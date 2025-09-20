Как правильно говорить - "дякую" или "спасибі": ответ удивит

Многие люди считают слово "спасибі" россиянизмом. Появилось объяснение, действительно ли это так.

Довольно часто вокруг слов "дякую" и "спасибі" идут споры. Многие сомневаются в том, действительно ли можно использовать слово "спасибі" и не является ли оно россиянизмом.

Все точки над "і" в этом вопросе расставила ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

"Когда мы хотим поблагодарить, мы говорим "дякую" или "спасибі". Кстати, некоторые считают, что слово "спасибі" - это россиянизм, но это не так. Такое слово есть в украинском языке", - отметила она.

Багний пояснила, что слово "спасибі" еще и имеет интересную особенность - его можно употреблять с прилагательными.

"И что интересно, в отличие от слова "дякую", мы можем употреблять слово "спасибі" с прилагательными. То есть можно говорить "велике спасибі" или "сердечне спасибі". Вот так правильно", - подытожила она.

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

