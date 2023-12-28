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Как быстро снизить давление без лекарств: возможно ли это

Дмитрий Видоменко
28 декабря 2023, 17:00
"Что кушать, чтобы снизить давление?" - этим вопросом рано или поздно приходится задаваться множеству людей.
Продукты, давление
Как быстро снизить давление без лекарств? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Продукта, который бы быстро и значительно снижал давление, не существует. Однако, некоторые продукты могут оказывать умеренное гипотензивное действие, если употреблять их регулярно.

Какой продукт быстро понижает давление?

К таким продуктам относятся:

  • Овощи и фрукты, богатые калием. Калий помогает выводить из организма избыток натрия, который является одним из факторов, способствующих повышению давления. К таким овощам и фруктам относятся: бананы, картофель, томаты, огурцы, шпинат, брокколи, авокадо.
  • Орехи и семена. Орехи и семена богаты клетчаткой, магнием и другими питательными веществами, которые также способствуют снижению давления. К таким орехам и семенам относятся: миндаль, грецкие орехи, фундук, семена льна, семена чиа.
  • Цельные зерна. Цельные зерна богаты клетчаткой, которая помогает поддерживать нормальный уровень сахара в крови и снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. К таким цельным зернам относятся: овсянка, гречка, бурый рис, цельнозерновой хлеб.
  • Рыба, богатая омега-3 жирными кислотами. Омега-3 жирные кислоты обладают противовоспалительными свойствами и помогают снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. К такой рыбе относятся: лосось, тунец, сардины, скумбрия.
  • Бобовые. Бобовые богаты клетчаткой, белком и другими питательными веществами, которые способствуют снижению давления. К таким бобовым относятся: фасоль, горох, чечевица.

Если вы страдаете гипертонией, вам следует добавить в свой рацион эти продукты. Однако, прежде чем вносить какие-либо изменения в свой рацион, проконсультируйтесь с врачом.

Если у вас высокое давление, вам следует также избегать употребления следующих продуктов:

  • Продукты с высоким содержанием натрия. Натрий способствует повышению давления. К таким продуктам относятся: соленые закуски, обработанные продукты, полуфабрикаты.
  • Продукты с высоким содержанием насыщенных и трансжиров. Насыщенные и трансжиры также способствуют повышению давления. К таким продуктам относятся - жирное мясо, жирные молочные продукты, фаст-фуд.
  • Продукты с высоким содержанием сахара. Сахар способствует повышению уровня сахара в крови, что может привести к повышению давления. К таким продуктам относятся: сладкие газированные напитки, сладости, выпечка.

Какие фрукты понижают давление?

Фрукты, богатые калием, магнием и флавоноидами, могут способствовать снижению артериального давления.

Калий помогает выводить из организма избыток натрия, который является одним из факторов, способствующих повышению давления. Богатые калием фрукты включают:

  • Бананы;
  • Апельсины;
  • Киви;
  • Манго;
  • Авокадо;
  • Яблоки;
  • Груши.

Флавоноиды — это растительные соединения, обладающие антиоксидантными свойствами. Исследования показали, что флавоноиды могут способствовать снижению давления.

Вот несколько конкретных фруктов, которые могут быть особенно полезны для людей с высоким давлением:

  • Черная смородина - содержит большое количество флавоноидов, а также витамина С и калия.
  • Крыжовник - также богат флавоноидами, а также витамином С и клетчаткой.
  • Свекла - содержит нитраты, которые могут способствовать расширению сосудов и снижению давления.
  • Яблоки - содержат флавоноиды, а также витамин С, калий и клетчатку.
  • Виноград- содержит флавоноиды, а также витамин С и калий.

Конечно, употребление фруктов — это лишь одна часть здорового образа жизни, который может помочь снизить давление. Важно также поддерживать здоровый вес, регулярно заниматься спортом и ограничить потребление алкоголя и соли.

Продукты, давление

Как быстро снизить давление без лекарств?

Существует несколько способов быстро снизить давление без лекарств. Вот некоторые из них:

  • Глубокое дыхание - глубокое дыхание помогает расслабиться и снизить частоту сердечных сокращений, что может привести к снижению давления. Для этого сядьте в удобное положение, закройте глаза и дышите медленно и глубоко в течение 5-10 минут.
  • Холодный компресс - холодный компресс на голову или шею может помочь расширить сосуды и снизить давление. Для этого смочите полотенце в холодной воде и приложите его к голове или шее на 10-15 минут.
  • Массаж - массаж шеи и головы может помочь расслабить мышцы и снизить давление. Для этого попросите кого-нибудь помассировать вам шею и голову в течение 10-15 минут.
  • Прием травяных чаев - некоторые травяные чаи, такие как мята, мелисса и пустырник, обладают гипотензивными свойствами. Для этого заварите одну-две чайные ложки травы на стакан кипятка и пейте по одной-две чашки в день.

Однако, важно отметить, что эти методы могут помочь лишь временно снизить давление. Если у вас высокое давление, важно обратиться к врачу и получить соответствующее лечение.

Вот несколько дополнительных советов, которые могут помочь снизить давление:

  • Поддерживайте здоровый вес. Избыточный вес является фактором риска развития гипертонии.
  • Регулярно занимайтесь спортом. Физическая активность помогает снизить давление и улучшить общее состояние здоровья.
  • Ограничьте потребление алкоголя и соли. Алкоголь и соль способствуют повышению давления.
  • Употребляйте больше фруктов и овощей. Фрукты и овощи богаты питательными веществами, которые способствуют снижению давления.

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здоровье артериальное давление интересные новости
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