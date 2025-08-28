Почему 29 августа нельзя употреблять мясные продукты: какой церковный праздник

В народе 29 августа носило название Головосек. Ибо в этот день вспоминают мученическую смерть святого Иоанна Крестителя.

https://glavred.info/holidays/pochemu-29-avgusta-nelzya-upotreblyat-myasnye-produkty-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-10693448.html Ссылка скопирована

29 августа: какой церковный праздник и что нельзя делать / коллаж: Главред, фото: pomisna.info, УНИАН

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 29 августа

Народные приметы 29 августа

Что нельзя делать 29 августа

В пятницу, 29 августа, верующие чествуют Усекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 29 августа

Согласно Евангелию, царь Ирод Антипа (сын царя Ирода Великого) заключил в тюрьму Иоанна Крестителя за то, что пророк открыто упрекал его за незаконный брак с Иродиадой (женой брата). На пире в честь дня рождения Ирода, дочь Иродиады, Саломея, танцевала перед гостями. Ее танец так понравился царю, что он пообещал выполнить любую ее просьбу. По наущению матери она попросила председателя Иоанна Крестителя. Царь колебался, но не хотел оконфузиться перед гостями, поэтому приказал принести отрезанную голову пророка из тюрьмы.

видео дня

Что нельзя делать 29 августа

Нельзя употреблять мясные, молочные, рыбные продукты - в церковной традиции это день скорби.

Запрещается употреблять ягоды и фрукты красного цвета - они напоминают кровь и мученическую смерть святого.

Не следует резать что-нибудь острым ножом или другими острыми предметами - это ассоциируется с отрезанием головы.

Народные приметы и традиции на 29 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

какой день на Усекновение - такая будет осень;

дождь 29 августа - ждите затяжные осенние дожди;

теплая и солнечная погода - к сухой и длинной осени;

много орехов уродило - будет суровая зима;

утром туман - ждите влажную, но теплую осень;

утром дым от костра по земле стелется - к ненастью;

журавли улетают - будет ранняя и холодная осень.

В народе 29 августа носило название Головосек. Ибо в этот день вспоминают мученическую смерть святого Иоанна Крестителя (отрубили голову).

Именины 29 августа

Какие завтра именины: Иван.

Талисманом человека, рожденного 29 августа, является гематит. Один из самых употребляемых минералов в ювелирном искусстве. С давних времен существовало убеждение, что гематит способствует искренности и помогает человеку открыть глубинные чувства.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред