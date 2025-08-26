Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Православный календарь на сентябрь 2025: когда нужно идти в церковь

Сергей Кущ
26 августа 2025, 11:34
28
Главред расскажет, какие дни будут особенно важными. Новый церковный календарь на сентябрь 2025.
Церковный календарь на сентябрь
Церковный календарь на сентябрь / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Даты всех праздников в сентябре
  • Даты больших праздников в сентябре

Сентябрь богат не только на солнечные дни, но и на важные православные праздники. В этом месяце верующих ждут значимые даты, посвящённые святым, духовным традициям и памятным событиям церковного года.

Узнайте, какие праздники отмечает православная церковь в сентябре 2025 года, чтобы заранее подготовиться к службам, молитвам и благочестивым делам.

видео дня

Большие праздники в сентябре

8 сентября: Рождество Пресвятой Богородицы

14 сентября: Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

Новый церковный календарь на сентябрь 2025

1 сентября — святого преподобного Симеона Столпника и матери его;

2 сентября — святого мученика Маманта; святого преподобного Иоанна Постника, патриарха Царьградского;

3 сентября — святого священномученика Антима, епископа Никодимийского; святого преподобного Теоктиста;

4 сентября — святого священномученика Вавилы, епископа Антиохии; святого пророка Моисея Боговидца;

5 сентября — святого пророка Захарии, отца Иоанна Предтечи;

6 сентябряЧудо архангела Михаила; святого мученика Евдоксия и тех, кто с ним;

7 сентября — святого мученика Созонта;

8 сентябряРождество Пресвятой Богородицы;

9 сентября — святых праведников Иоакима и Анны; святого мученика Севериана;

10 сентября — святых мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры;

11 сентября — святой преподобной Теодоры Александрийской;

12 сентября — святого священномученика Автонома;

13 сентября — святого священномученика Корнилия;

14 сентябряВоздвижение Честного и Животворящего Креста Господня;

15 сентября — святого великомученика Никиты;

16 сентября — святой великомученицы Евфимии;

17 сентябрясвятой мученицы Софии и ее дочерей: Веры, Надежды, Любви;

18 сентября — святого преподобного Евмения, епископа Гортинского;

19 сентября — святых мучеников Трофима, Савватия, Доримедонта;

20 сентября — святого великомученика Евстратия и других; святых мучеников Михаила и Феодора;

21 сентября — святого апостола Кондрата;

22 сентября — святого священномученика Фоки; святого пророка Ионы;

23 сентябряЗачатие святого Иоанна Крестителя;

24 сентября — святой первомученицы и равноапостольной Текли;

25 сентября — святой преподобной Евфросинии;

26 сентябрясвятого апостола и епископа Иоанна Богослова;

27 сентября — святого мученика Калистрата и жены его; святого преподобного Нила;

28 сентября — святого исповедника Харитона; святого Вячеслава;

29 сентября — святого преподобного Кирияка, исповедника;

30 сентября — святого священномученика Григория, епископа Великой Армении.

Вам может быть интересно:

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

календарь праздников интересные новости церковный праздник
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Некоторые регионы Украины могут остаться без отопления зимой: названа причина

Некоторые регионы Украины могут остаться без отопления зимой: названа причина

12:57Украина
Трамп искал "громкую сделку": в Reuters узнали новые детали переговоров США и РФ

Трамп искал "громкую сделку": в Reuters узнали новые детали переговоров США и РФ

11:53Мир
Кремль вынужден перегруппировывать войска: ISW раскрыли успехи ВСУ на Сумщине

Кремль вынужден перегруппировывать войска: ISW раскрыли успехи ВСУ на Сумщине

11:25Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 26 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 26 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Сигнал, который нельзя игнорировать - почему кот лезет к лицу человека

Сигнал, который нельзя игнорировать - почему кот лезет к лицу человека

Трамп искал "громкую сделку": в Reuters узнали новые детали переговоров США и РФ

Трамп искал "громкую сделку": в Reuters узнали новые детали переговоров США и РФ

Тина Кароль прокомментировала материнство Леси Никитюк - ведущая не сдержалась

Тина Кароль прокомментировала материнство Леси Никитюк - ведущая не сдержалась

Меладзе натворил дел в Юрмале - что произошло

Меладзе натворил дел в Юрмале - что произошло

Последние новости

12:40

Превратилась в ребёнка: звезда "Трех мушкетеров" перестала реагировать на дочь

12:32

Блокирование помощи украинцам: Польша рискует завалить свою же экономику

12:32

Сколько еще продлится война: эксперт оценил перспективы заключения мира до ноября

12:24

Путин пошел на принцип: эксперт спрогнозировал, как Россия будет продолжать войну

12:24

Гороскоп Таро на завтра 27 августа: Девам - говорить, Близнецам - вдохновлять

Чего ждать от гарантий для Украины и будет ли мир до конца года: интервью с Иваном СтупакомЧего ждать от гарантий для Украины и будет ли мир до конца года: интервью с Иваном Ступаком
12:02

С морщинами и без макияжа: появилось свежее фото Софии Ротару

11:57

Были ли ваши предки литовскими князьями: фамилия укажет на благородные корниВидео

11:53

Трамп искал "громкую сделку": в Reuters узнали новые детали переговоров США и РФ

11:43

Нашел новое: Владимир Пресняков впервые прокомментировал развод сына

Реклама
11:34

Православный календарь на сентябрь 2025: когда нужно идти в церковь

11:25

Кремль вынужден перегруппировывать войска: ISW раскрыли успехи ВСУ на Сумщине

11:16

Вуди Аллен оправдался перед МИД Украины за "московский" скандал и попал в базу "Миротворец"

11:14

Быстро, вкусно, бюджетно: рецепт домашнего сыра из трех ингредиентов

11:01

Китайский гороскоп на завтра 27 августа: Тиграм - абьюз, Змеям - споры

10:59

Громкие "прилеты" в Крыму: дроны атаковали инфраструктуру, первые подробности

10:47

Истерика и позорное бегство: Лолита сорвала выступление на росТВ

10:45

В Луцке новорожденного назвали Ато: как родители объяснили свой выбор

10:39

С сентября в Украине могут повысить тарифы на электроэнергию: что известно

10:34

Где нельзя сажать озимый чеснок: важно правильно выбрать предшественниковВидео

10:15

Где цифра 7 среди сплошных двоек: надо быть "гением головоломок", чтобы ее заметить

Реклама
10:09

Четыре знака зодиака, которые всегда рядом с вами в трудные времена

10:01

Орбан перешел к угрозам Зеленскому после удара по нефтепроводу "Дружба"

10:01

Украинцев ждут заморозки и снег: названы сроки ощутимого похолодания

09:51

"С автоматом в руках и в окоп": Александр Кварта присоединился к ВСУ

09:45

Евровидение-2026: будет ли Украина отправлять конкурсантов в Австрию

09:45

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 26 августа (обновляется)

09:36

Приехала в поисках новой жизни: в США жестоко убили молодую украинку

09:29

Украина ударила по "золотой жиле" РФ: Киев повышает ставки перед переговорами

09:24

Сезон гриппа близко: почему фармдистрибьютор БаДМ начинает подготовку уже сейчас новости компании

09:10

Почему российско-украинская война рискует стать матерью новых войнмнение

09:10

Карта Deep State онлайн за 26 августа: что происходит на фронте (обновляется)

08:53

Впервые с 2014: Элина Свитолина не прошла во второй круг US Open

08:33

"Построить Trump World в КНДР": Трамп хочет встретиться с Ким Чен ЫномВидео

08:27

В России громкое задержание чиновников: в ISW сообщили, какая цель Кремля

07:49

Массированный налет БПЛА: в оккупированных Макеевке и Енакиево прогремели взрывыВидео

06:53

В МИД назвали ключ к гарантиям безопасности Украины: о чем идет речь

06:25

Триллионы долларов под ногами: где в Украине добывают уран и что из него делаютВидео

06:22

Независимость как креативность нациимнение

06:00

Меладзе натворил дел в Юрмале - что произошло

05:34

Гороскоп на завтра 27 августа: Львам - много счастья, Скорпионам - череда ссор

Реклама
05:02

Можно перепутать с курортом: чем отличается тюрьма в Норвегии

04:35

Почему не стоит говорить слово "крайній": учитель объяснила ошибкуВидео

03:55

ТОП-6 суперспособностей: почему интроверты имеют преимущество над экстравертами

03:36

На какие лекарства кофе влияет негативно: неожиданный ответ ученых

02:29

Гороскоп на сентябрь 2025 для Львов: два затмения изменят ваш денежный поток

01:57

Враг активизировался на одном из направлений: в Генштабе сообщили последние новости

01:30

"Было отрицание и много слез": Бритни Спирс рассказала, кем на самом деле был ее третий муж

01:19

РФ выходит из конвенции о предотвращении пыток: что это значит

01:04

"Пусть не едут далеко": аналитик деликатно высказался о миротворцах из Китая

00:44

Вот это признание: Павел Зибров показал огненную страсть к супруге

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять