Одно трагическое событие все изменило: когда украинки впервые надели штаны

Женщины не всегда имели право надевать брюки.

https://glavred.info/culture/odno-tragicheskoe-sobytie-vse-izmenilo-kogda-ukrainki-vpervye-nadeli-shtany-10698320.html Ссылка скопирована

Когда украинки впервые надели штаны / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Кто из женщин первой надел брюки

Когда их начали носить украинки

Как известно, женщинам не всегда можно было надевать брюки. Когда-то считали, что этот элемент гардероба могут носить только мужчины. Кроме того, женщина в штанах могла подвергнуться не только общественному осуждению, но и аресту.

Главред решил разобраться, когда украинки начали носить брюки.

видео дня

Какая женщина первой надела брюки

Историк и глава Института национальной памяти Украины Александр Алферов в видео на YouTube рассказал, что первая европейка, которая носила штаны, как говорят, была Жанна Д'Арк.

Он отметил, что перед сожжением на огне на нее возложили вину, что она носила мужскую одежду.

Когда женщины начали носить штаны

Историк говорит, что позже в Европе начали возникать женские движения, которые боролись за право носить брюки.

Он отметил, что Первая и Вторая мировая война поставила во всем точки.

"Во время Первой и Второй мировой войны женщины надевали брюки, потому что это была форма. И поэтому даже в межвоенный период начинает быть популярным ношение брюк", - говорится в видео.

Когда украинки надели штаны

Алферов добавил, что здесь история тоже связана со Второй мировой войной.

"Немцы брали из сел, из городов украинских девушек на работу. Молодые девушки становились так называемыми остарбайтерами. Остарбайтеры носили в Германии рабочие штаны и комбинезоны. Именно оттуда к нам в Украину они (девушки, - ред) возвращались и не стеснялись и дальше носили штаны", - подытожил историк.

С какого времени украинки носят штаны - видео:

Читайте также:

О персоне: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред