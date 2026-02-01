ВСУ взорвали важные объекты РФ вместе с оккупантами: в Генштабе раскрыли детали

Удары по россиянам произошли на ТОТ Запорожской и Донецкой областей, а также в Курской и Брянской областях.

Нанесен удар по оккупантам РФ / Коллаж: Главред, фото: Pixabay, скриншот

Главное:

Нанесен удар по ремонтной базе и пунктам управления БПЛА РФ

Потери оккупантов и масштабы ущерба уточняются

Силы обороны Украины в ночь на воскресенье, 1 февраля, нанесли удары по ремонтной базе, пунктам управления БПЛА и другим военным объектам противника.

Удары по россиянам произошли на ТОТ Запорожской и Донецкой областей, а также в Курской и Брянской областях РФ, сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

"В рамках мер по снижению наступательных возможностей российского агрессора, в ночь на 1 февраля подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по ряду военных объектов противника на временно оккупированных территориях Украины и территории РФ", – говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

на ВОТ Запорожской области, в районе н.п. Розовка, поражена ремонтная база подразделения из состава инженерно-саперного полка оккупантов;

в Донецкой области, в районе города Мирноград, нанесено поражение пункту управления БПЛА врага, командно-наблюдательному пункту роты, а также сосредоточению живой силы противника.

31 января, подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по пункту управления БПЛА противника в районе н.п. Некислица Курской области РФ;

зафиксировано попадание по сосредоточению живой силы противника в районе Троебортного Брянской области РФ.

Отмечается, что потери оккупантов и масштабы ущерба уточняются.

/ Инфографика: Главред

Оценка аналитиков последствий ударов по объектам в РФ

Эксперты Института изучения войны сообщают, что удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам нарушили систему снабжения топливом и вызвали рост цен на бензин на внутреннем рынке. По их мнению, возникший дефицит топлива увеличит издержки как для бизнеса, так и для обычных граждан, а в перспективе может усилить инфляционное давление в России.

Ранее сообщалось о том, что подразделения Сил обороны Украины поразили пункт базирования кораблей Новороссийск в Краснодарском крае в ночь на 14 ноября России. В ходе атаки применялось украинское вооружение, в частности, ракеты "Нептун" и ударные БпЛА разных типов.

Напомним, ранее в ISW раскрыли последствия ударов по НПЗ РФ. Правительство РФ уже объявило о продлении запрета на экспорт бензина.

Как сообщал Главред, ранее в России зафиксировали масштабные пожары на стратегических нефтеперерабатывающих заводах. Огонь охватил одни из крупнейших НПЗ России - Афипский и Новокуйбышевский.

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

