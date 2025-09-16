Такие носили только дворяне - какие фамилии выдают благородное происхождение

Фамилии, сохранившие тайны украинской шляхты, дошли до наших дней.

https://glavred.info/culture/takie-nosili-tolko-dvoryane-kakie-familii-vydayut-blagorodnoe-proishozhdenie-10698539.html Ссылка скопирована

Украинские фамилии, указывающие на службу при дворе / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

Какие фамилии происходят от мелкой шляхты, служившей при дворе

Какие фамилии образовались от названий придворных должностей

Как образовались фамилии от помощников повара

Фамилии всегда были не только средством идентификации человека, но и отражением его социального положения, профессии или роли в обществе. В украинской ономастике отдельную группу составляют фамилии, происходящие от должностей и служб при магнатских и королевских дворах.

Украинский языковед Юлиан Редько в своей работе "Современные украинские фамилии" отмечает, что фамилии этой группы отражают развитие различных отраслей хозяйства в период закрепления родовых названий.

видео дня

Фамилии мелкой шляхты

К отдельной группе относятся фамилии, связанные со службой при магнатском или королевском дворе. Например, фамилии Дворак (Зк), Дворянин (Лв), Дворский (Вн) происходят от названий мелких шляхтичей, которые находились на службе при дворе.

Женщина-шляхтянка, которая прислуживала вельможной госпоже, называлась "дворка". От этого слова образовалась фамилия Дворчин (Лв), что буквально означает "сын дворки".

Фамилии Дворецкий, Каииталян (искажено с "каштелян", от лат. castellum - замок) и Шембилян (от "шамбелян", высокий придворный чин) также возникли от названий придворных должностей.

Названия конкретных служб при дворе сохранились в фамилиях:

Ловчий - придворный, ответственный за охоту;

- придворный, ответственный за охоту; Мечник - слуга, который носил меч за своим господином (впоследствии - почетный титул).

Фамилии слуг и подчиненных

От термина, который обозначал слугу на господском дворе, происходит фамилия Пахолок (с польского pachołek; первоначально - невольник, слуга). Существует ряд производных: Пахолюк, Пахольчук, Пахольчийшин, Пахольницкий.

Похожее значение имела фамилия Челядин, то есть "один из челяди" (служебный персонал).

Фамилии по профессиям при дворе

На барском дворе обязательно были ключник и повар. От этих должностей образовались фамилии Ключник и Повар, что встречается в пяти областях Украины. Производные формы от Кухар: Кухаренко, Кухарук, Кухарчук, Кухарчийшин, Кухаришин, Кухарский. Встречается также фамилия Повар.

Фамилии Кухта и Кухтик происходят от названий помощников на кухне - подручных повара. От них образована фамилия Кухтяк.

Название господского извозчика-кучера с немецкого Kutsche, Kutscher стало основой для фамилии Кучер и его производных Кучерук, Кучеренко. Фамилии Штангрет, Машталир и его вариант Майталер также имеют немецкое происхождение. Эти названия господских извозчиков через польский язык проникли в быт украинского панства.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Юлиан Редько Юлиан Константинович Редько (21 мая 1905 - 27 мая 1993) - выдающийся советский и украинский языковед, специалист по украинской антропонимии, а также писатель и переводчик. Доктор филологических наук (1969), почетный член Научного общества имени Шевченко.

Редько посвятил свою научную карьеру изучению украинских фамилий - их структуре, происхождению и распространению. В 1966 году вышла его книга "Современные украинские фамилии", где он анализировал семантику, словообразование и географию фамилий. В 1968-м он выпустил "Справочник украинских фамилий" - словарь-указатель с правилами написания и произношения сложных для фонетики фамилий. На основе огромной картотеки (до 90 000 фамилий) в 2000-х вышел фундаментальный "Словарь современных украинских фамилий": два тома включают более 25 600 фамилий с объяснением происхождения, грамматики и распространения.

Редько известен не только как ученый. Также он был прозаиком, автором повести "Глупые дети" и других литературных произведений.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред