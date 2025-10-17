Не выбрасывать в мусорку: ученые нашли необычное применение кофейной гуще

Ученые разработали технологию, которая позволяет превращать кофейную гущу в материал, который делает бетон на 30% прочнее и уменьшает вред окружающей среде.

Какая польза от кофейной гущи - ученые нашли применение кофейной гуще

Австралийские ученые из университета RMIT разработали уникальный способ повторного использования кофейных отходов, создав из них экологический биоуголь, который делает бетон на 30% прочнее. Об этом сообщает Science Alert.

Кофейная гуща - новый строительный ресурс

Ежегодно в мире образуется около 10 миллиардов килограммов кофейных отходов, большинство из которых попадает на свалки.

"Утилизация органических отходов представляет экологическую проблему, поскольку сопровождается выбросами больших объемов парниковых газов, в частности метана и углекислого газа, что способствует изменению климата", - пояснил инженер университета RMIT Раджив Ройчанд.

Команда RMIT увидела возможность совместить решение двух глобальных проблем - избытка органических отходов и недостатка природного песка, который активно используется в строительстве.

Как создают более прочный бетон из кофе

Вместо того, чтобы просто добавить кофейную гущу в бетон (что могло бы ослабить материал), ученые применили пиролиз - процесс нагревания без доступа кислорода.

"Мы нагревали кофейные отходы до температуры более 350 °C, лишив их кислорода, и получили пористый, богатый углеродом биоуголь, который образует связи с цементной матрицей", - пояснил Ройчанд.

Испытания показали, что бетон с таким биоуглем стал на 30% прочнее обычного. Когда же исследователи подняли температуру пиролиза до 500 °C, материал оказался менее эффективным.

Меньше отходов - больше пользы

Инженер Цзе Ли подчеркнул важность этой технологии для устойчивого развития.

"Постоянная добыча природного песка оказывает большое влияние на окружающую среду. Использование кофейных отходов поможет сохранить ресурсы и избежать захоронения органики на свалках", - указывает он.

Исследователи уже тестируют долговечность нового материала, проверяя его на износ, водопоглощение и устойчивость к замерзанию. Также они планируют создавать биоуголь из других типов органических отходов - древесины, продуктов питания и аграрных остатков.

Экологическая перспектива

Ученая Шеннон Килмартин-Линч подытожила, что их открытие имеет более глубокое значение, чем просто техническое.

"Наше исследование находится на начальной стадии, но эти результаты предлагают инновационный способ значительно уменьшить количество органических отходов, попадающих на свалки. Вдохновение для моих исследований заключается в заботе о природе, создании устойчивого жизненного цикла материалов и минимизации воздействия на окружающую среду", - резюмирует она.

Результаты были опубликованы в научном журнале Journal of Cleaner Production и уже вызвали значительный интерес в мировом научном сообществе.

