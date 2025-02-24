Снизить высокое давление: эксперты назвали 6 полезных "запрешенных" продуктов

Детологи назвали 6 продуктов, которые не стоит исключать из рациона при гипертонии.

https://glavred.info/life/snizit-vysokoe-davlenie-eksperty-nazvali-6-poleznyh-zapreshennyh-produktov-10642175.html Ссылка скопирована

Эксперты назвали 6 полезных "запрешенных" продуктов / коллаж: Главред, фото: скриншот с Youtube-канала "Здоров'я та довголіття"

Вы узнаете:

Список полезных "запрешенных" продуктов

Как часто их употреблять

Если вы не принимали в пищу некоторые продукты, потому что где-то услышали, что они повышают кровяное давление, то пора пересмотреть это заблуждение.

На самом деле, многие из этих "запрещенных продуктов" содержат важные питательные вещества, которые снижают кровяное давление и улучшают долгосрочное здоровье сердца, пишет Eatingwell.

Автор Youtube-канала "Здоров'я та довголіття" также рассказала, какие продукты могут снизить высокое артериальное давление.

Диетологи назвали 6 продуктов, которые не стоит исключать из рациона при гипертонии.

1. Бананы

Их часто демонизируют из-за содержания в них углеводов и сахара, говорит диетолог Ниджья Нобл. Но многие люди не знают, что бананы также содержат динамичный дуэт клетчатки и калия, снижающих кровяное давление.

"Калий - ключевой минерал, который помогает регулировать кровяное давление, нейтрализуя воздействие натрия и расслабляя стенки кровеносных сосудов. Диеты, богатые калием, связаны с более низким уровнем кровяного давления. Кроме того, клетчатка в бананах помогает сдерживать выброс сахара в кровь, что делает их полезным выбором при умеренном потреблении", - объяснила специалист.

Исследование показало, что употребление бананов от трех до шести раз в неделю было связано с 24-процентным снижением риска смертности у людей с гипертонией.

2. Авокадо

Количество людей, которые все еще считают, что их следует избегать, шокирует, особенно учитывая их пользу для артериального давления. Диетологи рассказали, что авокао - отличный источник калия и мононенасыщенных жиров, которые поддерживают здоровье сердца и помогают снизить артериальное давление. Они также содержат антиоксиданты и клетчатку, способствующие общему здоровью сердечно-сосудистой системы, а их жир полезен для сердца.

Они настолько эффективны, что исследование показало, что женщины, съедавшие 2½ авокадо в неделю, на 17% реже страдали гипертонией, чем женщины, которые редко или никогда не ели авокадо.

3. Замороженные фрукты и овощи

Миф о том,что их нельзя есть гипертоникам удивляет диетологов.

"Замороженные продукты часто получают плохую репутацию, потому что люди предполагают, что в них много соли и консервантов. Но наука говорит обратное", - сказала диетолог Патрисия Баннан.

Она объяснила, что мгновенная заморозка сохраняет питательные вещества, которые поддерживают здоровое кровяное давление, такие как калий, клетчатка и антиоксиданты.

"Для контроля кровяного давления замороженные фрукты и овощи особенно ценны, потому что они замораживаются на пике зрелости, когда содержание питательных веществ в них максимально", - рассказала специалист.

4. Нежирный греческий йогурт

Некоторые люди считают, что молочные продукты вредны для здоровья из-за содержания насыщенных жиров и холестерина. Однако выбор нежирных вариантов сводит эти проблемы к минимуму. Кроме того, молочные продукты полны таких питательных веществ, как кальций, калий и магний, которые помогают справляться с гипертонией.

Исследования показывают, что йогурт может быть особенно полезен. "Высокое содержание белка в греческом йогурте способствует сытости и поддержанию здорового веса, что является ключевым фактором в контроле артериального давления. Белок в молочных продуктах также содержит пептиды, которые могут помочь снизить артериальное давление", - сказала Баннан. Чтобы контролировать жир и добавленный сахар, эксперты рекомендуют выбирать несладкий, обезжиренный или нежирный греческий йогурт и подслащивать его фруктами.

5. Орехи с низким содержанием соли

Это вкусный способ добавить больше калия в рацион. И есть много сортов с низким содержанием натрия и несоленых.

"Орехи обеспечивают мощное сочетание полезных жиров, растительного белка и клетчатки, трио питательных веществ, которые работают вместе для поддержки здоровья сердца", - объяснила Баннан.

Большое количество исследований показывает, что употребление орехов также может снизить общий холестерин и уровень триглицеридов. Баннан сказала, что нужно контролировать порции и рекомендовала есть около ¼ стакана орехов.

6. Соевые продукты

Распространенное заблуждение заключается в том, что соевые продукты сильно переработаны и их следует избегать. Исследования показали, что богатая соей диета может значительно снизить артериальное давление.

"Соевые продукты, такие как эдамаме, тофу, соевое молоко и темпе, богаты изофлавонами, которые помогают улучшить функцию кровеносных сосудов и уменьшить воспаление", - объяснила Баннан.

По ее словам, эти соединения стимулируют ферменты, которые увеличивают выработку оксида азота, что помогает расширять кровеносные сосуды и снижать артериальное давление.

Смотрите видео о том, какие продукты могут снизить высокое артериальное давление.

Вас могут заинтересовать такие материалы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред