага на временно оккупированных территориях Украины и на территории РФ.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

видео дня

"В рамках мероприятий по снижению наступательных возможностей российского агрессора вчера и в ночь на 31 января подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по ряду объектов на временно оккупированных территориях Украины и на территории государства-агрессора", - говорится в сообщении.

Что известно о последствиях ударов

На временно оккупированной территории Луганской области, в районе Каменки, украинские воины уничтожили зенитный ракетный комплекс "Тор-М1". Последствия удара уточняются.

Кроме того, на ВОТ Запорожья поражен пункт управления БПЛА противника в районе Ровнополья, склад материально-технических средств подразделения отдельной мотострелковой бригады ВС РФ в районе Воскресенки, а также скопление живой силы врага в районах Ровнополья, Приволья и Успеновки.

Дополнительно украинские бойцы нанесли удар по сосредоточению живой силы противника в районе города Часов Яр.

Также подразделения Сил обороны Украины поразили вражеский пункт управления БПЛА в районе населенного пункта Случевск Брянской области РФ.

Потери противника и результаты поражения в настоящее время уточняются.

Какова цель ударов Сил обороны по объектам в РФ - мнение эксперта

Главред писал, что по словам председателя Комитета экономистов Украины Андрея Новака, основная цель ВСУ на ближайшие месяцы заключается в том, чтобы обеспечить блэкаут европейской части России, особенно Москвы.

Он отметил, что относительно способности Украины устроить такой блэкаут звучат разные мнения. Но если смотреть на последствия обстрелов Украиной российских объектов электроэнергетики, то становится понятно, что Силы обороны целятся именно по системам энергетики и распределения вокруг Москвы и Московской области.

Удары вглубь России - последние новости

Напомним, Главред писал, что в результате атаки ударными дронами на нефтебазу "Осколнефтеснаб" в Белгородской области РФ, один резервуар полностью уничтожен, еще шесть резервуаров типа РВС-1000 получили повреждения.

Ранее под удар попала нефтебаза "Жутовская" в Октябрьском районе Волгоградской области РФ. Объект задействован в обеспечении топливом подразделений оккупационных войск, а степень нанесенного ущерба в настоящее время уточняется.

Недавно также ВМС ВСУ нанесли удар по заводу "Атлант Аэро" в российском Таганроге. На этом предприятии производили беспилотники "Молния", а также компоненты для БПЛА "Орион".

ЗРК Тор
ЗРК Тор / Инфографика: Главред

Читайте также:

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

Генштаб ВСУ - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими созданными в соответствии с законами Украины военными формированиями.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ЗРК Генштаб ВСУ Удары вглубь РФ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Кремль не видит реальных шансов на прорыв в мирных переговорах - Bloomberg

Кремль не видит реальных шансов на прорыв в мирных переговорах - Bloomberg

13:13Мир
Шмыгаль раскрыл причину блэкаута и сроки возвращения света

Шмыгаль раскрыл причину блэкаута и сроки возвращения света

12:41Энергетика
Пауза российских ударов по Украине сыграет на руку Путину - Fox News

Пауза российских ударов по Украине сыграет на руку Путину - Fox News

12:33Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Два знака зодиака окажутся в эпицентре событий уже в эти выходные - кто в списке

Два знака зодиака окажутся в эпицентре событий уже в эти выходные - кто в списке

Холодильник будет держать холод в два раза дольше: как спасти продукты без света

Холодильник будет держать холод в два раза дольше: как спасти продукты без света

Сын Натальи Сумской появился с Залужным в Лондоне и похвастался подарком — детали

Сын Натальи Сумской появился с Залужным в Лондоне и похвастался подарком — детали

Гороскоп на завтра 1 февраля: Девам - приятные сюрпризы, Львам - обман

Гороскоп на завтра 1 февраля: Девам - приятные сюрпризы, Львам - обман

Китайский гороскоп на сегодня 31 января: Драконам - ответственность, Змеям - отказ

Китайский гороскоп на сегодня 31 января: Драконам - ответственность, Змеям - отказ

Последние новости

13:13

Кремль не видит реальных шансов на прорыв в мирных переговорах - Bloomberg

12:45

Как отмыть мутные стаканы до блеска: простой лайфхак с уксусом

12:41

Шмыгаль раскрыл причину блэкаута и сроки возвращения света

12:40

"Были родными, стали чужими": Ольга Сумская поделилась своей болью

12:33

Пауза российских ударов по Украине сыграет на руку Путину - Fox News

Квадратные глаза от цен: насколько подорожают продукты из-за отключений света – прогноз ПендзинаКвадратные глаза от цен: насколько подорожают продукты из-за отключений света – прогноз Пендзина
11:53

Силы обороны нанесли сокрушительный удар по ряду ценных объектов РФ: детали

11:40

Каким был первый мультфильм независимой Украины: его мало кто видел

11:38

Почему 1 февраля нельзя жаловаться на жизнь: какой церковный праздник

11:31

"Что же я за мать": Тодоренко бросила ребенка в опасной ситуации

Реклама
11:26

В Киеве внезапно потух свет, метро остановилось, в Молдове - блэкаут: что случилось

11:04

Февраль покажет характер: Житомирскую область сковывают экстремальные морозы

11:00

Сами себе враги: три знака зодиака, которые мешают своему счастью

10:27

"Увидимся" Кевин из "Один Дома" простился с умершей Кэтрин О'Хара

10:00

Полный отказ от горячего водоснабжения неэффективен, это вынужденный шаг - Литвин

09:59

Есть нюанс: дипломат обратил внимание на важный сигнал США в теме переговоров с РФ

09:51

Топ-10 маленьких пород собак для квартиры: не шумят, не линяют и легко уживаются

08:59

Отчаянный ход Кремля: The Telegraph объяснил истинную суть энергетического перемирия

08:54

Морозы до -30 скуют Ровенщину: когда ждать экстремальный холод "красного уровня"

08:14

Почему мужчины избегают серьезных отношений: объяснение психолога

08:10

Против России введено наибольшее в мире количество санкций, но есть нюансмнение

Реклама
07:59

Двухдневная пауза в ударах по энергетике была имитацией: Чернев о настоящих планах РФ

06:40

Полнолуние во Льве 1 февраля 2026: кого накроет волной перемен - Таро прогноз

06:10

Может ли Путин нарушить энергетическое перемирие?мнение

06:07

Ребенок между мамой и папой: самая болезненная сторона развода

05:34

Вероятная возлюбленная Цимбалюка появилась с обручальным кольцом — детали

05:08

Гороскоп на завтра 1 февраля: Девам - приятные сюрпризы, Львам - обман

04:41

Превосходит Днепр: какая самая глубокая река Украины и чем она манит тысячи туристов

04:13

"Космическая" цена на базовый продукт: эксперт предупредил, что скоро подорожает

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девочки с грибами за 33 секунды

03:37

Два знака зодиака окажутся в эпицентре событий уже в эти выходные - кто в списке

03:04

Конец логомании и оверсайза: как меняется мода в 2026 году

02:47

Мороз -30 и сильные снегопады: когда начнется настоящий Армагеддон

02:34

Какую посуду запрещено ставить в микроволновку: большинство не догадывается

01:41

Китайский гороскоп на сегодня 31 января: Драконам - ответственность, Змеям - отказ

00:50

"Предпочтут европейский путь": Максакова сделала неожиданный прогноз о будущем РФ

30 января, пятница
23:47

График отключения света на 31 января: как будут отключать электроэнергию в Сумах

23:27

Света будет в разы больше: графики отключений для Львовской области на 31 января

23:08

Украинцам отменят оплату за отопление и воду, которых не было: кого это коснется

23:06

Кто может получить деньги на генератор для дома: как получить помощь от государства

21:51

Умерла звезда культового фильма "Один дома" Кэтрин О'Хара

Реклама
21:44

Согласился ли Путин на "перемирие": Жданов назвал дату следующего удара

21:08

РФ масштабирует технологии "комбинированного шока", – Ивашин

20:49

Отключение света в Ровно и области: появился новый график на 31 января

20:48

Мужчина купил дом в Италии за 1 евро, но отказался от него: в чем причина

20:24

"Отсчет начался": Зеленский сделал новое заявление об энергетическом перемирии

20:03

Не только "домосед" - как правильно назвать человека, которого не вытащишь из домаВидео

19:52

Что на самом деле видят сканеры в аэропортах: правда потрясла пассажиров

19:36

"Оккупанты устроили сафари на людей": Зеленский назвал самые уязвимые области

19:10

Зачем Трамп просто попиарился на похищении Мадуромнение

18:50

В Госдуме РФ требуют нанести удары по Украине "мощным оружием возмездия"

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять