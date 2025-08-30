Грех ли выбрасывать старый памятник с могилы: священник ответил

На самом деле нельзя выбрасывать старый памятник. Священник сказал, что на самом деле с ним нужно делать.

Грех ли выбрасывать старый памятник из могилы/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин из видео

Вы узнаете:

Грех ли выбрасывать старый памятник с могилы

Что нужно сделать со старым памятником

Часто может возникать вопрос, что делать со старым памятником, если на могиле поставили новый? И можно ли выбрасывать старый памятник?

Ответы на эти вопросы дал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк. Он отметил, что не стоит выбрасывать старый памятник куда-то под забор на кладбище, когда он уже не нужен. Священнослужитель предложил альтернативный вариант.

"Если вы на кладбище демонтируете какое-то надгробие, памятник, и выбрасываете его вот там под забор, это грех. Но если вы ставите на своих родителях... Вот стоял памятник старенький на папе, но подселили маму еще сюда, и старый памятник мы в середину бросили. А грех выбрасывать под забор и делать помойку из кладбища", - сказал священник.

В то же время он добавил, что памятники, которые люди ставят на могилах умерших родственников, больше нужны живым, чем мертвым.

"Но разбрасывать гробы, памятники, таблички, кресты под забор - это грех. Это не по-человечески, должен быть порядок. Поэтому когда вы демонтируете на своих родственниках памятник, то старайтесь его где-то так в тот новый и зацементировать, чтобы оно не валялось по всему миру. А вообще - и крест березовый будет неплохо", - добавил священник.

Смотрите видео о том, грех ли выбрасывать старый памятник с могилы:

О персоне: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

