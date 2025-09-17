В Украине существует давняя традиция, о которой все забыли: в чем ее особенность

Сейчас уже почти никто не знает, что такое толока.

Древняя украинская традиция

Украинцы с давних времен имели множество традиций. Некоторые из них сохранились и до нашего времени, а некоторые - просто стали забытыми.

Главред решил разобраться, какой была украинская традиция толока.

Почему когда-то все собирались на толоку

Автор канала Характерник в своем видео на YouTube рассказал, что сейчас уже почти никто не знает, что такое толока.

По его словам, раньше это был целый праздник, когда вся община собиралась на совместную работу.

"Толока - это когда у кого-то есть большая работа. Построить дом, собрать урожай - тогда шли помогать все соседи. А после работы - обязательно угощение. Хозяин ставил на стол лучшее, что имел. Играли музыканты, пели песни, а молодежь водила танцы. Работа превращалась в настоящий праздник", - подчеркнул он.

Мужчина отметил, что толока объединяла каждое село, потому что все знали, сегодня поможешь ты, а завтра помогут тебе.

Автор видео также добавил, что сейчас уже каждый сам за себя, хотя и раньше было по-всякому.

"Бабушка рассказывала историю, как они в селе собирались вместе картошку копать. Бабушка была самой молодой среди девушек, а начинали, конечно же, по старшинству. И когда пришла очередь копать ее огород, уже никто и не пришел", - подытожил он.

Почему толока - это древняя украинская традиция - видео:

Об источнике: канал Характерник на YouTube Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.

