Задолго до Ведьмака: кто были настоящие охотники на демонов в Украине

Современная культура дарит нам много героев, которые борются с чудовищами и сверхъестественными силами, например Геральт из "Ведьмака". Но наши предки также имели своих охотников на демонов - особых людей, которые, по народным верованиям, обладали знаниями и силами, чтобы противостоять нечистой силе. Это мольфары, гадалки и знахари - люди, которые жили на грани реальности и мифа. Мир славянского фольклора чрезвычайно богат, и многие из его историй остаются актуальными и сегодня. Главред расскажет об этом более подробно.

Мольфары: обладатели карпатской магии

В Карпатах, где жили мольфары - загадочные фигуры, которые обладали магическими наследственными способностями, находится сердце мистической борьбы с демонами. Их сила происходила от связи с природой. Люди часто остерегались мольфаров, ведь они могли быть не только могущественными целителями, но и злыми колдунами. По народным верованиям, они могли нанести вред скоту, человеку или имуществу с помощью магических атак. Для своих обрядов мольфары использовали куклы из дерева или глины с частями одежды или волос жертвы, чтобы накладывать заклятия. Самым сильным артефактом у мольфаров считалась громовица - кусок дерева, в который попала молния и который, по поверьям, мог снимать и накладывать проклятия.

В видео на канале "Любовник Клио: история без цензуры" сила мольфаров демонстрируется на примере истории из произведения Петра Шекерика-Доникового, в котором мольфар Олекса боролся с демоном бури, известным как "царь града". Этот эпизод показал, что мольфары были не просто колдунами, но и защитниками от разрушительных сил природы и демонических существ.

Бачи: лемковские борцы с нечистью

В противовес карпатским мольфарам, в лемковском фольклоре действовали бачи - преимущественно зажиточные крестьяне, которые занимались гаданием и лечением, однако главной их задачей была борьба с мертвецами, восстававшими из могил. Главная мишень видящих - упыри.

Приводятся примеры того, как видящие обезвреживали нечисть. В одном случае бача расправился с упырем, обезглавив тело и положив между ног терновую ветвь, чтобы не дать ему вернуться. В другом - женщина-бачиха выманила упыря из могилы с помощью горшка с капустой. Эти рассказы лишь подчеркивают храбрость и глубокие знания народных ритуалов, которые позволяли этим людям справляться со злом.

Видео о народных украинских охотниках за нечистью можно посмотреть здесь:

Когда миф встречает реальность: археологические доказательства

Особенно интересная часть посвящена археологическим находкам, которые подчеркивают народные верования о борьбе с мертвецами. В Польше во время раскопок были обнаружены захоронения XVII и XVIII веков, принадлежавшие людям, подозреваемым в вампиризме. Эти тела были похоронены с серпами, положенными на шеи, или с тяжелыми камнями, чтобы не дать им воскреснуть.

Автор видео объясняет, что, скорее всего, эти люди были жертвами эпидемий, в частности холеры. Такие симптомы, как покраснение лица или кровотечение изо рта, могли восприниматься как нечто сверхъестественное. Это лишь демонстрирует, как страх и незнание порождали мифы, а народные охотники на демонов становились символами борьбы с чем-то враждебным и непонятным.

Об источнике: "Любовник КЛИО: История без цензуры" Канал "Любовник КЛИО: История без цензуры" предлагает историю с юмором, почти без цензуры и скучных дат. Контент канала охватывает широкий спектр исторических тем, включая древнюю историю Украины, всемирную историю, а также истории, связанные с женщинами. Канал также имеет плейлисты, посвященные загадкам и тайнам истории, и кровавым событиям в истории России.

