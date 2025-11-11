Укр
Читать на украинском
Люди начинают резко стареть после двух возрастных периодов - ученые назвали их

Юрий Берендий
11 ноября 2025, 17:31
55
Ученые из выяснили, что человеческий организм переживает два резких скачка старения, когда в теле происходят самые заметные изменения.
Люди начинают резко стареть после двух возрастных периодов - ученые назвали их
Когда человек начинает стареть - названы два основных периода старения / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Когда начинает стареть человек
  • Когда начинается старческий возраст
  • Что больше всего влияет на старение человека

Старение это не всегда плавный процесс, и ученые впервые доказали, что организм человека переживает два резких "рывка" старения - примерно в 44 и 60 лет. Исследование, опубликованное в журнале Nature Aging, показало, что биологические изменения в организме человека не происходят равномерно. Об этом сообщает профильное научное издание Science Alert.

Главред выяснил, почему человек быстро стареет - названы периоды самого быстрого старения.

видео дня

Когда человек начинает быстрее стареть

"Мы не просто постепенно меняемся со временем; происходят действительно драматические изменения. Оказывается, что середина 40-х годов - это время драматических изменений, как и начало 60-х", - пояснил генетик Майкл Снайдер из Стэнфордского университета.

Ученые изучали биологические образцы 108 взрослых в течение нескольких лет, отслеживая более 135 тысяч биомолекулярных признаков от РНК и белков до элементов микробиома. В результате они получили более 246 миллиардов точек данных, что позволило определить закономерности в процессе старения.

Смотрите видео о результатах исследования:

Что происходит с человеком в 44 года - почему человек стареет

Первый "рывок" старения приходится на середину 40-х годов. Именно тогда меняется активность молекул, связанных с метаболизмом липидов, кофеина и алкоголя, а также с работой сердца, кожи и мышц.

Этот период часто совпадает с менопаузой у женщин, однако исследователи отмечают, что изменения происходят и у мужчин. "Хотя менопауза может способствовать изменениям, наблюдаемым у женщин, вероятно, существуют другие, более значимые факторы, влияющие на эти изменения как у мужчин, так и у женщин", - подчеркнул метаболомист Сяотао Шэнь.

Что происходит с человеком после 60 лет

Около 60 лет в организме снова происходит резкий сдвиг - на этот раз в сферах, связанных с метаболизмом углеводов, функцией почек, иммунной системой, кожей и сердцем.

Исследователи отмечают, что риск развития сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний после этого возраста возрастает резко, а не постепенно, что совпадает с выявленными биомолекулярными изменениями.

По словам Майкла Снайдера, понимание того, когда именно старение ускоряется, может помочь в разработке точечных стратегий профилактики, например, коррекции питания, физической активности или медицинских обследований именно в критические периоды.

Исследователи подчеркивают, что пока выборка участников была небольшой, однако полученные данные открывают новое направление в изучении молекулярного возраста человека. Будущие работы должны выяснить, что именно запускает эти скачки и как их можно замедлить.

Напомним, ранее Главред сообщал о подземных тайнах египетских пирамид: сенсационное открытие археологов. Ученые с помощью радиолокационных технологий обнаружили подземную "аномалию" неподалеку от пирамид Гизы, вблизи Западного кладбища. Как сообщает Daily Galaxy, объект расположен всего в двух метрах под поверхностью земли и имеет ориентировочные размеры 10 на 10 метров. Кроме этого, на глубине около 10 метров зафиксирована еще одна аномалия, что может свидетельствовать о наличии более сложной подземной структуры.

Кроме того, рассказывалось о том, как будет выглядеть гибель Земли и когда она произойдет - ученые увидели "поедание" планет. Астрономы наблюдали редкое и жуткое явление звездного каннибализма, когда мертвая звезда поглощает обломки своей разрушенной планеты. Как отмечается в статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal, это открытие помогает понять, какой может быть гибель нашей планеты в далеком будущем.

Об источнике: Science Alert

Science Alert - сайт, на котором публикуются материалы и исследования ученых на различные тематики. Также авторы портала освещают важнейшие научные проблемы современности.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

наука
