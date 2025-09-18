Правда ли, что на Воздвижение прячутся змеи - священник расставил точки над 'і'

Священник ПЦУ Алексей Филюк развенчал народный миф о змеях на Воздвижение.

Прячутся ли на Воздвижение змеи / Коллаж: Главред, фото: скриншот из TikTok, pixabay.com

Вы узнаете:

Когда отмечают церковный праздник Воздвижения Господня Креста Господня

Кто нашел Крест Господень

Правда ли, что на Воздвижение прячутся змеи

14 сентября христиане всего мира отмечают большой церковный праздник - Воздвижение Господня Креста, который чтит память об открытии креста святыми Константином и Еленой. В этот день верующие вспоминают событие, когда крест, на котором был распят Иисус Христос, был найден и освящен.

В то же время в народе бытуют разнообразные приметы относительно этого дня. В частности, часто можно услышать, что на Воздвижение якобы прячутся змеи. Расставил точки над "і" в этом вопросе священник ПЦУ Алексей Филюк.

По его словам, змеи на Воздвижение не прячутся специально. Филюк отметил, что физически змеи в это время года прячутся по естественным причинам: приближение осени и холодов заставляет их искать убежище в норах или пещерах.

"Человек тоже начинает больше времени проводить дома - уже холодно, и змея ищет уютное место для зимовки", - отметил отец Алексей в видео в TikTok.

В то же время он отметил символическое значение так называемых "змей" в современном восприятии.

"Если кто-то пишет плохие комментарии или вредит другим словами - скажите им, чтобы прятались подальше, потому что это не хорошо. Змеи спрятались, а вы живите так, как живете, и не будьте змеями тоже", - пошутил Алексей Филюк.

Смотрите видео с объяснением священника:

О персоне: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

