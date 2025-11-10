Как будет выглядеть гибель Земли и когда она произойдет - ученые увидели 'поедание' планет

О чем идет речь в материале:
- Как произойдет гибель Земли
- Когда Земля погибнет
- Как белый карлик поглощает планету
Ученые наблюдали жуткое явление звездного каннибализма, когда мертвая звезда поглощает остатки своей раздробленной планеты, и это открытие дает представление о том, как когда-то погибнет наша Земля. Об этом сообщает профильное издание Science Alert со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале The Astrophysical Journal.
Главред выяснил, что произойдет, если Солнце превратится в белого карлика.
Когда Солнце превратится в белого карлика
Астрономы, которые используют обсерваторию В. М. Кека на Мауна-Кеа, Гавайи, зафиксировали случай, когда белый карлик LSPM J0207+3331 "поедал" остатки планеты.
"Это открытие ставит под сомнение наше понимание эволюции планетной системы", - отмечает астрофизик Эрика Ле Бурде из Университета Монреаля.
Подобные явления могут произойти и в нашей Солнечной системе через более 5 миллиардов лет, когда Солнце превратится в белый карлик.
Как белые карлики "поедают планеты"
Ученые обнаружили в фотосфере белого карлика рекордное количество - 13 тяжелых элементов, что свидетельствует о наличии остатков древней планеты со скалистым ядром.
"Их атмосферы являются более непрозрачными, и тяжелые элементы быстро опускаются к центру звезды. Мы ожидали увидеть лишь несколько элементов", - пояснил Ле Бурде.
Эти данные дают уникальную возможность изучать химический состав и внутреннюю структуру планет, которые уже были уничтожены.
Почему планеты "поглощаются" белыми карликами
"Что-то явно нарушило эту систему спустя долгое время после смерти звезды. Звезды, старея, умирая и теряя массу, могут дестабилизировать орбиты планет и других тел вокруг них", - указывает Джон Дебес, астроном из Института космического телескопа.
Подобные катастрофы демонстрируют, что эволюция планетных систем может происходить даже после смерти центральной звезды, а "мертвые" системы сохраняют информацию о составе своих планет.
Что это означает для Земли
Обнаружение "поедания" планет показывает, что когда-то и наша Земля может быть поглощена Солнцем после его превращения в белый карлик. Исследование также позволяет астрономам лучше понять формирование и эволюцию экзопланет в галактическом масштабе.
"Анализ состава других миров, уничтоженных белыми карликами, позволит проверить формирование и эволюцию экзопланет и раскрыть тайны того, как растут и умирают инопланетные миры", - добавляют авторы исследования.
Напомним, ранее Главред сообщал о загадочном "крике из бездны": что ученые услышали в самом страшном месте океана. Из глубин океана, где царит абсолютная темнота и тишина, раздавались странные и жуткие звуки, которые долгие годы оставались загадкой для человечества. Авторы проекта Bright Side в видео на YouTube отметили, что "из самого глубокого и одного из самых страшных мест на планете - Марианской впадины - доносятся жуткие потусторонние звуки". Впервые их зафиксировали еще в 2014 году, однако "эти звуки были настолько необычными, что годами не находили объяснения".
Кроме того, сообщалось о следах НЛО внутри Солнечной системы: всплыла сенсационная теория. Профессор Алекс Эллери из Карлтонского университета предположил, что инопланетные цивилизации могли уже посещать Солнечную систему, а следы их деятельности, возможно, сохранились вблизи Земли. По информации Universe, высокоразвитые инопланетяне могли направлять в космос самовоспроизводящиеся зонды - так называемые зонды фон Неймана.
Вам также может быть интересно:
- Как перестать плакать из-за лука - ученые нашли простой выход
- На Луне произошли две яркие вспышки - что происходит и есть ли угроза
- Одна ошибка при варке макарон портит вкус: ученые рассказали, как правильно
Об источнике: Science Alert
Science Alert - сайт, на котором публикуются материалы и исследования ученых на различные тематики. Также авторы портала освещают важнейшие научные проблемы современности.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред