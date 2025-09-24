Укр
Люди обходят его стороной: в Украине растет интересный и вкусный гриб-великан

Мария Николишин
24 сентября 2025, 11:42
В Украине можно найти очень интересный и вкусный гриб.
Гриб-великан в Украине / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какой большой и вкусный гриб растет в Украине
  • Как его можно приготовить

В осеннее время растет множество грибов, поэтому многие любят ездить на "тихую охоту". Однако, знали ли вы, что в Украине есть настоящий гриб-великан, который может вырасти до впечатляющих размеров.

Главред решил разобраться, какой самый большой гриб в Украине.

Какой гриб может весить несколько килограммов

Автор канала Характерник в своем видео на YouTube рассказал, что в Украине можно найти очень интересный гриб. Самый большой экземпляр весил 18 килограммов.

По его словам, это дождевик - гриб из семейства шампиньоновых.

Где растет гриб дождевик

Известно, что эти грибы преимущественно появляются на перегное или в почвах с органическими веществами.

"А название дождевик происходит от того, что часто появляются после дождя", - говорится в видео.

Можно ли есть гриб дождевик

Мужчина говорит, что молодые дождевики съедобные и очень вкусные. Главное условие - их мякоть в середине должна быть белой и плотной, а не водянистой.

Что известно о грибе дождевик - видео:

Как приготовить гриб дождевик

Любительница готовить Зоряна Саковская в видео на YouTube рассказала, как приготовить отбивную из гриба дождевика.

По ее словам, гриб нужно помыть, почистить от кожуры и порезать на крупные куски.

Осенний календарь грибника / Инфографика: Главред

Каждый кусок нужно посолить, поперчить и оставить на несколько минут.

После этого грибы нужно обвалять в муке, а затем во взбитом яйце и жарить с двух сторон.

Что можно сделать из гриба дождевика - видео:

Об источнике: канал Характерник на YouTube

Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.

