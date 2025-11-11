Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Научные факты

Подземные тайны египетских пирамид: сенсационное открытие археологов

Алексей Тесля
11 ноября 2025, 05:05
5
На радарных снимках образование чётко просматривается как L-образная конструкция.
Египетские пирамиды
Ученые сделали открытие / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Зафиксирована подземная "аномалия" неподалёку от пирамид Гизы
  • Не исключено существовании более сложного подземного комплекса

Исследователи при помощи радиолокационного оборудования зафиксировали подземную "аномалию" неподалёку от пирамид Гизы, рядом с Западным кладбищем.

Как сообщает издание Daily Galaxy, объект находится всего в двух метрах под поверхностью земли и имеет размеры примерно 10 на 10 метров.

видео дня

Его форма и структура указывают на возможное искусственное происхождение. На радарных снимках образование чётко просматривается как L-образная конструкция, что позволило специалистам определить её очертания и точное местоположение.

Кроме того, на глубине около 10 метров специалисты зафиксировали ещё одну аномалию, что может свидетельствовать о существовании более сложного подземного комплекса.

Вторая структура была обнаружена при помощи электротомографии. Измерения показали наличие материала с высоким электрическим сопротивлением.

Учёные пока не могут точно определить его природу, однако предполагают, что это может быть смесь песка и гравия с возможными воздушными полостями внутри.

Археологическая сенсация: ученые заинтриговали открытием

Среди многочисленных реликвий, найденных на священном острове Окиносима в Японии, археологи наткнулись на уникальный артефакт — наконечник копья, спрятанный внутри древних золотых ножен. Эта редкая находка, официально признанная национальным достоянием Японии, проливает свет на сложные религиозные ритуалы и традиции периода Ямато.

Ранее сообщалось о раскопках на месте, где был распят Иисус. Археологи обнаружили остатки древнего сада в Иерусалиме.

Напомним, ранее археологи обнаружили древний камень, который всех удивил. У археологов осталось больше вопросов, чем ответов.

Напомним, Главред писал, что согласно распространенной гипотезе, пиковое разнообразие динозавров приходилось на период около 75 миллионов лет назад, после чего оно якобы начало постепенно снижаться задолго до столкновения с астероидом 66 миллионов лет назад.

Читайте также:

О ресурсе: Daily Galaxy

Daily Galaxy - онлайн-ресурс, где можно найти материалы о научных исследованиях, тайнах космоса, животных и климате. Сайт посвящен тому, чтобы сделать сложные темы доступными для каждого.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

наука
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Враг изменил цели: в Генштабе сообщили последние новости с фронта

Враг изменил цели: в Генштабе сообщили последние новости с фронта

02:21Фронт
РФ будет "стирать" два больших города: украинцев предупреждают о серьезной опасности

РФ будет "стирать" два больших города: украинцев предупреждают о серьезной опасности

01:11Война
Россияне прорвали границу в еще одной области, "буферная зона" уже 5 км - офицер

Россияне прорвали границу в еще одной области, "буферная зона" уже 5 км - офицер

23:09Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра 11 ноября: Тиграм - стресс, Кроликам - жадность

Китайский гороскоп на завтра 11 ноября: Тиграм - стресс, Кроликам - жадность

Угроза эвакуации Киева и не только - какие регионы будут без света зимой дольше всего

Угроза эвакуации Киева и не только - какие регионы будут без света зимой дольше всего

Алла Пугачева внезапно дала новое интервью — что она сказала

Алла Пугачева внезапно дала новое интервью — что она сказала

Запела на русском: Каменских в США сделала окончательный выбор

Запела на русском: Каменских в США сделала окончательный выбор

"Меньше будет предательством": Залужный назвал условие окончания войны в Украине

"Меньше будет предательством": Залужный назвал условие окончания войны в Украине

Последние новости

05:27

Раскрыт секрет могилы Ивана Мазепы - почему Москва устроила охоту за ней

05:05

Подземные тайны египетских пирамид: сенсационное открытие археологов

04:30

Магнетический момент месяца: четырех знаков зодиака окутает новое чувство

03:45

"Не считаю плохими и позорными": известная актриса сделала заявление о Каменских

03:03

До какой температуры надо прогревать автомобиль: эксперт назвал золотой стандарт

Новые цели России определены: Ступак – о том, на какие три города войска РФ двинут после ПокровскаНовые цели России определены: Ступак – о том, на какие три города войска РФ двинут после Покровска
02:30

"Поезд несется в пропасть": эксперт, сказал какая судьба ждет ПокровскВидео

02:21

Враг изменил цели: в Генштабе сообщили последние новости с фронта

02:05

"У меня был дикий страх": Дорофеева сделала признание о своем украиноязычном творчестве

01:30

"Больные, неправильные отношения": известная певица пережила насилие

Реклама
01:23

Анна Кошмал показала мужа и дочь на редком фото

01:11

РФ будет "стирать" два больших города: украинцев предупреждают о серьезной опасности

01:03

На кону солидная сумма: ЕС готовит новую схему помощи Украине - Reuters

10 ноября, понедельник
23:57

Динамо планирует омолодить состав: кто из лидеров может покинуть клуб

23:09

Россияне прорвали границу в еще одной области, "буферная зона" уже 5 км - офицер

23:04

Россияне могут оккупировать областной центр Украины - раскрыт опасный сценарий

23:02

Может повредить даже фундамент: какое дерево не стоит сажать возле домаВидео

22:35

Коррупционный скандал в энергетике: Зеленский впервые заговорил о приговорах причастнымВидео

21:55

Враг активно давит: на стратегическом направлении существенно выросла серая зона

21:24

Москва поставила дедлайн для окончания войны, но есть нюанс - экс-сотрудник СБУ

21:01

"Собаки лают": Олег Винник вышел из себя и высказался об украинцах

Реклама
20:57

Не потеряет форму и объем: как постирать пуховик дома и не испортить его

20:53

Миф или реальность: можно ли заряжать аккумулятор без отсоединения клемм

20:39

Мощный циклон обрушится на Украину: какие регионы будет заливать сильным дождем

19:58

Как будет выглядеть гибель Земли и когда она произойдет - ученые увидели "поедание" планет

19:51

Кремль готовит "финальный ход" на Донбассе: Сырский объяснил планы РФ — NYP

19:49

Невеста Дмитрия Кулебы раскрыла детали их помолвки

19:43

Света не будет по 16 часов: эксперт сделал тревожный прогноз для украинцев

19:32

Графики отключения света на 11 ноября: регионы часами будут без электроэнергии

19:27

Украина срочно обратилась к МАГАТЭ с требованием: ситуация в энергосистеме критическая

19:10

Провальные результаты наступления оккупантов за первую неделю ноябрямнение

18:58

Расследование НАБУ о коррупции в энергетике: у Зеленского впервые отреагировалиФото

18:54

Имеет менее 1% людей: какая самая редкая группа крови в мире

18:40

Света может становиться меньше: эксперт рассказал, как изменятся графики отключений

18:31

Государственная помощь до 4500 грн - кто получит выплаты уже в ноябре

18:27

ССО провели операцию в Крыму: в третий раз "загорелась" важная для РФ нефтебазаВидео

18:23

Россияне начали наступление по дну Каховского водохранилища - в ВСУ назвали цель врага

18:05

Батареи раскалятся после одной настройки: секрет, о котором молчат сантехникиВидео

17:56

Не покупайте их: 7 вещей из секонд-хенда, которые принесут больше проблем, чем пользы

17:43

Россия усилит удары зимой - какие города и регионы в зоне опасности, список

17:11

Доллар дешевеет на глазах, евро резко взлетел: свежий курс валют на 11 ноября

Реклама
17:08

В чем встречать Новый год 2026: какой наряд задобрит Красную Огненную ЛошадьВидео

16:53

Забудьте о размораживании холодильника навсегда: мастера поделились действенным методом

16:50

Угроза эвакуации Киева и не только - какие регионы будут без света зимой дольше всегоВидео

16:48

"Сдача Краматорска и Славянска": Ступак о худшем сценарии наступления РФВидео

16:40

Станет только хуже: при какой поломке запрещено останавливать автомобиль

16:30

Водителям стоит знать: в Киеве появились необычные светофоры

16:21

Гаремы были по всей Руси: сколько жен и наложниц имел Владимир Великий

15:56

Урезание платежек из-за обстрелов: эксперт о том, на что рассчитывать украинцам

15:55

Дома, которые не греют: как СССР сэкономил 13 см тепла на каждой квартире

15:51

"Операция в самом разгаре": оккупанты пытаются прорваться к центру Купянска

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять