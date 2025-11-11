Люди начинают резко стареть после двух возрастных периодов - ученые назвали их

Ученые из выяснили, что человеческий организм переживает два резких скачка старения, когда в теле происходят самые заметные изменения.

Когда человек начинает стареть - названы два основных периода старения / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Старение это не всегда плавный процесс, и ученые впервые доказали, что организм человека переживает два резких "рывка" старения - примерно в 44 и 60 лет. Исследование, опубликованное в журнале Nature Aging, показало, что биологические изменения в организме человека не происходят равномерно. Об этом сообщает профильное научное издание Science Alert.

Главред выяснил, почему человек быстро стареет - названы периоды самого быстрого старения.

Когда человек начинает быстрее стареть

"Мы не просто постепенно меняемся со временем; происходят действительно драматические изменения. Оказывается, что середина 40-х годов - это время драматических изменений, как и начало 60-х", - пояснил генетик Майкл Снайдер из Стэнфордского университета.

Ученые изучали биологические образцы 108 взрослых в течение нескольких лет, отслеживая более 135 тысяч биомолекулярных признаков от РНК и белков до элементов микробиома. В результате они получили более 246 миллиардов точек данных, что позволило определить закономерности в процессе старения.

Что происходит с человеком в 44 года - почему человек стареет

Первый "рывок" старения приходится на середину 40-х годов. Именно тогда меняется активность молекул, связанных с метаболизмом липидов, кофеина и алкоголя, а также с работой сердца, кожи и мышц.

Этот период часто совпадает с менопаузой у женщин, однако исследователи отмечают, что изменения происходят и у мужчин. "Хотя менопауза может способствовать изменениям, наблюдаемым у женщин, вероятно, существуют другие, более значимые факторы, влияющие на эти изменения как у мужчин, так и у женщин", - подчеркнул метаболомист Сяотао Шэнь.

Что происходит с человеком после 60 лет

Около 60 лет в организме снова происходит резкий сдвиг - на этот раз в сферах, связанных с метаболизмом углеводов, функцией почек, иммунной системой, кожей и сердцем.

Исследователи отмечают, что риск развития сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний после этого возраста возрастает резко, а не постепенно, что совпадает с выявленными биомолекулярными изменениями.

По словам Майкла Снайдера, понимание того, когда именно старение ускоряется, может помочь в разработке точечных стратегий профилактики, например, коррекции питания, физической активности или медицинских обследований именно в критические периоды.

Исследователи подчеркивают, что пока выборка участников была небольшой, однако полученные данные открывают новое направление в изучении молекулярного возраста человека. Будущие работы должны выяснить, что именно запускает эти скачки и как их можно замедлить.

Об источнике: Science Alert Science Alert - сайт, на котором публикуются материалы и исследования ученых на различные тематики. Также авторы портала освещают важнейшие научные проблемы современности.

