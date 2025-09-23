Область Украины с наибольшим количеством соседей: простой вопрос взорвал TikTok

Вопрос вызвал оживленное обсуждение как среди учеников, так и в комментариях к видео.

Учительница задала ученикам интересный вопрос / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрин с тиктока vladislavivna

Главное:

Учительница заинтересовала вопросом об области с наибольшим количеством соседей

Украинцы массово считают границы областей после видео преподавательницы

В Украине вирусным стало видео преподавательницы географии с никнеймом Vladislavivna, которая во время урока задала своим ученикам неожиданный вопрос: "Какая область Украины имеет больше всего соседних регионов?", пишет Главред.

Видео с урока она выложила в TikTok, где сразу начались оживленные обсуждения. Школьники предлагали разные варианты: от Ужгорода и Винницы до Волыни и Житомира. В комментариях пользователи также присоединились к дискуссии, пытаясь самостоятельно определить правильный ответ.

Среди чаще всего названных вариантов были:

Винницкая область - граничит с семью регионами Украины и Молдовой;

- граничит с семью регионами Украины и Молдовой; Хмельницкая область - пользователи отметили ее как рекордсменку среди внутренних соседей;

- пользователи отметили ее как рекордсменку среди внутренних соседей; Полтавская и Днепропетровская области - тоже попали в список, ведь Днепропетровщина имеет границы с семью областями.

Вопрос превратился в настоящий челлендж в соцсетях: люди пытались посчитать соседей каждой области.

Интересно, что даже искусственный интеллект подсказал: больше всего соседей имеют Винницкая и Днепропетровская области, ведь обе граничат с семью другими регионами.

Об источнике: @vladislavivna @vladislavivna - это популярный аккаунт в TikTok, который ведет преподавательница, снимающая короткие видео с уроков географии. Она стала известной благодаря интересным, а иногда и неочевидным вопросам, которые она задает своим ученикам. Ее видео часто становятся вирусными и вызывают активные дискуссии среди пользователей, поскольку они заставляют задуматься над, казалось бы, простыми вещами.

