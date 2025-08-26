Православный календарь на сентябрь 2025: когда нужно идти в церковь

Главред расскажет, какие дни будут особенно важными. Новый церковный календарь на сентябрь 2025.

Сентябрь богат не только на солнечные дни, но и на важные православные праздники. В этом месяце верующих ждут значимые даты, посвящённые святым, духовным традициям и памятным событиям церковного года.

Узнайте, какие праздники отмечает православная церковь в сентябре 2025 года, чтобы заранее подготовиться к службам, молитвам и благочестивым делам.

Большие праздники в сентябре

8 сентября: Рождество Пресвятой Богородицы

14 сентября: Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

Новый церковный календарь на сентябрь 2025

1 сентября — святого преподобного Симеона Столпника и матери его;

2 сентября — святого мученика Маманта; святого преподобного Иоанна Постника, патриарха Царьградского;

3 сентября — святого священномученика Антима, епископа Никодимийского; святого преподобного Теоктиста;

4 сентября — святого священномученика Вавилы, епископа Антиохии; святого пророка Моисея Боговидца;

5 сентября — святого пророка Захарии, отца Иоанна Предтечи;

6 сентября — Чудо архангела Михаила; святого мученика Евдоксия и тех, кто с ним;

7 сентября — святого мученика Созонта;

8 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы;

9 сентября — святых праведников Иоакима и Анны; святого мученика Севериана;

10 сентября — святых мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры;

11 сентября — святой преподобной Теодоры Александрийской;

12 сентября — святого священномученика Автонома;

13 сентября — святого священномученика Корнилия;

14 сентября — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня;

15 сентября — святого великомученика Никиты;

16 сентября — святой великомученицы Евфимии;

17 сентября — святой мученицы Софии и ее дочерей: Веры, Надежды, Любви;

18 сентября — святого преподобного Евмения, епископа Гортинского;

19 сентября — святых мучеников Трофима, Савватия, Доримедонта;

20 сентября — святого великомученика Евстратия и других; святых мучеников Михаила и Феодора;

21 сентября — святого апостола Кондрата;

22 сентября — святого священномученика Фоки; святого пророка Ионы;

23 сентября — Зачатие святого Иоанна Крестителя;

24 сентября — святой первомученицы и равноапостольной Текли;

25 сентября — святой преподобной Евфросинии;

26 сентября — святого апостола и епископа Иоанна Богослова;

27 сентября — святого мученика Калистрата и жены его; святого преподобного Нила;

28 сентября — святого исповедника Харитона; святого Вячеслава;

29 сентября — святого преподобного Кирияка, исповедника;

30 сентября — святого священномученика Григория, епископа Великой Армении.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

