Люди обходят его стороной: в Украине растет интересный и вкусный гриб-великан

В Украине можно найти очень интересный и вкусный гриб.

https://glavred.info/culture/lyudi-obhodyat-ego-storonoy-v-ukraine-rastet-interesnyy-i-vkusnyy-grib-velikan-10700840.html Ссылка скопирована

Гриб-великан в Украине / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Какой большой и вкусный гриб растет в Украине

Как его можно приготовить

В осеннее время растет множество грибов, поэтому многие любят ездить на "тихую охоту". Однако, знали ли вы, что в Украине есть настоящий гриб-великан, который может вырасти до впечатляющих размеров.

Главред решил разобраться, какой самый большой гриб в Украине.

видео дня

Какой гриб может весить несколько килограммов

Автор канала Характерник в своем видео на YouTube рассказал, что в Украине можно найти очень интересный гриб. Самый большой экземпляр весил 18 килограммов.

По его словам, это дождевик - гриб из семейства шампиньоновых.

Где растет гриб дождевик

Известно, что эти грибы преимущественно появляются на перегное или в почвах с органическими веществами.

"А название дождевик происходит от того, что часто появляются после дождя", - говорится в видео.

Можно ли есть гриб дождевик

Мужчина говорит, что молодые дождевики съедобные и очень вкусные. Главное условие - их мякоть в середине должна быть белой и плотной, а не водянистой.

Что известно о грибе дождевик - видео:

Как приготовить гриб дождевик

Любительница готовить Зоряна Саковская в видео на YouTube рассказала, как приготовить отбивную из гриба дождевика.

По ее словам, гриб нужно помыть, почистить от кожуры и порезать на крупные куски.

Осенний календарь грибника / Инфографика: Главред

Каждый кусок нужно посолить, поперчить и оставить на несколько минут.

После этого грибы нужно обвалять в муке, а затем во взбитом яйце и жарить с двух сторон.

Что можно сделать из гриба дождевика - видео:

Читайте также:

Об источнике: канал Характерник на YouTube Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред