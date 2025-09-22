Выглядят волшебно, но есть нельзя: какие опасные ягоды растут в Украине

Вы узнаете:
- Что такое волчьи ягоды
- Какие ягоды очень опасны
Многие люди любят есть лесные ягоды. Считается, что это кладезь витаминов и других полезных веществ. Однако, не все ягоды, которые попадаются в лесу - съедобные, а некоторые вообще опасны.
Главред решил разобраться, какие лесные ягоды нельзя есть.
Какие ядовитые ягоды растут в Украине
Автор канала Характерник в своем видео на YouTube рассказал, что многие люди слышали о волчьих ягодах.
По его словам, мало кто знает, что это не одно растение, а народное название для многих кустов и трав.
Он отмечает, что почти все они ядовиты.
Ядовитые лесные ягоды
Белладонна
Это куст с черными блестящими ягодами, которые выглядят аппетитно. Но одна-две ягоды могут вызвать галлюцинации, бред и даже остановку дыхания.
"В средневековье ее использовали ведьмы - делали мази и зелья. Сок белладонны когда-то капали в глаза, чтобы расширить зрачки и сделать взгляд привлекательным. Но ценой могла стать смерть", - отметил мужчина.
Вороний глаз
Очень необычное растение. Один побег, четыре симметричных листа и посередине одна черная ягода. Выглядит красиво, но на самом деле даже одна ягода может вызвать серьезное отравление - тошноту, судороги и потерю сознания.
Снежноягодник
Это растение также выглядит волшебно. Маленькие белые шарики, которые растут гроздьями.
"Он очень распространен, все из вас его видели. Растет в парках, вдоль дорог. Вообще его ягоды токсичны, если съесть много. В незначительном количестве может вызвать тошноту и расстройство желудка", - говорит автор видео.
Какие существуют опасные волчьи ягоды - видео:
Об источнике: канал Характерник на YouTube
Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.
