Не все ягоды безопасны: самые ядовитые растения украинских лесов

Борщевик, болиголов, аконит и волчье лыко — не экзотика, а реальная угроза. Полный перечень смертельно опасных растений Украины и советы по безопасности.

Ядовитые растения Украины / Коллаж: Главред, скриншоты

Они привлекают яркими красками, сочными ягодами и душистым ароматом, но прикосновение к ним или попытка попробовать на вкус может стать фатальной ошибкой. Многие считают, что смертельно опасные растения — это экзотика тропических джунглей, однако ядовитая флора окружает нас и в Украине: в лесах, на лугах и даже на приусадебных участках.

От тяжелых химических ожогов до паралича дыхания — последствия контакта с некоторыми растениями могут быть смертельными. Главред собрал перечень самых ядовитых растений Украины, которые необходимо знать, чтобы прогулка на природе не закончилась трагедией.

Борщевик — ожоги без боли

Борщевик — один из самых опасных и в то же время самых распространенных "врагов". Его главная угроза — фототоксичность.

Сок растения содержит фурокумарины, которые лишают кожу естественной защиты от ультрафиолета. Под воздействием солнца возникают тяжелые ожоги второй степени.

Самое коварное то, что в момент контакта боли нет, а симптомы появляются только через несколько часов — когда вред уже нанесен.

Цикута (вих ядовитый) — смерть за час

Это растение считается одним из самых ядовитых в мире. Оно растет на болотах и берегах рек, а по запаху напоминает морковь или петрушку.

Корень цикуты имеет сладковатый вкус, из-за чего его иногда ошибочно считают съедобным. На самом деле 100–200 граммов корневища способны убить корову, а для человека смертельная доза значительно меньше.

Яд цикутоксин поражает центральную нервную систему, вызывает сильные судороги и приводит к смерти от паралича дыхания менее чем за час.

Аконит — яд, действующий даже через кожу

Ярко-синие и фиолетовые цветы аконита часто высаживают на клумбах, не осознавая опасности. В древности его соком смазывали наконечники стрел.

Яд аконитин способен проникать даже через кожу. Контакт с растением может вызвать онемение и зуд, а попадание внутрь — остановку сердца.

Беладонна и беленый — галлюцинации и смерть

Растения из семейства пасленовых известны человечеству с древних времен. Ягоды беладонны напоминают спелую вишню, но употребление всего нескольких штук может вызвать галлюцинации, потерю ориентации, остановку дыхания и смерть.

Блекота черная имеет сходное действие. Именно от нее происходит выражение "блекоты объелся", что означает неадекватное, неконтролируемое поведение.

Волчье лико — опасность для детей

Ранней весной этот куст покрывается розовыми цветами, а затем — ярко-красными ягодами. Именно они часто становятся причиной отравлений у детей.

Всего 10 ягод — смертельная доза. Даже пыльца цветов может вызвать головную боль, а сок — сильное раздражение кожи и слизистых оболочек.

Видео о том, какие в Украине есть ядовитые растения, можно посмотреть здесь:

Тис ягодный — красота, которая убивает

Тис широко используют в ландшафтном дизайне. У этого растения ядовито почти все: хвоя, кора, древесина и косточки ягод.

Единственная относительно безопасная часть — мякоть красной ягоды. Однако косточка настолько токсична, что ее случайное разжевывание может привести к мгновенной остановке сердца.

Как уберечься: простые правила безопасности

Не знаешь — не трогай. Не собирайте растения, в безопасности которых не уверены на 100%.

Обучайте детей. Большинство отравлений происходит из-за любопытства к ярким ягодам.

Не пробуйте на вкус. Приятный запах — не признак безопасности.

Работайте в перчатках. Многие сорняки обладают кожной токсичностью.

При первых признаках отравления (тошнота, головокружение, судороги, отеки) немедленно вызывайте скорую помощь. В таких случаях время идет на минуты.

