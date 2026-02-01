Раскрыты первые детали смерти звезды "Один дома" Кэтрин О’Хара

Читайте больше:
30 января в возрасте 71 года скончалась канадская и американская актриса, режиссер и сценаристка Кэтрин О’Хара, наиболее известная ролью мамы главного героя фильмов "Один дома" и "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке". Маколей Калкин, который играл Кевина Маккаллистера, был очень близок со своей киноматерью, и уже отреагировал на ее смерть.
Причины ухода О’Хары не раскрываются. Представитель звезды лишь подтвердил изданию People, что ее смерть наступила в результате краткосрочной болезни.
Как известно из отчетов экстренной службы Лос-Анджелеса, 30 января в 04:48 утра (по местному времени) на линию диспетчерской с адреса, по которому проживала Кэтрин, поступил звонок о женщине в тяжелом состоянии. У нее было "затрудненное дыхание". В экстренном порядке она была доставлена в больницу, однако врачи так и не смогли стабилизировать актрису.
Что такое "Один дома"?
"Один дома" - американская рождественская комедийная медиафраншиза, появившаяся на волне успеха первых двух семейно-комедийных фильмов серии: "Один дома" (1990) и "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке" (1992), сообщает Википедия. Всего под названием "Один дома" вышло шесть фильмов, три компьютерных игры и новелизация первого фильма.
