Правда ли, что на Усекновение нельзя ничего резать: священник откровенно ответил

Верующие отмечают 29 августа день памяти святого пророка Иоанна Крестителя - Усекновение его головы. Традиционно в народе этот день называют "Сикновение" и связывают с рядом запретов, в частности - нельзя ничего резать ножом.
Однако священник Православной церкви Украины Алексей Филюк опроверг такие запреты, назвав их фольклором и народными выдумками.
"Это фольклор старых людей. Сегодня Церковь вспоминает день памяти пророка Иоанна Крестителя, которому безбожный Ирод приказал отсечь голову. Но мы должны подражать святому в вере, молитве и праведности, а не придумывать запреты", - отметил священник.
По словам священника, христиане в этот день должны прежде всего быть на богослужении, молиться и прославлять Бога. А дома можно спокойно выполнять привычные дела.
"Если надо нарезать хлеб или арбуз - режем. Люди попридумывали, что нельзя резать помидор или арбуз, потому что они круглые. Но какое это имеет отношение к святому пророку?" - подчеркнул отец Алексей.
Он отметил, что подражать святому нужно через веру, молитву и праведность, а домашние дела выполнять без предрассудков.
О персоне: Алексей Филюк
Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает трех усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.
