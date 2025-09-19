Его боялись и уважали: каким был самый могущественный мольфар в Украине

Вы узнаете:
- Какой силой обладают мольфары
- Кого считают самым могущественным мольфаром
О карпатских мольфарах ходят разные легенды. Их считают могущественными колдунами и целителями, которые обладают невиданной силой. Однако, мало кто знает, какие испытания нужно было пройти, чтобы стать одним из них.
Главред решил разобраться, что известно о карпатских мольфарах.
Кто такие карпатские мольфары
Автор канала Характерник в своем видео рассказывает, что мольфаром в украинской гуцульской культуре называют человека, которому приписывают сверхъестественные способности.
По его словам, термин мольфар происходит от древнего слова "мольфа", что означает "заколдованный", "заказанный" предмет.
"Мольфар сочетает черты знахаря, волшебника и гадателя. В определенной степени гуцульские мольфары являются аналогами казацких характерников", - говорится в видео.
Какой был самый могущественный мольфар в Украине
Мужчина отметил, что одним из самых могущественных и легендарных мольфаров в истории Карпатских гор был Тарадута.
"Родом он из Буковины, а жил в 19 веке. Его боялись и уважали. Знахари считали Тарадуту самым главным колдуном в горах. Прототипом Юры Мольфара в "Тенях забытых предков" был именно Михаил Тарадута", - добавил автор видео.
Как мольфары набирались силы
Отмечается, что перед мольфарами возникали определенные испытания. В частности, особым у карпатских магов является обряд "Вступление в силу".
"По преданию, мольфар, который хотел набраться энергии, должен был раз в год переспать в логове медведя. Или уединиться в горах, в никому неизвестной пещере, чтобы не видеть солнца и ни с кем не разговаривать. И продержаться без еды и воды 12 дней. Хотя вполне вероятно, это нам сейчас только кажется невозможным", - подытожил мужчина.
Что известно о мольфарах - видео:
Об источнике: канал Характерник на YouTube
Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.
