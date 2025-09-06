Грех ли красить волосы: священник указал на важный нюанс

Священник объяснил, насколько грешно закрашивать седые волосы.

Как красить волосы, чтобы это не было грехом

Окрашивание волос - привычная для многих процедура, однако некоторые христиане сомневаются, не согрешат ли, если закрасят седину. Выяснилось, что в этом вопросе есть важный нюанс.

О нем в TikTok рассказал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк. Главред узнал, что важно обращать внимание на естественность окрашивания волос.

Можно ли красить волосы христианам

Священник заметил, что греха в окрашивании волос нет и вспомнил слова апостола Петра: "Все нам позволено, но не все полезно". Однако именно в этом и есть скрытый нюанс.

Дело в том, что окрашивание должно происходить с умом, без неестественных цветов.

"Главное не переборщить. Не сделать волосы фиолетовыми, или зеленым, или желтым. Это уже немного неестественно. Что естественно - то не грех. А то, что неестественно уже немного перебор", - подчеркнул священник.

О персоне: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает трех усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

