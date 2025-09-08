Укр
Можно ли носить одежду умерших и вещи из секонд-хенда - священник дал совет

Руслана Заклинская
8 сентября 2025, 20:15
Священник ПЦУ развеял популярные суеверия относительно одежды умерших.
Священник ПЦУ разъяснил, можно ли носить одежду умерших / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

  • Можно ли носить одежду, оставшуюся после умерших родственников
  • Что делать с вещами умершего, если сам носить их не хочешь
  • Можно ли носить одежду из секонд-хенда

Вопрос ношения одежды, которая осталась после умерших родственников, часто вызывает споры среди людей. Некоторые считают это неуместным или даже опасным, другие же - абсолютно естественным. Свою позицию по этому поводу высказал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк.

"Когда я иду в тот магазин, который называется секонд-хендом, то я не спрашиваю, в нем (одежде - Главред) кто-то умер или не умер. Я беру и покупаю то, что мне нравится. Многие люди любят покупать вещи из секонд-хенда, а если хорошая футболка у моего деда была или какие-то хорошие ботинки, то чего не носить. Конечно, можно носить одежду", - подчеркнул он.

Священник подчеркнул, что смерть человека не делает его вещи плохими или нечистыми. Наоборот, по его словам, они могут иметь особую эмоциональную ценность для родных.

"Ну если вы брезгуете вещами умерших, то откажитесь от земельных участков умершего, от квартиры, от всего, что он имел. Чего только от штанов или от футболки отказываться? Наоборот, для мамы, у которой погиб сын, и футболка родная и самая теплая к телу, потому что это ее сыночек носил", - пояснил отец Филюк.

Он призвал не тратить вещи, а использовать их по назначению или отдавать другим людям.

"Носить одежду умершего - не является чем-то плохим, это нормально. Мы не должны быть расточителями: одежду, которая осталась даже после смерти, стоит носить. А если не хотите - подарите кому-то, пусть другие люди носят", - подытожил Филюк.

Смотрите видео с объяснением священника:

Как ранее сообщал Главред, 29 августа верующие чтят память пророка Иоанна Крестителя - Усекновение его головы. В народе этот день называют "Сикновением" и связывают с запретом что-то резать. Однако священник ПЦУ Алексей Филюк опроверг эти суеверия.

Также Филюк объяснил, что старые памятники с могил нельзя просто выбрасывать под забор на кладбище - это грех и неуважение. По его словам, лучше интегрировать их в новое надгробие или установить рядом.

Кроме этого, окрашивание волос не является грехом, если оно выглядит естественно. По словам священника, неестественные цвета, например фиолетовый или зеленый, могут считаться преувеличением, но закрывать седину естественными оттенками разрешено.

О персоне: Алексей Филюк

Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает трех усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

Солнечно и тепло будет не везде: названы области, куда ворвется дождливая погода

12:21

Часть Киевщины на два дня осталась без газа: что случилось

12:02

Топ-6 причесок на длинные волосы, которые стоит повторить осенью-2025

