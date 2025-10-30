Тыква может скрывать токсичный секрет - о чем предупредили ученые

Новые исследования ученых показали, что обычная тыква может накапливать опасные токсины из почвы.

Тыква, кабачок и даже обычный огурец могут быть не такими безопасными, как кажется. Исследование ученых из Университета Кобе показало, что некоторые представители семейства тыквенных способны накапливать в своих плодах опасные загрязнители из почвы, передает ScienceDaily.

Когда тыква становится ядовитой

Исследователи выяснили, что тыквы и их "родственники" обладают способностью активно поглощать токсичные вещества из почвы, которые затем попадают в съедобные части растения. Как объясняет аграрий Университета Кобе Инуи Хидейуки, "загрязняющие вещества не разлагаются легко и представляют угрозу для здоровья людей, употребляющих эти плоды".

Он добавляет, что другие растения таким свойством не обладают, поэтому исследователей заинтересовало, "почему это происходит именно в этой группе".

Когда уже нельзя есть тыкву

Команда Инуи обнаружила, что в тыкве есть специальный тип белков, которые связываются с загрязнителями и помогают им перемещаться по растению. Именно они определяют, насколько "токсичным" может стать плод.

"Мы заметили, что в сортах с высоким уровнем накопления белка в соке содержится в более высоких концентрациях", - отмечает ученый.

Это и стало ключом к пониманию механизма, что если белок высвобождается в сок растения, то загрязнители с ним движутся дальше - до плодов.

Когда тыква считается ядовитой

Новые результаты, опубликованные в журнале Plant Physiology and Biochemistry, показали, что разницу создает лишь одно мелкое изменение в структуре белка. Именно оно служит своеобразной "меткой" для клетки, которая решает, оставлять белок внутри или выводить наружу.

Чтобы проверить гипотезу, учёные ввели "загрязняющий" белок в табак - и даже там он вёл себя так же.

"Только секретируемые белки могут мигрировать внутри растения и транспортироваться к надземным частям. Поэтому это, кажется, является отличительной чертой между сортами растений с низким и высоким уровнем загрязнения", - объясняет Инуи.

Путь к более безопасным овощам

Полученные результаты открывают перспективу для создания безопасных культур, которые не будут накапливать токсины.

"Мы считаем, что, контролируя поведение белков, которые транспортируют загрязнители, можно будет выращивать культуры, не содержащие вредных химических веществ в своих съедобных частях", - добавляет Инуи.

Как тыква может помочь очищать землю

Впрочем, ученый видит еще более широкое применение.

"Я начал это исследование, потому что искал растения, которые могут эффективно выявлять и переваривать загрязнители", - говорит Инуи.

По его мнению, результаты можно использовать для создания специальных растений, "вытягивающих" токсины из почвы - фактически очищая землю естественным путем.

