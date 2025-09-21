Тени считались знаками: почему для предков 22 сентября было настоящим праздником

Осеннее равноденствие - короткий период, когда ночь и день почти одинаковы.

Вы узнаете:

Когда в Украине осеннее равноденствие

Что в этот день делали предки

Известно, что в 2025 году осеннее равноденствие наступит 22 сентября. Именно с этого дня официально начинается осень, и солнце постепенно будет дарить все меньше света. Однако, для наших предков этот день имел особый характер.

Главред решил разобраться, что для предков означало осеннее равноденствие.

Что такое осеннее равноденствие

Автор канала Характерник в своем видео на YouTube рассказал, что осеннее равноденствие - короткий период, когда ночь и день почти одинаковы.

По его словам, для наших предков это был важный момент - переход из лета к зиме, время завершения сбора урожая, подготовка к зиме и гадания.

Что предки делали в день осеннего равноденствия

Считалось, что в ночь равноденствия открывается граница между мирами. И чтобы защититься от тьмы и нечестия, зажигали костры, ставили на стол первые плоды урожая: яблоки, груши, колоски пшеницы, калину.

"Огонь символизировал свет, а плоды - здоровье и достаток. Этот день был одновременно праздником и обрядом защиты", - говорится в видео.

Как когда-то гадали в день осеннего равноденствия

Мужчина отметил, что когда-то девушки в этот день гадали на тенях или свечах.

"Именно тени в этот период считались знаками. Длинная тень предсказывала холодную зиму, короткая - теплую. Также внимательно наблюдали за птицами. Если они улетали рано, ждали суровую зиму, если поздно - теплую и мягкую. Эти наблюдения помогали планировать хозяйство, подготовку к зиме и благополучие семьи", - подытожил автор видео.

