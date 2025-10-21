Без тонометра: ученые раскрыли новые правила измерения артериального давления

Ученые разработали новый метод измерения артериального давления без традиционного тонометра на руке, который может изменить подход к диагностике во всем мире.

Как вручную проверить давление - как измерить давление без тонометра / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Новый метод, разработанный исследователями из Медицинской школы Эксетерского университета, может изменить подход к измерению артериального давления и помочь тем, кто не может пользоваться обычным тонометром на руке. Об этом сообщает профильное научное издание Science Daily.

Главред выяснил, как измерить давление вручную.

Как измерить давление без тонометра

Ученые проанализировали данные более 33 000 человек, чтобы создать персонализированную прогнозную модель, которая позволяет точно оценить давление в руке по показателям на лодыжке. Это открытие дает возможность врачам надежно измерять артериальное давление даже у пациентов с инвалидностью, ампутациями или последствиями инсульта, когда использование традиционного тонометра невозможно.

Для удобства специалисты создали онлайн-калькулятор ABLE-BP, который помогает как врачам, так и пациентам интерпретировать результаты.

"Наш новый метод обеспечит более точные показатели артериального давления примерно для двух процентов людей. Это не кажется большой цифрой, но это тысячи потенциально более точных диагнозов во всем мире", - пояснил профессор Крис Кларк, руководитель исследования.

Как правильно измерять артериальное давление

Гипертония - глобальная проблема, от которой страдает более 1 миллиарда человек. Она является основным фактором риска инсульта, сердечных заболеваний и почечной недостаточности. Однако не все могут измерять давление традиционно - на плече. Для некоторых пациентов это физически невозможно, и единственным вариантом остается измерение давления на лодыжке.

Проблема в том, что эти показатели обычно выше, чем те, что фиксируются на руке, а значит, врач может ошибочно поставить неправильный диагноз.

Команда из Эксетера использовала данные 33 710 человек из разных стран, создав формулу, которая позволяет перевести показатели лодыжки в соответствующие показатели руки. Это повышает точность диагностики и уменьшает количество ошибочных назначений лекарств.

"Это исследование нашло гениальное решение важной проблемы - способ измерения артериального давления у людей, у которых невозможно измерить его на плече", - отметил профессор Кевин Мунро, директор программы NIHR "Исследования на благо пациентов".

Как быстро измерить артериальное давление - калькулятор определения давления

Онлайн-калькулятор доступен по ссылке: ABLE-BP Tool

По оценкам, до 10 000 взрослых в Великобритании живут без верхних конечностей, а 75% из 1,3 миллиона человек, переживших инсульт, имеют проблемы с руками. Для таких пациентов новый метод - единственный точный способ контролировать артериальное давление, что является критически важным для предотвращения осложнений.

"С возрастом артериальное давление становится важным показателем многих вещей, включая те, которые могут быть серьезными проблемами. Нащупывать в темноте и гадать - не очень безопасно. Нужна правильная информация о своем артериальном давлении", - заключают авторы исследования.

Об источнике: Science Daily ScienceDaily - американский онлайн-сайт, посвященный новостям научных исследований. Он был основан в 1995 году Dan и Michele Hogan. Основной функцией ресурса является сбор и публикация пресс-релизов и материалов от университетов, научных институтов и исследовательских организаций - иногда с минимальной редакционной обработкой. На сайте представлены различные тематики, такие как медицина и здоровье, экология, технологии, биология, общество, обучение.

