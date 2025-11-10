Как будет выглядеть гибель Земли и когда она произойдет - ученые увидели 'поедание' планет

Астрономы зафиксировали редкое явление - белый карлик, поглощающий остатки собственной планеты, открыв новые детали о будущей судьбе Солнца и нашей Земли.

https://glavred.info/nauka/kak-budet-vyglyadet-gibel-zemli-i-kogda-ona-proizoydet-uchenye-uvideli-poedanie-planet-10714184.html Ссылка скопирована

Когда Солнце станет белым карликом - как будет выглядеть гибель Земли и когда / Коллаж: Главред, фото: pixabay

О чем идет речь в материале:

Как произойдет гибель Земли

Когда Земля погибнет

Как белый карлик поглощает планету

Ученые наблюдали жуткое явление звездного каннибализма, когда мертвая звезда поглощает остатки своей раздробленной планеты, и это открытие дает представление о том, как когда-то погибнет наша Земля. Об этом сообщает профильное издание Science Alert со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале The Astrophysical Journal.

Главред выяснил, что произойдет, если Солнце превратится в белого карлика.

видео дня

Когда Солнце превратится в белого карлика

Астрономы, которые используют обсерваторию В. М. Кека на Мауна-Кеа, Гавайи, зафиксировали случай, когда белый карлик LSPM J0207+3331 "поедал" остатки планеты.

"Это открытие ставит под сомнение наше понимание эволюции планетной системы", - отмечает астрофизик Эрика Ле Бурде из Университета Монреаля.

Подобные явления могут произойти и в нашей Солнечной системе через более 5 миллиардов лет, когда Солнце превратится в белый карлик.

Как белые карлики "поедают планеты"

Ученые обнаружили в фотосфере белого карлика рекордное количество - 13 тяжелых элементов, что свидетельствует о наличии остатков древней планеты со скалистым ядром.

"Их атмосферы являются более непрозрачными, и тяжелые элементы быстро опускаются к центру звезды. Мы ожидали увидеть лишь несколько элементов", - пояснил Ле Бурде.

Эти данные дают уникальную возможность изучать химический состав и внутреннюю структуру планет, которые уже были уничтожены.

Почему планеты "поглощаются" белыми карликами

"Что-то явно нарушило эту систему спустя долгое время после смерти звезды. Звезды, старея, умирая и теряя массу, могут дестабилизировать орбиты планет и других тел вокруг них", - указывает Джон Дебес, астроном из Института космического телескопа.

Подобные катастрофы демонстрируют, что эволюция планетных систем может происходить даже после смерти центральной звезды, а "мертвые" системы сохраняют информацию о составе своих планет.

Что это означает для Земли

Обнаружение "поедания" планет показывает, что когда-то и наша Земля может быть поглощена Солнцем после его превращения в белый карлик. Исследование также позволяет астрономам лучше понять формирование и эволюцию экзопланет в галактическом масштабе.

"Анализ состава других миров, уничтоженных белыми карликами, позволит проверить формирование и эволюцию экзопланет и раскрыть тайны того, как растут и умирают инопланетные миры", - добавляют авторы исследования.

Напомним, ранее Главред сообщал о загадочном "крике из бездны": что ученые услышали в самом страшном месте океана. Из глубин океана, где царит абсолютная темнота и тишина, раздавались странные и жуткие звуки, которые долгие годы оставались загадкой для человечества. Авторы проекта Bright Side в видео на YouTube отметили, что "из самого глубокого и одного из самых страшных мест на планете - Марианской впадины - доносятся жуткие потусторонние звуки". Впервые их зафиксировали еще в 2014 году, однако "эти звуки были настолько необычными, что годами не находили объяснения".

Кроме того, сообщалось о следах НЛО внутри Солнечной системы: всплыла сенсационная теория. Профессор Алекс Эллери из Карлтонского университета предположил, что инопланетные цивилизации могли уже посещать Солнечную систему, а следы их деятельности, возможно, сохранились вблизи Земли. По информации Universe, высокоразвитые инопланетяне могли направлять в космос самовоспроизводящиеся зонды - так называемые зонды фон Неймана.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Science Alert Science Alert - сайт, на котором публикуются материалы и исследования ученых на различные тематики. Также авторы портала освещают важнейшие научные проблемы современности.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред