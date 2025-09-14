Почему когда-то девушки давали парням именно тыкву: истинное значение знают единицы

Сегодня об этой традиции почти никто не помнит.

Пожалуй все хоть раз в жизни слышали выражение "дать тыкву", которое означает отказ в сватовстве или ухаживании. Однако, мало украинцев знают, почему парням вручали именно этот овощ.

Что когда-то означало дать парню тыкву

Автор канала Характерник в своем видео на YouTube рассказал, что сейчас, когда девушка отказывает парню, то блокирует в соцсетях, а раньше вручала тыкву.

По его словам, в давние времена, когда парень приходил свататься или ухаживать, девушка могла вручить ему тыкву. Что означало ее несогласие.

"Этот обряд демонстрировал настоящую свободу выбора девушки, которая имела окончательное право отказать. Даже несмотря на согласие родителей на брак", - говорится в видео.

Почему парням давали именно тыкву

Мужчина отметил, что в фольклоре тыква часто ассоциировалась с плодовитостью и благополучием. Поэтому ее вручение было вежливым отказом и юмористическим знаком, ведь она была большой и заметной. Поэтому отказ был понятен всем.

"Тыква, как последний подарок несогласия, что девушка не желает выходить замуж за этого парня. Сегодня об этом почти никто не помнит. Но старые этнографические источники вспоминают эту традицию как интересный эпизод жизни украинской молодежи", - подытожил автор видео.

