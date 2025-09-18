Предки могли быть поляками: какие фамилии указывают на иностранные корни

Вы узнаете:
Некоторые украинские фамилии происходят из других стран. Например, в Украине до сих пор встречаются родовые имена, которые имеют польские корни. Их также можно часто услышать на тех территориях, которые ранее находились в составе Речи Посполитой.
Главред решил разобраться, какие украинские фамилии имеют польские корни.
Как понять, что фамилия имеет польское происхождение
В генеалогическом обществе "Родные" рассказывают, что фамилии польского происхождения имеют характерные суффиксы -ский/-цкий и -ович/-евич, которые не присущи коренным украинским родовым именам.
Какие фамилии пришли в Украину из Польши
Янкевич
Считается, что эта фамилия образована от польского имени Janek. В Украине проживает 892 носителя такого родового имени, которые в основном живут на Западе Украины. Что интересно, эта фамилия упоминается в казацких реестрах за 1756 и 1649 годы.
Марцинкевич
Она образована от польского имени Marcin. Фамилия считается редкой, ведь насчитывает 376 представителей, которые живут на Волыни и Киевщине. Это родовое имя упоминается в реестрах среди православного духовенства и киевского мещанства.
Ковалевский
Фамилия имеет польское происхождение, ведь имеет присущий суффикс -евский. В Украине сейчас проживает 2 384 человека с такой фамилией. Больше всего носителей проживает на Киевщине. Данная фамилия также упоминается в казацких реестрах за 1756 год.
Войцеховский
Она происходит от имени Wojciech, которое имеет польские корни. В современном мире таким родовым именем могут похвастаться 1 324 украинца. Большинство владельцев фамилии проживает на Киевщине. В реестрах такое родовое имя упоминается среди шляхты Речи Посполитой, православного духовенства, киевского мещанства и репрессированных.
