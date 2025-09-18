Украина могла вступить в НАТО еще 71 год назад - историк раскрыл малоизвестный факт

71 год назад Украина, по замыслу советского руководства имела шанс оказаться среди стран-членов НАТО, отметил профессиональный историк Александр Алферов.

Вступление в НАТО - Украина могла вступить в НАТО еще 71 год назад / Коллаж Главред, фото: US gov, УНИАН

Украинский историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов напомнил о малоизвестном эпизоде истории, который показывает, что вопрос членства Украины в НАТО мог рассматриваться еще в 1950-х годах. Об интересном факте из истории он рассказал в видео на YouTube.

Советская инициатива 1954 года

"Украина могла вступить в НАТО 71 год назад. Сейчас я вам все расскажу об этой удивительной истории", - отметил Александр Алферов.

По его словам, 31 марта 1954 года советская делегация неожиданно предложила Североатлантическому альянсу принять в ряды сразу три субъекта: СССР, Украинскую ССР и Белорусскую ССР.

"Итак, 31 марта 1954 года советская делегация предложила НАТО, что СССР отдельно и отдельно, украинская социалистическая республика и белорусская социалистическая республика хотят вступить в НАТО", - пояснил историк.

Почему Москва хотела членства в НАТО

Алферов отмечает, что главной целью этого шага было создать иллюзию демократизации после смерти Сталина и одновременно получить рычаги влияния внутри Альянса.

"Ну, понятно, что позиция была очень простой. Продемонстрировать, что после смерти диктатора Сталина СССР демократизируется. И так же влезть в НАТО, как влезли в ООН", - подчеркнул он.

Почему НАТО отказывали Москве в членстве в Альянсе

Предложение Москвы сразу вызвало недоверие среди членов Альянса. Уже 7 мая 1954 года НАТО отказалось от идеи принимать СССР, Украину и Беларусь.

"Понятно, что эта позиция сразу напугала всех и все поняли и дали ответ 7 мая 1954 года. Нет-нет, друзья, мы здесь хитрого лиса видеть не хотим", - отметил историк.

Когда Россия хотела вступить в НАТО

Алферов также напомнил, что попытки России присоединиться к Альянсу повторялись и в новейшей истории.

"Кстати, Россия пыталась вступить в НАТО и при Ельцине, и при Путине. Вот вам и вся история о расширении НАТО", - подытожил он.

О персоне: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

