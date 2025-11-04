Как перестать плакать из-за лука - ученые нашли простой выход

О чем идет речь в материале:
Ученые выяснили, что избежать слез во время нарезания лука можно без каких-либо ухищрений - достаточно просто пользоваться острым ножом и не спешить. Об этом сообщает профильное издание Science Alert со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале PNAS.
Исследователи из Корнельского университета (США) провели серию экспериментов и установили: именно тупые ножи провоцируют появление большего количества капель с веществом, вызывающим слезы - пропантиаль S-оксидом.
"Мы обнаружили, что скорость выхода тумана намного выше, чем скорость резки лезвия", - объясняет физик Сунгван Юнг.
Тупое лезвие создает сильное давление на слои лука, из-за чего соки буквально "взрываются" в воздух. При этом скорость выброса микроскопических капель может достигать 144 км/ч, что и становится причиной раздражения глаз.
Исследователи советуют нарезать лук медленно и аккуратно, используя максимально острый нож. Это позволяет сократить силу разрыва луковичных слоёв, а значит - уменьшить количество "лукового тумана".
Команда также обнаружила, что охлаждение овощей перед нарезанием не помогает.
"Начальная температура луковиц, кажется, не имела никакого значения; если уж, то охлаждение только ухудшало ситуацию", - отмечается в исследовании.
Ученые подчеркивают, что это открытие имеет значение не только для комфорта поваров, но и для безопасности пищевых продуктов.
"Предположим, что на верхнем слое лука есть патогены. При нарезании лука эти патогены могут попасть в капли, откуда они потом распространяются", - добавляет Юнг.
