Раскрыты первые детали смерти звезды "Один дома" Кэтрин О’Хара

Представитель О’Хары дал комментарий о причине ее ухода.

Кэтрин О’Хара причина смерти - от чего умерла звезда "Один дома" / коллаж: Главред, фото: imdb.com, ua.depositphotos.com

Как смерть Кэтрин О’Хары прокомментировал ее представитель

Какая предварительная причина ухода звезды

30 января в возрасте 71 года скончалась канадская и американская актриса, режиссер и сценаристка Кэтрин О’Хара, наиболее известная ролью мамы главного героя фильмов "Один дома" и "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке". Маколей Калкин, который играл Кевина Маккаллистера, был очень близок со своей киноматерью, и уже отреагировал на ее смерть.

Причины ухода О’Хары не раскрываются. Представитель звезды лишь подтвердил изданию People, что ее смерть наступила в результате краткосрочной болезни.

Как известно из отчетов экстренной службы Лос-Анджелеса, 30 января в 04:48 утра (по местному времени) на линию диспетчерской с адреса, по которому проживала Кэтрин, поступил звонок о женщине в тяжелом состоянии. У нее было "затрудненное дыхание". В экстренном порядке она была доставлена в больницу, однако врачи так и не смогли стабилизировать актрису.

Кэтрин О’Хара причина смерти - от чего умерла звезда "Один дома" / фото: imdb.com

Что такое "Один дома"? "Один дома" - американская рождественская комедийная медиафраншиза, появившаяся на волне успеха первых двух семейно-комедийных фильмов серии: "Один дома" (1990) и "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке" (1992), сообщает Википедия. Всего под названием "Один дома" вышло шесть фильмов, три компьютерных игры и новелизация первого фильма.

