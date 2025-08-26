Православный календарь на сентябрь 2025: когда нужно идти в церковь

Вы узнаете:
- Даты всех праздников в сентябре
- Даты больших праздников в сентябре
Сентябрь богат не только на солнечные дни, но и на важные православные праздники. В этом месяце верующих ждут значимые даты, посвящённые святым, духовным традициям и памятным событиям церковного года.
Узнайте, какие праздники отмечает православная церковь в сентябре 2025 года, чтобы заранее подготовиться к службам, молитвам и благочестивым делам.
Большие праздники в сентябре
8 сентября: Рождество Пресвятой Богородицы
14 сентября: Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня
Новый церковный календарь на сентябрь 2025
1 сентября — святого преподобного Симеона Столпника и матери его;
2 сентября — святого мученика Маманта; святого преподобного Иоанна Постника, патриарха Царьградского;
3 сентября — святого священномученика Антима, епископа Никодимийского; святого преподобного Теоктиста;
4 сентября — святого священномученика Вавилы, епископа Антиохии; святого пророка Моисея Боговидца;
5 сентября — святого пророка Захарии, отца Иоанна Предтечи;
6 сентября — Чудо архангела Михаила; святого мученика Евдоксия и тех, кто с ним;
7 сентября — святого мученика Созонта;
8 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы;
9 сентября — святых праведников Иоакима и Анны; святого мученика Севериана;
10 сентября — святых мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры;
11 сентября — святой преподобной Теодоры Александрийской;
12 сентября — святого священномученика Автонома;
13 сентября — святого священномученика Корнилия;
14 сентября — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня;
15 сентября — святого великомученика Никиты;
16 сентября — святой великомученицы Евфимии;
17 сентября — святой мученицы Софии и ее дочерей: Веры, Надежды, Любви;
18 сентября — святого преподобного Евмения, епископа Гортинского;
19 сентября — святых мучеников Трофима, Савватия, Доримедонта;
20 сентября — святого великомученика Евстратия и других; святых мучеников Михаила и Феодора;
21 сентября — святого апостола Кондрата;
22 сентября — святого священномученика Фоки; святого пророка Ионы;
23 сентября — Зачатие святого Иоанна Крестителя;
24 сентября — святой первомученицы и равноапостольной Текли;
25 сентября — святой преподобной Евфросинии;
26 сентября — святого апостола и епископа Иоанна Богослова;
27 сентября — святого мученика Калистрата и жены его; святого преподобного Нила;
28 сентября — святого исповедника Харитона; святого Вячеслава;
29 сентября — святого преподобного Кирияка, исповедника;
30 сентября — святого священномученика Григория, епископа Великой Армении.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
