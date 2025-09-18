Самая быстрая птица в мире живет в Украине - кто она и где ее можно увидеть

Самая быстрая птица планеты находится на грани исчезновения в Украине.

Самая быстрая птица в мире занесена в Красную книгу / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какая птица считается самой быстрой в мире

Почему численность сапсана в Украине сократилась

Где сапсан обычно гнездится в Украине

Среди пернатых жителей Украины сапсан (Falco peregrinus) занимает особое место. Эта хищная птица, известная невероятной скоростью и охотничьим мастерством, находится на грани исчезновения в нашей стране.

Ее численность катастрофически сократилась, и сегодня сапсан занесен в Красную книгу Украины как вид, нуждающийся в охране. По оценкам орнитологов, в Украине гнездится около 120-130 пар этого сокола, из которых более 100 пар обитает в Крыму. Исторически резкое сокращение популяции связано с массовым применением пестицидов в середине XX века.

Какая самая быстрая птица в мире

Сапсан заслуженно считается самой быстрой птицей на планете. Во время пикирования на добычу он может развивать скорость до 320 км/ч. Это средних размеров сокол (длина тела - 34-50 см, размах крыльев - 80-120 см) с характерной окраской: серо-синяя спина и крылья, светлое с темными штрихами брюхо, а на беловатых щеках черные "усы".

В Украине встречаются три подвида сапсана: номинативный, кавказский и тундровый. Для гнездования преимущественно используются первые два подвида, тогда как тундровый появляется в основном во время миграций.

Чем питается сапсан

Сапсан охотится преимущественно на средних по размеру птиц - голубей, скворцов, уток, воробьев, дроздов и других водно-навколоводных видов. Рацион зависит от доступности добычи в конкретной местности, поэтому птица не привязана к определённому виду.

Охота происходит в основном из засады. Птица сидит на присаде или парит в небе, замечает добычу, поднимается над ней и почти вертикально пикирует, нанося удар лапами. Иногда даже случается, что во время атаки голова добычи отделяется.

Иногда сапсан дополняет свой рацион небольшими млекопитающими - летучими мышами, белками, вывірками, зайцами - а также земноводными и насекомыми. Наиболее активен в утренние и вечерние часы. Иногда охотится парой, чередуясь в пикировании. В редких случаях ловит добычу на лету или при подлете, и по статистике эффективность охоты составляет одну успешную атаку на десять попыток.

Где гнездится сапсан

Для гнездования сапсан выбирает труднодоступные места: скалистые обрывы, высокие здания, колокольни, мосты. В Украине это преимущественно скалы Карпат и Крыма. Орнитолог, заведующий отделом мониторинга и охраны животного мира Института зоологии имени И. Шмальгаузена НАН Украины Василий Костюшин в комментарии Телеграфу отметил, что птица требует спокойной среды и чистого воздуха. В отличие от пустельги, сапсан не может жить в городах, поэтому его гнездование ограничено специфическими природными условиями.

Почему исчезает сапсан

Наибольшие проблемы сапсаны пережили в 1950-1960-х годах, когда птицы почти исчезли из-за применения пестицидов, утверждает арнитолог и соучредитель Украинского центра исследований хищных птиц Максим Гаврилюк. После запрета ДДТ популяция начала медленно восстанавливаться. Сегодня сапсаны все еще сталкиваются с угрозами от браконьерства, несмотря на штрафы за их убийство, которые достигают 112 тысяч гривен.

