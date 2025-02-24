Снизить высокое давление: эксперты назвали 6 полезных "запрешенных" продуктов

Вы узнаете:
- Список полезных "запрешенных" продуктов
- Как часто их употреблять
Если вы не принимали в пищу некоторые продукты, потому что где-то услышали, что они повышают кровяное давление, то пора пересмотреть это заблуждение.
На самом деле, многие из этих "запрещенных продуктов" содержат важные питательные вещества, которые снижают кровяное давление и улучшают долгосрочное здоровье сердца, пишет Eatingwell.
Автор Youtube-канала "Здоров'я та довголіття" также рассказала, какие продукты могут снизить высокое артериальное давление.
Диетологи назвали 6 продуктов, которые не стоит исключать из рациона при гипертонии.
1. Бананы
Их часто демонизируют из-за содержания в них углеводов и сахара, говорит диетолог Ниджья Нобл. Но многие люди не знают, что бананы также содержат динамичный дуэт клетчатки и калия, снижающих кровяное давление.
"Калий - ключевой минерал, который помогает регулировать кровяное давление, нейтрализуя воздействие натрия и расслабляя стенки кровеносных сосудов. Диеты, богатые калием, связаны с более низким уровнем кровяного давления. Кроме того, клетчатка в бананах помогает сдерживать выброс сахара в кровь, что делает их полезным выбором при умеренном потреблении", - объяснила специалист.
Исследование показало, что употребление бананов от трех до шести раз в неделю было связано с 24-процентным снижением риска смертности у людей с гипертонией.
2. Авокадо
Количество людей, которые все еще считают, что их следует избегать, шокирует, особенно учитывая их пользу для артериального давления. Диетологи рассказали, что авокао - отличный источник калия и мононенасыщенных жиров, которые поддерживают здоровье сердца и помогают снизить артериальное давление. Они также содержат антиоксиданты и клетчатку, способствующие общему здоровью сердечно-сосудистой системы, а их жир полезен для сердца.
Они настолько эффективны, что исследование показало, что женщины, съедавшие 2½ авокадо в неделю, на 17% реже страдали гипертонией, чем женщины, которые редко или никогда не ели авокадо.
3. Замороженные фрукты и овощи
Миф о том,что их нельзя есть гипертоникам удивляет диетологов.
"Замороженные продукты часто получают плохую репутацию, потому что люди предполагают, что в них много соли и консервантов. Но наука говорит обратное", - сказала диетолог Патрисия Баннан.
Она объяснила, что мгновенная заморозка сохраняет питательные вещества, которые поддерживают здоровое кровяное давление, такие как калий, клетчатка и антиоксиданты.
"Для контроля кровяного давления замороженные фрукты и овощи особенно ценны, потому что они замораживаются на пике зрелости, когда содержание питательных веществ в них максимально", - рассказала специалист.
4. Нежирный греческий йогурт
Некоторые люди считают, что молочные продукты вредны для здоровья из-за содержания насыщенных жиров и холестерина. Однако выбор нежирных вариантов сводит эти проблемы к минимуму. Кроме того, молочные продукты полны таких питательных веществ, как кальций, калий и магний, которые помогают справляться с гипертонией.
Исследования показывают, что йогурт может быть особенно полезен. "Высокое содержание белка в греческом йогурте способствует сытости и поддержанию здорового веса, что является ключевым фактором в контроле артериального давления. Белок в молочных продуктах также содержит пептиды, которые могут помочь снизить артериальное давление", - сказала Баннан. Чтобы контролировать жир и добавленный сахар, эксперты рекомендуют выбирать несладкий, обезжиренный или нежирный греческий йогурт и подслащивать его фруктами.
5. Орехи с низким содержанием соли
Это вкусный способ добавить больше калия в рацион. И есть много сортов с низким содержанием натрия и несоленых.
"Орехи обеспечивают мощное сочетание полезных жиров, растительного белка и клетчатки, трио питательных веществ, которые работают вместе для поддержки здоровья сердца", - объяснила Баннан.
Большое количество исследований показывает, что употребление орехов также может снизить общий холестерин и уровень триглицеридов. Баннан сказала, что нужно контролировать порции и рекомендовала есть около ¼ стакана орехов.
6. Соевые продукты
Распространенное заблуждение заключается в том, что соевые продукты сильно переработаны и их следует избегать. Исследования показали, что богатая соей диета может значительно снизить артериальное давление.
"Соевые продукты, такие как эдамаме, тофу, соевое молоко и темпе, богаты изофлавонами, которые помогают улучшить функцию кровеносных сосудов и уменьшить воспаление", - объяснила Баннан.
По ее словам, эти соединения стимулируют ферменты, которые увеличивают выработку оксида азота, что помогает расширять кровеносные сосуды и снижать артериальное давление.
Смотрите видео о том, какие продукты могут снизить высокое артериальное давление.
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