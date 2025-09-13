Появился на карте еще в XVIII веке - где в Украине построили 'Пентагон'

Вы узнаете:
- Какое село на Львовщине имеет уникальную форму пентагона
- Когда основали колонию Кёнигсау
- Почему село построено в форме пентагона
Спутниковые карты открывают перед нами немало интересных объектов - от зданий оригинальной формы до целых поселений. Среди них особенно выделяется село на Львовщине, которое по своей форме не похоже ни на одно другое село в Украине или даже в Европе.
Современное название этого села - Ровно, а исторически оно известно как Кёнигсау. Особенность села заключается в его форме, оно образует правильный пятиугольник, или пентагон.
Когда начинается история села Ровно
История Ровно хорошо описана, хотя большинство источников находятся не в Украине. Начинается она во второй половине XVIII века, рассказал блогер Виктор Гадин в TikTok.
В 1772 году состоялся Первый раздел Польши, когда Австрия, Пруссия и Россия захватили части польских земель. Галичина досталась Австрии, которой в то время правила императрица Мария Терезия. Она проводила политику просвещенного абсолютизма и ввела ряд реформ, в частности аграрных. В 1774 году императрица выдала первый патент на поселение, который позволял иммигрантам селиться в городах и поселках Галичины.
Ее сын, император Иосиф II, продолжил политику колонизации. В 1781-1782 годах он издал второй патент, положивший начало широкой колонизационной политике, направленной на создание аграрных колоний, в частности для немцев, проживавших за пределами Габсбургской империи.
Первые немецкие колонисты прибыли в Галичину летом 1782 года, переселяясь целыми семьями. К 1786 году в Галичину приехало около 15 тысяч человек.
Когда основали Кёнигсау
Немецкая колония Кёнигсау (Köenigsau, "королевская поляна") была основана в 1783 году. Ее уникальный план в виде правильного пятиугольника разработал австрийский инженер Бургаллер (Burgaller). Центральная площадь колонии была исходной точкой для пяти лучей-дорог, объединенных концентрически нарезанными кварталами и улицами.
Колония располагалась на землях бывшего Василианского монастыря в Летне, в 22 км к северо-востоку от Дрогобыча и 6 км к юго-западу от Меденич.
Каким было население "пентагона"
За первые годы колонизации в Кёнигсау переселилось около 80 семей. Весь населенный пункт был католическим, что соответствовало принципу колоний того времени: одни были католическими, другие - протестантскими. Например, рядом располагалась колония Йозефберг, население которой было исключительно протестантским.
В 1790 году в колонии открыли немецкоязычную школу. А церковь Святых Себастьяна и Фабиана, построенная в 1846 году, располагалась в центре пентагона, а улицы вокруг образовывали правильную пятиконечную звезду. В 1995-1999 годах церковь перестроили, изменив ее вид и посвятив Рождеству Пресвятой Богородицы.
Смотрите видео о "галицком пентагоне":
@victorhaydin Ответ пользователю @ua12ua1 о немецких колонистах и Галицкий Пентагон#львов#история#география♬ оригинальный звук - Victor Haydin
Колония в межвоенный и советский период
После 1919 года Галичина перешла под польскую власть, но основное население Кёнигсау оставалось немецким. По данным 1934 года, здесь проживало 649 немцев, 16 поляков, 4 протестанты и 12 евреев, всего - 677 человек. Колония страдала от грабежей в межвоенные годы.
После присоединения Галичины к СССР в 1939 году немецкое население полностью покинуло колонию. В 1945 году Кёнигсау официально переименовали в Ровно. Название "Ровно" появлялось еще на картах XIX века как неофициальное второе название.
Почему село построено в форме пентагона
При взгляде на план городка сразу бросается в глаза форма пентагона с вписанной пентаграммой (пятиконечной звездой) - один из древнейших религиозно-мистических символов. Населенных пунктов с подобной планировкой не встречается больше нигде в мире. Эта уникальность делает "галицкий Пентагон" настоящей загадкой.
Изучение плана свидетельствует, что его основой были не столько бытовые или урбанистические идеи, сколько иррациональные религиозно-мировоззренческие концепции, частично на грани мистики.
В центре городка видим большую площадь в форме пентагона, внутри которой вписана пентаграмма с храмом в центре. Боковая сторона пентагона составляет около 800 метров. От углов центрального пентагона радиально отходят 5 лучей-дорог, между которыми расположены кварталы с улочками.
Если бы такой план был типичным в Европе XVIII века, мы видели бы подобные поселения в других регионах, но никаких аналогов Кёнигсау до сих пор не найдено. Есть предположение, что при разработке плана Кёнигсау на него могли влиять масонские организации, которые активно проникли в Галичину после 1772 года, когда регион перешел под протекторат дома Габсбургов.
Каким Ровно является в наше время
Несмотря на многочисленные исторические изменения, структура села Ровно сохранилась и сегодня. Село имеет около 200 жителей. В украинской научной литературе его история почти не освещается, зато немцы сохранили память о своей бывшей колонии: существует специальный веб-портал и монография, а живые выходцы регулярно посещают село.
Вас также может заинтересовать:
- Неизвестная Житомирщина: что скрывают старые улицы города и вековые леса Полесья
- У Украины был свой король - открытие, которое сломает школьные стереотипы
- Задолго до Ведьмака: кто были настоящие охотники на демонов в Украине
О персоне: Виктор Гайдин
Виктор Гайдин - опытный специалист в сфере информационных технологий и бизнес-стратегии, который имеет более 15 лет опыта в индустрии. Он начал свою карьеру как начинающий программист и со временем достиг должности вице-президента по развитию бизнеса в компании Intellias, одной из ведущих украинских IT-компаний. Также он ведет свой блог в различных соцсетях.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред