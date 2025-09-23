Укр
Область Украины с наибольшим количеством соседей: простой вопрос взорвал TikTok

Даяна Швец
23 сентября 2025, 14:09
45
Вопрос вызвал оживленное обсуждение как среди учеников, так и в комментариях к видео.
учительница, Украина
Учительница задала ученикам интересный вопрос / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрин с тиктока vladislavivna

Главное:

  • Учительница заинтересовала вопросом об области с наибольшим количеством соседей
  • Украинцы массово считают границы областей после видео преподавательницы

В Украине вирусным стало видео преподавательницы географии с никнеймом Vladislavivna, которая во время урока задала своим ученикам неожиданный вопрос: "Какая область Украины имеет больше всего соседних регионов?", пишет Главред.

Видео с урока она выложила в TikTok, где сразу начались оживленные обсуждения. Школьники предлагали разные варианты: от Ужгорода и Винницы до Волыни и Житомира. В комментариях пользователи также присоединились к дискуссии, пытаясь самостоятельно определить правильный ответ.

видео дня
@vladislavivna А, ви як думаєте, яка область має саме найбільше сусідів? Пиши в коментарях☺️ #vladislavivna#студенти#коледж#географія#молодавикладачка?♬ оригінальний звук - Vladislavivna

Среди чаще всего названных вариантов были:

  • Винницкая область - граничит с семью регионами Украины и Молдовой;
  • Хмельницкая область - пользователи отметили ее как рекордсменку среди внутренних соседей;
  • Полтавская и Днепропетровская области - тоже попали в список, ведь Днепропетровщина имеет границы с семью областями.

Вопрос превратился в настоящий челлендж в соцсетях: люди пытались посчитать соседей каждой области.

Интересно, что даже искусственный интеллект подсказал: больше всего соседей имеют Винницкая и Днепропетровская области, ведь обе граничат с семью другими регионами.

Интересные факты о культуре Украины - что известно

Ранее рассказывалось, какой город был крупнейшим в Украине до 19 века. Именно этот город, как отмечает Аким Галимов, играл решающую роль в сохранении украинской культуры и национального самосознания.

Кроме этого, историки приоткрыли завесу, каким был самый могущественный мольфар в Украине. Не всем известно, что для того, чтобы стать колдуном, нужно было пройти серьезные испытания.

Главред напоминает, что в Украине существует древняя традиция, о которой все забыли. По словам автора YouTube-канала "Характерник", сегодня почти никто уже не знает, что такое толока.

Больше интересных новостей о культуре:

Об источнике: @vladislavivna

@vladislavivna - это популярный аккаунт в TikTok, который ведет преподавательница, снимающая короткие видео с уроков географии. Она стала известной благодаря интересным, а иногда и неочевидным вопросам, которые она задает своим ученикам. Ее видео часто становятся вирусными и вызывают активные дискуссии среди пользователей, поскольку они заставляют задуматься над, казалось бы, простыми вещами.

учителя Винницкая область Днепропетровская область Полтавская область новости Украины учительница
