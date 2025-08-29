Правда ли, что на Усекновение нельзя ничего резать: священник откровенно ответил

Когда отмечают Усекновение, многие из нас боятся брать в руки нож, однако священник развеял сомнения относительно этого запрета.

https://glavred.info/life/pravda-li-chto-na-useknovenie-nelzya-nichego-rezat-svyashchennik-otkrovenno-otvetil-10693859.html Ссылка скопирована

Можно ли резать круглые овощи и фрукты на Усекновение / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, freepik.com

Вы узнаете:

Когда отмечают день памяти святого пророка Иоанна Крестителя

Какие народные запреты связаны с этим днем

Можно ли резать хлеб или фрукты в этот день

Верующие отмечают 29 августа день памяти святого пророка Иоанна Крестителя - Усекновение его головы. Традиционно в народе этот день называют "Сикновение" и связывают с рядом запретов, в частности - нельзя ничего резать ножом.

Однако священник Православной церкви Украины Алексей Филюк опроверг такие запреты, назвав их фольклором и народными выдумками.

видео дня

"Это фольклор старых людей. Сегодня Церковь вспоминает день памяти пророка Иоанна Крестителя, которому безбожный Ирод приказал отсечь голову. Но мы должны подражать святому в вере, молитве и праведности, а не придумывать запреты", - отметил священник.

По словам священника, христиане в этот день должны прежде всего быть на богослужении, молиться и прославлять Бога. А дома можно спокойно выполнять привычные дела.

"Если надо нарезать хлеб или арбуз - режем. Люди попридумывали, что нельзя резать помидор или арбуз, потому что они круглые. Но какое это имеет отношение к святому пророку?" - подчеркнул отец Алексей.

Он отметил, что подражать святому нужно через веру, молитву и праведность, а домашние дела выполнять без предрассудков.

Смотрите видео о том, можно ли на "Сикновение" резать продукты:

Ранее Главред рассказывал, какие вещи покойного не стоит оставлять дома. Ведь наши предки верили, что вещи умерших могут приносить беду, поэтому советовали от них избавляться, особенно если человек умер в собственной постели.

Также древняя украинская примета советует не стоять на пороге, если в доме находится покойник, потому что порог считается пограничным пространством между живыми и мертвыми. Священник ПЦУ Алексей Филюк объяснил, как правильно поступить.

Кроме этого, Филюк опроверг суеверие о 40 днях. По его словам, убирать могилу родных можно сразу после похорон, не дожидаясь определенного срока.

Читайте также:

О персоне: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает трех усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред