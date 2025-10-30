Укр
Тыква может скрывать токсичный секрет - о чем предупредили ученые

Юрий Берендий
30 октября 2025, 21:09
Новые исследования ученых показали, что обычная тыква может накапливать опасные токсины из почвы.
Тыква может скрывать токсичный секрет - о чем предупредили ученые
Какая польза и вред от тыквы - когда тыква становится ядовитой / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Какая польза и вред от тыквы
  • Кому вредит тыква
  • Чем вредна тыква

Тыква, кабачок и даже обычный огурец могут быть не такими безопасными, как кажется. Исследование ученых из Университета Кобе показало, что некоторые представители семейства тыквенных способны накапливать в своих плодах опасные загрязнители из почвы, передает ScienceDaily.

Главред выяснил, как овощи накапливают токсины.

Когда тыква становится ядовитой

Исследователи выяснили, что тыквы и их "родственники" обладают способностью активно поглощать токсичные вещества из почвы, которые затем попадают в съедобные части растения. Как объясняет аграрий Университета Кобе Инуи Хидейуки, "загрязняющие вещества не разлагаются легко и представляют угрозу для здоровья людей, употребляющих эти плоды".

Он добавляет, что другие растения таким свойством не обладают, поэтому исследователей заинтересовало, "почему это происходит именно в этой группе".

Когда уже нельзя есть тыкву

Команда Инуи обнаружила, что в тыкве есть специальный тип белков, которые связываются с загрязнителями и помогают им перемещаться по растению. Именно они определяют, насколько "токсичным" может стать плод.

"Мы заметили, что в сортах с высоким уровнем накопления белка в соке содержится в более высоких концентрациях", - отмечает ученый.

Это и стало ключом к пониманию механизма, что если белок высвобождается в сок растения, то загрязнители с ним движутся дальше - до плодов.

Когда тыква считается ядовитой

Новые результаты, опубликованные в журнале Plant Physiology and Biochemistry, показали, что разницу создает лишь одно мелкое изменение в структуре белка. Именно оно служит своеобразной "меткой" для клетки, которая решает, оставлять белок внутри или выводить наружу.

Чтобы проверить гипотезу, учёные ввели "загрязняющий" белок в табак - и даже там он вёл себя так же.

"Только секретируемые белки могут мигрировать внутри растения и транспортироваться к надземным частям. Поэтому это, кажется, является отличительной чертой между сортами растений с низким и высоким уровнем загрязнения", - объясняет Инуи.

Путь к более безопасным овощам

Полученные результаты открывают перспективу для создания безопасных культур, которые не будут накапливать токсины.

"Мы считаем, что, контролируя поведение белков, которые транспортируют загрязнители, можно будет выращивать культуры, не содержащие вредных химических веществ в своих съедобных частях", - добавляет Инуи.

Как тыква может помочь очищать землю

Впрочем, ученый видит еще более широкое применение.

"Я начал это исследование, потому что искал растения, которые могут эффективно выявлять и переваривать загрязнители", - говорит Инуи.

По его мнению, результаты можно использовать для создания специальных растений, "вытягивающих" токсины из почвы - фактически очищая землю естественным путем.

Напомним, ранее Главред сообщал, что Земля достигла своей первой переломной точки - что изменится для человечества дальше. В новом докладе международные климатологи заявили, что Земля официально пересекла первую критическую черту, и последствия этого процесса могут оказаться необратимыми.

Также сообщалось о том, что ученые призвали не выливать кофе в унитаз - в чем причина и какая альтернатива. После случая в Лондоне, когда женщину оштрафовали на 150 фунтов стерлингов (примерно 7,5 тысячи гривен) за то, что она вылила кофе в канализацию, британские учёные призвали граждан задуматься над экологическими последствиями своих привычек.

Другие новости:

Об источнике: ScienceDaily

ScienceDaily - американский онлайн-сайт, посвященный новостям научных исследований. Он был основан в 1995 году Dan и Michele Hogan.

Основной функцией ресурса является сбор и публикация пресс-релизов и материалов от университетов, научных институтов и исследовательских организаций - иногда с минимальной редакционной обработкой.

На сайте представлены различные тематики, такие как медицина и здоровье, экология, технологии, биология, общество, обучение.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

наука Тыква
Покровск под давлением: нардеп сделал неутешительный прогноз

20:53Фронт
В Покровске сложная ситуация: в ВСУ признались, заблокированы ли защитники

19:55Фронт
Круглосуточные ограничения света накроют Украину: графики отключений на 31 октября

19:04Украина
Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках мужчины с ноутбуком за 75 секунд

Отключение света в Украине — графики на 30 октября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 30 октября (обновляется)

Гороскоп на завтра 31 октября: Тельцам - срыв планов, Близнецам - удача

Гороскоп на завтра 31 октября: Тельцам - срыв планов, Близнецам - удача

Когда прекратится война и остановятся боевые действия: астролог назвала важный период

Когда прекратится война и остановятся боевые действия: астролог назвала важный период

Китайский гороскоп на завтра 31 октября: Быкам - мучения, Свиньям - разочарования

Китайский гороскоп на завтра 31 октября: Быкам - мучения, Свиньям - разочарования

