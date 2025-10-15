Почему появляются 'мурашки по коже' и каково их значение - что говорит наука

Ученые объяснили, почему у людей появляется "гусиная кожа" - и оказалось, что это не просто реакция на холод, а сложный сигнал мозга об эмоциях и опасности.

https://glavred.info/nauka/pochemu-poyavlyayutsya-murashki-po-kozhe-i-kakovo-ih-znachenie-chto-govorit-nauka-10706495.html Ссылка скопирована

Почему появляются мурашки по коже и каково их значение / Коллаж: Главред, фото: pixabay

О чем идет речь в материале:

Почему появляются "мурашки по коже"

Гусиная кожа причины

Почему поднимаются волоски на теле

Когда температура снижается или на экране появляется сцена из фильма ужаса, мы чувствуем знакомое покалывание - "мурашки по коже". Но что на самом деле происходит в этот момент и почему организм реагирует именно так говорится в статье научного издания Popular Science.

Главред выяснил, что означают мурашки на теле.

видео дня

Как возникает гусиная кожа

Ученые называют "мурашки по коже" пилоэрекцией - это физиологическая реакция, когда мышцы-подъемники волос (APM) сокращаются под действием нервных сигналов. Это заставляет волоски подниматься, а кожу - образовывать мелкие бугорки.

"Нервные клетки дают указание мышечным клеткам сокращаться, что заставляет наши волосяные фолликулы подниматься", - объясняют исследователи.

У животных такая реакция помогает сохранять тепло или выглядеть крупнее перед соперником. У людей же гусиная кожа может быть эмоциональной реакцией, например, на страх, музыку или даже дежавю.

Как мозг "создает" мурашки

"Мы постоянно чувствуем гусиную кожу. Мы не очень хорошо контролируем свое тело и часто даже не замечаем, когда она появляется", - говорит независимый исследователь Джонатон Макфетрес, который изучает пилоэрекцию.

Этот процесс контролирует вегетативная нервная система, которая отвечает за реакцию "бей или беги". Она выделяет адреналин в ответ на стресс или страх.

Именно поэтому, объясняет Макфетрес, для мозга увидеть убийцу в фильме ужасов и столкнуться с реальной угрозой - почти одно и то же.

Почему возникают "мурашки по коже"

Несмотря на различные раздражители - холод, страх или музыку - тип гусиной кожи остается одинаковым.

"Ваша кожа - это действительно интересная и удивительная вещь. Она постоянно движется, растягивается, сжимается, регулирует температуру тела и удерживает все внутри или снаружи", - говорит Макфетрес.

По его словам, независимо от причины, сигнал к коже от мозга один.

"Это что-то, что может нанести вред; что-то в окружающей среде может измениться. Вам нужно изменить способ своей деятельности", - говорится в материале.

Гусиная кожа и "приятный озноб"

Не стоит путать обычную гусиную кожу с приятными мурашками, которые мы чувствуем, слушая мощную музыку или наблюдая что-то захватывающее.

"Гусиная кожа - это физическая реакция, которую мы можем видеть и чувствовать, а мурашки - это более субъективный опыт", - отмечает исследователь.

Около половины людей, которые испытывают "фрисоны" - волны эмоционального холода, не имеют при этом физических проявлений гусиной кожи.

"Связь между холодом и гусиной кожей отсутствует", - заключает Макфетрес.

Почему это важно

По мнению ученого, эти реакции являются напоминанием о наших эволюционных механизмах. Гусиная кожа - это сигнал от мозга, что что-то в окружающем мире заслуживает внимания.

Именно она помогала предкам реагировать на опасность, а сегодня - пережить очередной фильм ужасов или концерт любимой группы.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Popular Science Popular Science - американский популярно-научный журнал и веб-сайт, посвященный темам науки, технологий, инноваций и их практической пользы для повседневной жизни. Журнал основан в мае 1872 года Эдвардом Л. Юмансом как Popular Science Monthly с целью распространения научных знаний среди образованных читателей, не обязательно профессиональных ученых. В ранних выпусках публиковались материалы таких известных ученых, как Чарльз Дарвин, Луи Пастер и другие. Он активно работает онлайн: с 1999 года имеет собственный сайт, где публикуются новости, разъяснения, тренды и проекты (DIY, технологии, наука) с регулярным обновлением.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред