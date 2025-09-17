Укр
Не Роксолана и не Хюррем: как на самом деле звали жену Сулеймана

Руслана Заклинская
17 сентября 2025, 13:21
Женщина, которую веками называли Роксоланой и Хюррем, на самом деле носила совсем другое имя.
Каким было настоящее имя Роксоланы / Коллаж: Главред, фото: картина Тициана La Sultana Rossa, Антон Хикель "Роксолана и султан"

Вы узнаете:

  • Кем была жена султана Сулеймана
  • Когда и кем впервые упоминалось имя Роксолана
  • Что означало имя Хюррем

Жена султана Сулеймана Роксолана была одной из самых влиятельных женщин своего времени. В народе и литературе ее знали как Роксолану, в гареме - Хюррем, а некоторые авторы XIX века даже называли Настей Лисовской. Однако ни одно из этих имен не является достоверным, пишет Локальная история.

Происхождение имени Роксолана

Впервые имя Роксолана упоминает генуэзский банкир в своем дневнике 1542 года, описывая брак Сулеймана с пленницей из Руси.

видео дня

"Великий повелитель Сулейман взял себе в жены в качестве императрицы пленницу из Руси по имени Роксолана. Их брак сопровождался величественным празднованием...", - писал он.

Позже это имя упоминал посол Священной Римской империи Ожье Гислен де Бусбек в "Турецких письмах" между 1555 и 1560 годами. В то время турки-османы называли "роксоланами" выходцев с территорий, заселенных украинцами, - из Польского Королевства, Рутении или Роксолании.

Настоящее имя султаны

На самом деле имя Роксолана не является ее настоящим, а настоящее имя этой султаны - неизвестно. В гареме женщине дали имя Хюррем, что с персидского переводится как "веселая", "радостная" или "улыбающаяся". Имена Настя или Александра Лисовская появились только в XIX веке в украинских и польских литературных произведениях.

Когда родилась Роксолана

Точная дата рождения Хюррем неизвестна. Существуют лишь предположения, что она была на 11 лет моложе султана Сулеймана, который родился в ноябре 1494 года. Поэтому ориентировочно Хюррем родилась в конце 1505 года или в начале 1506 года, учитывая короткий мусульманский год (354 дня).

Женщина родилась в городе Рогатин, который тогда входил в состав Польского королевства, а ныне расположен в Украине. Ее христианское имя, вероятно, было Александра или Анастасия Лисовская.

Смотрите видео о жизни Роксоланы:

В молодом возрасте Роксолану захватили крымские татары во время набега и продали в рабство. Она попала в гарем султана Сулеймана I, где получила образование, выучила персидский и арабский языки, а также освоила дипломатические навыки. Ее ум, обаяние и харизма привлекли внимание султана.

Где похоронена Роксолана

Роксолана стала первой женщиной в Османской империи, которая получила титул "Хасеки Султан" - официальной жены султана. Она имела значительное влияние на политические решения, способствовала дипломатическим усилиям и даже участвовала в решении международных конфликтов. Ее политическая активность стала основой периода, известного как "Султанат женщин".

Роксолана родила султану Сулейману шестерых детей, среди которых будущий султан Селим II. Ее дети и внуки продолжили династию, и все последующие султаны Османской империи были ее потомками.

Жена Сулеймана умерла 15 апреля 1558 года в Стамбуле. Она была похоронена в мавзолее, расположенном в пределах мечети Сулеймана I.

Об источнике: Локальная история

Локальная история - украинский онлайн-ресурс, посвященный популяризации исторического образования и освещению событий и персоналий по истории Украины. Публикует статьи, аналитические тексты, репортажи и инфографики о локальных событиях, культурном наследии и выдающихся исторических фигурах.

Бывшая жена Юрия Никитина заговорила о новых отношениях: "Есть шанс попасть"

01:00

Тайны советской моды: как женщины создавали уникальные образы вопреки дефициту

23:57

"Фламинго" может стать новым "Томагавком" - эксперт сделал интригующий прогноз

