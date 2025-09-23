Область Украины с наибольшим количеством соседей: простой вопрос взорвал TikTok

Главное:
- Учительница заинтересовала вопросом об области с наибольшим количеством соседей
- Украинцы массово считают границы областей после видео преподавательницы
В Украине вирусным стало видео преподавательницы географии с никнеймом Vladislavivna, которая во время урока задала своим ученикам неожиданный вопрос: "Какая область Украины имеет больше всего соседних регионов?", пишет Главред.
Видео с урока она выложила в TikTok, где сразу начались оживленные обсуждения. Школьники предлагали разные варианты: от Ужгорода и Винницы до Волыни и Житомира. В комментариях пользователи также присоединились к дискуссии, пытаясь самостоятельно определить правильный ответ.
@vladislavivna А, ви як думаєте, яка область має саме найбільше сусідів? Пиши в коментарях☺️ #vladislavivna#студенти#коледж#географія#молодавикладачка?♬ оригінальний звук - Vladislavivna
Среди чаще всего названных вариантов были:
- Винницкая область - граничит с семью регионами Украины и Молдовой;
- Хмельницкая область - пользователи отметили ее как рекордсменку среди внутренних соседей;
- Полтавская и Днепропетровская области - тоже попали в список, ведь Днепропетровщина имеет границы с семью областями.
Вопрос превратился в настоящий челлендж в соцсетях: люди пытались посчитать соседей каждой области.
Интересно, что даже искусственный интеллект подсказал: больше всего соседей имеют Винницкая и Днепропетровская области, ведь обе граничат с семью другими регионами.
Интересные факты о культуре Украины - что известно
Ранее рассказывалось, какой город был крупнейшим в Украине до 19 века. Именно этот город, как отмечает Аким Галимов, играл решающую роль в сохранении украинской культуры и национального самосознания.
Кроме этого, историки приоткрыли завесу, каким был самый могущественный мольфар в Украине. Не всем известно, что для того, чтобы стать колдуном, нужно было пройти серьезные испытания.
Главред напоминает, что в Украине существует древняя традиция, о которой все забыли. По словам автора YouTube-канала "Характерник", сегодня почти никто уже не знает, что такое толока.
Об источнике: @vladislavivna
@vladislavivna - это популярный аккаунт в TikTok, который ведет преподавательница, снимающая короткие видео с уроков географии. Она стала известной благодаря интересным, а иногда и неочевидным вопросам, которые она задает своим ученикам. Ее видео часто становятся вирусными и вызывают активные дискуссии среди пользователей, поскольку они заставляют задуматься над, казалось бы, простыми вещами.
