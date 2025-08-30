Укр
Грех ли выбрасывать старый памятник с могилы: священник ответил

Алёна Воронина
30 августа 2025, 12:35
На самом деле нельзя выбрасывать старый памятник. Священник сказал, что на самом деле с ним нужно делать.
Часто может возникать вопрос, что делать со старым памятником, если на могиле поставили новый? И можно ли выбрасывать старый памятник?

Ответы на эти вопросы дал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк. Он отметил, что не стоит выбрасывать старый памятник куда-то под забор на кладбище, когда он уже не нужен. Священнослужитель предложил альтернативный вариант.

"Если вы на кладбище демонтируете какое-то надгробие, памятник, и выбрасываете его вот там под забор, это грех. Но если вы ставите на своих родителях... Вот стоял памятник старенький на папе, но подселили маму еще сюда, и старый памятник мы в середину бросили. А грех выбрасывать под забор и делать помойку из кладбища", - сказал священник.

В то же время он добавил, что памятники, которые люди ставят на могилах умерших родственников, больше нужны живым, чем мертвым.

"Но разбрасывать гробы, памятники, таблички, кресты под забор - это грех. Это не по-человечески, должен быть порядок. Поэтому когда вы демонтируете на своих родственниках памятник, то старайтесь его где-то так в тот новый и зацементировать, чтобы оно не валялось по всему миру. А вообще - и крест березовый будет неплохо", - добавил священник.

Как ранее рассказывал Главред, священник ответил, можно ли спать напротив зеркала. Отец Филюк объяснил, действительно ли нельзя спать напротив зеркала, как говорит известная примета.

Также ранее священник ответил, нужно ли ставить памятники при дорогах, если там кто-то умер или погиб. Отец Алексей Филюк объяснил, стоит ли ставить памятник или крест на обочине возле того места, где кто-то погиб в ДТП.

О персоне: Алексей Филюк

Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

