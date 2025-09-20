"Люди показывают целые корзины": когда осенью лучше всего идти за грибами

Любители грибов часто спорят, при какой осенней погоде их лучше всего собирать.

В какую погоду лучше искать грибы / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какая погода осенью самая благоприятная для грибов

Как правильно собирать грибы

Грибной сезон в Украине в самом разгаре. Любители лесных грибов часто говорят, что если прошли дожди, то будет богатый урожай. Известный синоптик Наталья Диденко в интервью РБК-Украина объяснила, какая погода осенью самая благоприятная для грибов.

Диденко вспомнила, что недавно читала интересную теорию о том, что грибы, на самом деле питаются не от дождей, а от влаги, которая накапливается в деревьях.

Она объяснила, что лес может быть "усеян" грибами, даже тогда, когда не было никаких осадков.

"Если дерево накопило много влаги, то даже в достаточно длительный сухой период возле него могут расти грибы. Люди не раз жалуются, что дожди прошли, а грибов нет. Зато бывает сухая погода, а люди выставляют полные корзины. Поэтому, здесь трудно сказать, но будем надеяться, что дожди повлияют на грибные урожаи на радость украинцам", - рассказала Диденко.

На самом деле, осень - время грибного богатства, но успех зависит от погоды и правильного выбора времени для похода.

Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Как правильно собирать грибы

Для того, чтобы грибы выросли и в следующем году, нужно правильно их собирать. Обычно их можно срезать карманным ножом или выкрутить из-под земли.

Главред выяснил, что срезать ножом можно не все виды грибов. Например, белые, подосиновики, подберезовики и маслята - лучше выкручивать. Для этого просто возьмите ножку гриба за несколько сантиметров до земли и прокрутите ее против часовой стрелки, но осторожно, чтобы не вынуть плодовое тело с грибницей.

"Семейные" грибы лучше срезать. А вот еще совсем маленькие лучше не трогать, пусть разрастутся.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

