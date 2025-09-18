Укр
Предки могли быть поляками: какие фамилии указывают на иностранные корни

Мария Николишин
18 сентября 2025, 10:11
По фамилии можно легко понять, были ли предки польского происхождения.
Фамилии польского происхождения

Некоторые украинские фамилии происходят из других стран. Например, в Украине до сих пор встречаются родовые имена, которые имеют польские корни. Их также можно часто услышать на тех территориях, которые ранее находились в составе Речи Посполитой.

Главред решил разобраться, какие украинские фамилии имеют польские корни.

Как понять, что фамилия имеет польское происхождение

В генеалогическом обществе "Родные" рассказывают, что фамилии польского происхождения имеют характерные суффиксы -ский/-цкий и -ович/-евич, которые не присущи коренным украинским родовым именам.

Какие фамилии пришли в Украину из Польши

Янкевич

Считается, что эта фамилия образована от польского имени Janek. В Украине проживает 892 носителя такого родового имени, которые в основном живут на Западе Украины. Что интересно, эта фамилия упоминается в казацких реестрах за 1756 и 1649 годы.

Марцинкевич

Она образована от польского имени Marcin. Фамилия считается редкой, ведь насчитывает 376 представителей, которые живут на Волыни и Киевщине. Это родовое имя упоминается в реестрах среди православного духовенства и киевского мещанства.

Ковалевский

Фамилия имеет польское происхождение, ведь имеет присущий суффикс -евский. В Украине сейчас проживает 2 384 человека с такой фамилией. Больше всего носителей проживает на Киевщине. Данная фамилия также упоминается в казацких реестрах за 1756 год.

Войцеховский

Она происходит от имени Wojciech, которое имеет польские корни. В современном мире таким родовым именем могут похвастаться 1 324 украинца. Большинство владельцев фамилии проживает на Киевщине. В реестрах такое родовое имя упоминается среди шляхты Речи Посполитой, православного духовенства, киевского мещанства и репрессированных.

генеалогическое общество "Родные"

Генеалогическое общество "Родные" - это общество украинских родословщиков, которое специализируется на исследованиях в архивах, машинном распознавании рукописей и интеграции оцифрованных генеалогических данных, сообщается на сайте.

"Родные" помогает найти информацию о предках в различных архивных источниках. Они предлагают услуги по получению "источниковой справки", которая содержит перечень архивных дел по указанному населенному пункту, а также вычитку архивных дел и изготовление скан-копий необходимых документов (метрических книг, исповедных росписей, ревизских сказок и т.д.).

После завершения исследований общество может помочь с дизайном, широкоформатной печатью и публикацией интерактивного родословного дерева в сети.

