Украина могла вступить в НАТО еще 71 год назад - историк раскрыл малоизвестный факт

О чем идет речь в материале:
- Что известно о вступлении Украины в НАТО
- Когда СССР хотел вступить в НАТО
- Когда Украина могла стать членом в НАТО
Украинский историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов напомнил о малоизвестном эпизоде истории, который показывает, что вопрос членства Украины в НАТО мог рассматриваться еще в 1950-х годах. Об интересном факте из истории он рассказал в видео на YouTube.
Главред выяснил, почему СССР хотел членства Украины в НАТО
Советская инициатива 1954 года
"Украина могла вступить в НАТО 71 год назад. Сейчас я вам все расскажу об этой удивительной истории", - отметил Александр Алферов.
По его словам, 31 марта 1954 года советская делегация неожиданно предложила Североатлантическому альянсу принять в ряды сразу три субъекта: СССР, Украинскую ССР и Белорусскую ССР.
"Итак, 31 марта 1954 года советская делегация предложила НАТО, что СССР отдельно и отдельно, украинская социалистическая республика и белорусская социалистическая республика хотят вступить в НАТО", - пояснил историк.
Почему Москва хотела членства в НАТО
Алферов отмечает, что главной целью этого шага было создать иллюзию демократизации после смерти Сталина и одновременно получить рычаги влияния внутри Альянса.
"Ну, понятно, что позиция была очень простой. Продемонстрировать, что после смерти диктатора Сталина СССР демократизируется. И так же влезть в НАТО, как влезли в ООН", - подчеркнул он.
Смотрите видео о том, когда Украина могла вступить в НАТО:
Почему НАТО отказывали Москве в членстве в Альянсе
Предложение Москвы сразу вызвало недоверие среди членов Альянса. Уже 7 мая 1954 года НАТО отказалось от идеи принимать СССР, Украину и Беларусь.
"Понятно, что эта позиция сразу напугала всех и все поняли и дали ответ 7 мая 1954 года. Нет-нет, друзья, мы здесь хитрого лиса видеть не хотим", - отметил историк.
Когда Россия хотела вступить в НАТО
Алферов также напомнил, что попытки России присоединиться к Альянсу повторялись и в новейшей истории.
"Кстати, Россия пыталась вступить в НАТО и при Ельцине, и при Путине. Вот вам и вся история о расширении НАТО", - подытожил он.
Вам также может быть интересно:
- Знают единицы: что означает слово Галичина и почему так назвали целый регион
- У Украины был свой король - открытие, которое сломает школьные стереотипы
- "Есть большая проблема": историк раскрыл секрет Говерлы и что означает ее название
О персоне: Александр Алферов
Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред