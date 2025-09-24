Люди обходят его стороной: в Украине растет интересный и вкусный гриб-великан

Вы узнаете:
- Какой большой и вкусный гриб растет в Украине
- Как его можно приготовить
В осеннее время растет множество грибов, поэтому многие любят ездить на "тихую охоту". Однако, знали ли вы, что в Украине есть настоящий гриб-великан, который может вырасти до впечатляющих размеров.
Главред решил разобраться, какой самый большой гриб в Украине.
Какой гриб может весить несколько килограммов
Автор канала Характерник в своем видео на YouTube рассказал, что в Украине можно найти очень интересный гриб. Самый большой экземпляр весил 18 килограммов.
По его словам, это дождевик - гриб из семейства шампиньоновых.
Где растет гриб дождевик
Известно, что эти грибы преимущественно появляются на перегное или в почвах с органическими веществами.
"А название дождевик происходит от того, что часто появляются после дождя", - говорится в видео.
Можно ли есть гриб дождевик
Мужчина говорит, что молодые дождевики съедобные и очень вкусные. Главное условие - их мякоть в середине должна быть белой и плотной, а не водянистой.
Что известно о грибе дождевик - видео:
Как приготовить гриб дождевик
Любительница готовить Зоряна Саковская в видео на YouTube рассказала, как приготовить отбивную из гриба дождевика.
По ее словам, гриб нужно помыть, почистить от кожуры и порезать на крупные куски.
Каждый кусок нужно посолить, поперчить и оставить на несколько минут.
После этого грибы нужно обвалять в муке, а затем во взбитом яйце и жарить с двух сторон.
Что можно сделать из гриба дождевика - видео:
Об источнике: канал Характерник на YouTube
Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.
