Как правильно говорить - "дякую" или "спасибі": ответ удивит

Вы узнаете:
- Как правильно говорить - "дякую" или "спасибі"
- Действительно ли слово "спасибі" является россиянизмом, и стоит ли его избегать
Довольно часто вокруг слов "дякую" и "спасибі" идут споры. Многие сомневаются в том, действительно ли можно использовать слово "спасибі" и не является ли оно россиянизмом.
Все точки над "і" в этом вопросе расставила ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.
"Когда мы хотим поблагодарить, мы говорим "дякую" или "спасибі". Кстати, некоторые считают, что слово "спасибі" - это россиянизм, но это не так. Такое слово есть в украинском языке", - отметила она.
Багний пояснила, что слово "спасибі" еще и имеет интересную особенность - его можно употреблять с прилагательными.
"И что интересно, в отличие от слова "дякую", мы можем употреблять слово "спасибі" с прилагательными. То есть можно говорить "велике спасибі" или "сердечне спасибі". Вот так правильно", - подытожила она.
Смотрите видео о том, как правильно говорить - "дякую" или "спасибі":
@sametak1064 Дякую или спасибі? Как правильно #правильноукраїнською#мова#українськийтікток#українськамова♬ original sound - Правильно українською
Кто такая Ольга Багний?
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
