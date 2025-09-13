Укр
Появился на карте еще в XVIII веке - где в Украине построили "Пентагон"

Руслана Заклинская
13 сентября 2025, 20:55
59
Секрет планирования "галицкого Пентагона" берет начало еще со времен Австрийской империи.
Появился на карте еще в XVIII веке - где в Украине построили 'Пентагон'
В Украине нашли уникальное село в форме пентагона / Коллаж: Главред, фото: скриншот google.com/maps, uk.wikipedia.org

Вы узнаете:

  • Какое село на Львовщине имеет уникальную форму пентагона
  • Когда основали колонию Кёнигсау
  • Почему село построено в форме пентагона

Спутниковые карты открывают перед нами немало интересных объектов - от зданий оригинальной формы до целых поселений. Среди них особенно выделяется село на Львовщине, которое по своей форме не похоже ни на одно другое село в Украине или даже в Европе.

Современное название этого села - Ровно, а исторически оно известно как Кёнигсау. Особенность села заключается в его форме, оно образует правильный пятиугольник, или пентагон.

Когда начинается история села Ровно

История Ровно хорошо описана, хотя большинство источников находятся не в Украине. Начинается она во второй половине XVIII века, рассказал блогер Виктор Гадин в TikTok.

В 1772 году состоялся Первый раздел Польши, когда Австрия, Пруссия и Россия захватили части польских земель. Галичина досталась Австрии, которой в то время правила императрица Мария Терезия. Она проводила политику просвещенного абсолютизма и ввела ряд реформ, в частности аграрных. В 1774 году императрица выдала первый патент на поселение, который позволял иммигрантам селиться в городах и поселках Галичины.

Ее сын, император Иосиф II, продолжил политику колонизации. В 1781-1782 годах он издал второй патент, положивший начало широкой колонизационной политике, направленной на создание аграрных колоний, в частности для немцев, проживавших за пределами Габсбургской империи.

Первые немецкие колонисты прибыли в Галичину летом 1782 года, переселяясь целыми семьями. К 1786 году в Галичину приехало около 15 тысяч человек.

Когда основали Кёнигсау

Немецкая колония Кёнигсау (Köenigsau, "королевская поляна") была основана в 1783 году. Ее уникальный план в виде правильного пятиугольника разработал австрийский инженер Бургаллер (Burgaller). Центральная площадь колонии была исходной точкой для пяти лучей-дорог, объединенных концентрически нарезанными кварталами и улицами.

Колония располагалась на землях бывшего Василианского монастыря в Летне, в 22 км к северо-востоку от Дрогобыча и 6 км к юго-западу от Меденич.

Каким было население "пентагона"

За первые годы колонизации в Кёнигсау переселилось около 80 семей. Весь населенный пункт был католическим, что соответствовало принципу колоний того времени: одни были католическими, другие - протестантскими. Например, рядом располагалась колония Йозефберг, население которой было исключительно протестантским.

В 1790 году в колонии открыли немецкоязычную школу. А церковь Святых Себастьяна и Фабиана, построенная в 1846 году, располагалась в центре пентагона, а улицы вокруг образовывали правильную пятиконечную звезду. В 1995-1999 годах церковь перестроили, изменив ее вид и посвятив Рождеству Пресвятой Богородицы.

Смотрите видео о "галицком пентагоне":

@victorhaydin Ответ пользователю @ua12ua1 о немецких колонистах и Галицкий Пентагон#львов#история#география♬ оригинальный звук - Victor Haydin

Колония в межвоенный и советский период

После 1919 года Галичина перешла под польскую власть, но основное население Кёнигсау оставалось немецким. По данным 1934 года, здесь проживало 649 немцев, 16 поляков, 4 протестанты и 12 евреев, всего - 677 человек. Колония страдала от грабежей в межвоенные годы.

После присоединения Галичины к СССР в 1939 году немецкое население полностью покинуло колонию. В 1945 году Кёнигсау официально переименовали в Ровно. Название "Ровно" появлялось еще на картах XIX века как неофициальное второе название.

Почему село построено в форме пентагона

При взгляде на план городка сразу бросается в глаза форма пентагона с вписанной пентаграммой (пятиконечной звездой) - один из древнейших религиозно-мистических символов. Населенных пунктов с подобной планировкой не встречается больше нигде в мире. Эта уникальность делает "галицкий Пентагон" настоящей загадкой.

Изучение плана свидетельствует, что его основой были не столько бытовые или урбанистические идеи, сколько иррациональные религиозно-мировоззренческие концепции, частично на грани мистики.

В центре городка видим большую площадь в форме пентагона, внутри которой вписана пентаграмма с храмом в центре. Боковая сторона пентагона составляет около 800 метров. От углов центрального пентагона радиально отходят 5 лучей-дорог, между которыми расположены кварталы с улочками.

Если бы такой план был типичным в Европе XVIII века, мы видели бы подобные поселения в других регионах, но никаких аналогов Кёнигсау до сих пор не найдено. Есть предположение, что при разработке плана Кёнигсау на него могли влиять масонские организации, которые активно проникли в Галичину после 1772 года, когда регион перешел под протекторат дома Габсбургов.

Каким Ровно является в наше время

Несмотря на многочисленные исторические изменения, структура села Ровно сохранилась и сегодня. Село имеет около 200 жителей. В украинской научной литературе его история почти не освещается, зато немцы сохранили память о своей бывшей колонии: существует специальный веб-портал и монография, а живые выходцы регулярно посещают село.

О персоне: Виктор Гайдин

Виктор Гайдин - опытный специалист в сфере информационных технологий и бизнес-стратегии, который имеет более 15 лет опыта в индустрии. Он начал свою карьеру как начинающий программист и со временем достиг должности вице-президента по развитию бизнеса в компании Intellias, одной из ведущих украинских IT-компаний. Также он ведет свой блог в различных соцсетях.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Пентагон История Украины культура
