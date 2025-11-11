Подземные тайны египетских пирамид: сенсационное открытие археологов

На радарных снимках образование чётко просматривается как L-образная конструкция.

Ученые сделали открытие / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Зафиксирована подземная "аномалия" неподалёку от пирамид Гизы

Не исключено существовании более сложного подземного комплекса

Исследователи при помощи радиолокационного оборудования зафиксировали подземную "аномалию" неподалёку от пирамид Гизы, рядом с Западным кладбищем.

Как сообщает издание Daily Galaxy, объект находится всего в двух метрах под поверхностью земли и имеет размеры примерно 10 на 10 метров.

Его форма и структура указывают на возможное искусственное происхождение. На радарных снимках образование чётко просматривается как L-образная конструкция, что позволило специалистам определить её очертания и точное местоположение.

Кроме того, на глубине около 10 метров специалисты зафиксировали ещё одну аномалию, что может свидетельствовать о существовании более сложного подземного комплекса.

Вторая структура была обнаружена при помощи электротомографии. Измерения показали наличие материала с высоким электрическим сопротивлением.

Учёные пока не могут точно определить его природу, однако предполагают, что это может быть смесь песка и гравия с возможными воздушными полостями внутри.

